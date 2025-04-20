Havladığı Şarkısıyla Dillere Düşen Lvbel C5 Eleştirilerle Dalga Geçti: "Onlar Konuşur Baba Porsche Sürer"
Son zamanlarda müzik listelerini şarkılarıyla altüst eden, adını en tepelere yazdırmayı başaran rapçi Lvbel C5’i tanımayanınız yoktur. Hem klipleri hem şarkı sözleriyle gündemden düşmeyen genç rapçi, özellikle “HAVHAVHAV” isimli parçasıyla sosyal medyada adeta infial yarattı. Kimi bu parçaya bayıldı, kimi de yerden yere vurdu. Son olarak genç rapçi, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle ayaküstü yaptığı sohbette de yine dikkatleri üzerine çekti.
Hem rahat tavırları hem de yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başardı.
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Doğuştan Beri Haklıyım, Sezen Aksu, Ne, On Numara gibi şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Lvbel C5, genç yaşına rağmen şarkılarıyla listelerin tepesinde yer edinmeyi başardı.
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Bu olaylardan sonra genç rapçi uzun uzun açıklamalar yapmadı, onun yerine Spotify verilerini paylaştı.
Son olarak katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Lvbel C5 enerjisiyle dikkat çekti.
İşte o anlar…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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