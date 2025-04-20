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Havladığı Şarkısıyla Dillere Düşen Lvbel C5 Eleştirilerle Dalga Geçti: "Onlar Konuşur Baba Porsche Sürer"

Havladığı Şarkısıyla Dillere Düşen Lvbel C5 Eleştirilerle Dalga Geçti: "Onlar Konuşur Baba Porsche Sürer"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.04.2025 - 11:14

Son zamanlarda müzik listelerini şarkılarıyla altüst eden, adını en tepelere yazdırmayı başaran rapçi Lvbel C5’i tanımayanınız yoktur. Hem klipleri hem şarkı sözleriyle gündemden düşmeyen genç rapçi, özellikle “HAVHAVHAV” isimli parçasıyla sosyal medyada adeta infial yarattı. Kimi bu parçaya bayıldı, kimi de yerden yere vurdu. Son olarak genç rapçi, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle ayaküstü yaptığı sohbette de yine dikkatleri üzerine çekti. 

Hem rahat tavırları hem de yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başardı.

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Doğuştan Beri Haklıyım, Sezen Aksu, Ne, On Numara gibi şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Lvbel C5, genç yaşına rağmen şarkılarıyla listelerin tepesinde yer edinmeyi başardı.

Doğuştan Beri Haklıyım, Sezen Aksu, Ne, On Numara gibi şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Lvbel C5, genç yaşına rağmen şarkılarıyla listelerin tepesinde yer edinmeyi başardı.

Yani kendisini tanımıyor olsanız bile şarkıları mutlaka bir yerlerden kulağınıza çalınmıştır. Son şarkısı HAVHAVHAV ise deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. Bolca eleştiri geldi ama Lvbel C5 onları pek de ciddiye almadı gibi

Özellikle sosyal medyada gelen yorumlar, TikTok videoları ve hatta CİMER’e gönderilen şikayet dilekçeleri bile gündem oldu. Evet, yanlış duymadınız, şarkı sözleri nedeniyle Lvbel C5’in şarkısı CİMER’e bile şikayet edildi!

Kaçıranlar için buyrun detaylar:

Bu olaylardan sonra genç rapçi uzun uzun açıklamalar yapmadı, onun yerine Spotify verilerini paylaştı.

Bu olaylardan sonra genç rapçi uzun uzun açıklamalar yapmadı, onun yerine Spotify verilerini paylaştı.

HAVHAVHAV şarkısının Türkiye Top 50 listesinde zirvede yer aldığını göğsünü gere gere duyurdu. 

Tepkilere ise bir nevi “verilerle” yanıt verdi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Lvbel C5 enerjisiyle dikkat çekti.

Son olarak katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Lvbel C5 enerjisiyle dikkat çekti.

Ünlü rapçiye “Bu başarıyı neye borçlusun?” diye sorulduğunda verdiği yanıt şu oldu:

“Kendime borçluyum. Arkadaşlarıma, aileme, ekibime borçluyum.”

“Çok eleştirildin, ne düşünüyorsun?” sorusuna da gülerek “Eleştirirsin, yapacak bir şey yok. İnsanlar eleştirir baba Porsche sürer. Bu işin finali böyle.” yanıtını verdi.

İşte o anlar…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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