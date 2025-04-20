Havladığı Şarkısıyla Dillere Düşen Lvbel C5 Eleştirilerle Dalga Geçti: "Onlar Konuşur Baba Porsche Sürer"

Son zamanlarda müzik listelerini şarkılarıyla altüst eden, adını en tepelere yazdırmayı başaran rapçi Lvbel C5’i tanımayanınız yoktur. Hem klipleri hem şarkı sözleriyle gündemden düşmeyen genç rapçi, özellikle “HAVHAVHAV” isimli parçasıyla sosyal medyada adeta infial yarattı. Kimi bu parçaya bayıldı, kimi de yerden yere vurdu. Son olarak genç rapçi, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle ayaküstü yaptığı sohbette de yine dikkatleri üzerine çekti.

Hem rahat tavırları hem de yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başardı.