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Gıcık Olduğunu İtiraf Etti: Zuhal Topal Eşi Korhan Saygıner'le Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı

Gıcık Olduğunu İtiraf Etti: Zuhal Topal Eşi Korhan Saygıner'le Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.04.2025 - 09:18

Zuhal Topal’ın aşk hikayesi ilk görüşte aşk değil, ilk görüşte gıcık kapmakla başlamış! Ünlü sunucu, eşi Korhan Saygıner’le yollarının nasıl kesiştiğini anlattı. “Benim kameramı kapatıyor” diye başlayan hikaye, yıllardır süren bir evliliğe dönüştü. 

Meğer kader onları aynı programa konuk edip, sonra da AVM’de karşılaştırmış. Üstelik komşu çıktıklarını öğrenmeleri her şeyi değiştirmiş.

Gelin tanışma hikayelerine birlikte bakalım.

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Güzelliği, zarafeti ve enerjisiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Zuhal Topal, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Güzelliği, zarafeti ve enerjisiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Zuhal Topal, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir “Yemekteyiz” programının sunuculuğunu yapan Topal, geçtiğimiz günlerde program sırasında eşi Korhan Saygıner ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. 

Ve evet, dinleyen herkesin yüzünde tatlı bir gülümsemeye sebep oldu. Çünkü hikayenin başlangıcı klasik aşk masallarından çok uzak, biraz huysuzluk, biraz tesadüf, biraz da kader işi.

Topal’ın anlattığına göre, ikili 2006 yılında bir televizyon programında tanışıyor.

Topal’ın anlattığına göre, ikili 2006 yılında bir televizyon programında tanışıyor.

O dönem bir yardım organizasyonu kapsamında çekilen programda, her hafta bir sanatçı yer alıyor. 

Zuhal Topal, bir şarkıcı arkadaşıyla programa katılıyor. Derken “Korhan diye bir şarkıcı gelecek” deniyor. Zuhal Topal, “Kimmiş bu Korhan?” diye düşünürken, içeriye o yazın en çok dinlenen şarkılarından birine imza atan Korhan Saygıner giriyor.

Ama işler öyle romantik bir ilk bakışla başlamıyor.

Ama işler öyle romantik bir ilk bakışla başlamıyor.

Aksine, Zuhal Topal onu ilk gördüğünde pek de sıcak bakmıyor. Hatta yanına oturan Korhan Bey’e, “Beyefendi kameramı kapatıyorsunuz, biraz geriye yaslanır mısınız?” diyerek lafı yapıştırıyor. Anlayacağınız ilk temas biraz gergin geçiyor. 

Hatta Topal, o anı kaydeden annesinin videosunu izlediğinde “ne uyuz bir adam” diye iç geçirdiğini bile itiraf ediyor.

Ama ne olduysa bir hafta sonra oluyor.

Ama ne olduysa bir hafta sonra oluyor.

Bir AVM’de tesadüfen karşılaşıyorlar ve meğer komşu olduklarını öğreniyorlar. O karşılaşmadan sonra yolları hiç ayrılmıyor. 2008 yılında evleniyorlar ve Lina adını verdikleri bir kızları dünyaya geliyor.

Zuhal Topal’ın bu samimi itirafı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. “Aşkta ilk izlenim önemli değilmiş” dedirten bu hikaye tatlı bir tebessüm bıraktı. 

Bize de mutluluklar dilemek düşer. ❤️

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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