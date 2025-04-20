Gıcık Olduğunu İtiraf Etti: Zuhal Topal Eşi Korhan Saygıner'le Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı
Zuhal Topal’ın aşk hikayesi ilk görüşte aşk değil, ilk görüşte gıcık kapmakla başlamış! Ünlü sunucu, eşi Korhan Saygıner’le yollarının nasıl kesiştiğini anlattı. “Benim kameramı kapatıyor” diye başlayan hikaye, yıllardır süren bir evliliğe dönüştü.
Meğer kader onları aynı programa konuk edip, sonra da AVM’de karşılaştırmış. Üstelik komşu çıktıklarını öğrenmeleri her şeyi değiştirmiş.
Gelin tanışma hikayelerine birlikte bakalım.
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Güzelliği, zarafeti ve enerjisiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Zuhal Topal, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.
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Topal’ın anlattığına göre, ikili 2006 yılında bir televizyon programında tanışıyor.
Ama işler öyle romantik bir ilk bakışla başlamıyor.
Ama ne olduysa bir hafta sonra oluyor.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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