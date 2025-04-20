Gıcık Olduğunu İtiraf Etti: Zuhal Topal Eşi Korhan Saygıner'le Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı

Bir AVM’de tesadüfen karşılaşıyorlar ve meğer komşu olduklarını öğreniyorlar. O karşılaşmadan sonra yolları hiç ayrılmıyor. 2008 yılında evleniyorlar ve Lina adını verdikleri bir kızları dünyaya geliyor.

Zuhal Topal’ın bu samimi itirafı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. “Aşkta ilk izlenim önemli değilmiş” dedirten bu hikaye tatlı bir tebessüm bıraktı.

Bize de mutluluklar dilemek düşer. ❤️