"Gençleri Olumsuz Etkiliyor": Lvbel C5'in Tepki Çeken 'HavHavHav' Şarkısı CİMER'e Şikayet Edildi
"Gençleri Olumsuz Etkiliyor": Lvbel C5'in Tepki Çeken 'HavHavHav' Şarkısı CİMER'e Şikayet Edildi
Kaynak: https://www.haberturk.com/havhavhav-a...
Son günlerin magazin gündemi Lvbel C5'in “HAVHAVHAV” şarkısı oldu. Neredeyse şarkının tamamında havlayan rapçinin şarkısı mizaha alet edildi. Ancak sosyal medyada şarkıya tepkiler de vardı. ‘HavHavHav’ şarkısı hakkında CİMER’e şikayet yağdı.
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2024'ün son aylarında, Era7capone ve Batuflex iş birliğiyle yayımlanan Cıstak adlı şarkı, kadın bedeniyle ilgili ifadeleri ve maddi unsurları yüceltmesi nedeniyle yoğun tepki almıştı.
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Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu tepkilerin ardından, benzer bir tartışma 2025'in ilk ayında da yaşandı.
Lvbel C5'in “HAVHAVHAV” şarkısı sosyal medyada dalga konusu olurken bazı dinleyiciler şarkıyı zararlı buldu.
Spotify’da En İyi 50 listesinde zirveye yerleşen şarkı için CİMER'e şikayet yağdı. Bazı dinleyiciler, şarkının gençleri olumsuz etkilediğini öne sürerek şarkının yayından kaldırılmasını talep etti.
Yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Siz şarkıyı dinlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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