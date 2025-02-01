"Gençleri Olumsuz Etkiliyor": Lvbel C5'in Tepki Çeken 'HavHavHav' Şarkısı CİMER'e Şikayet Edildi

Son günlerin magazin gündemi Lvbel C5'in “HAVHAVHAV” şarkısı oldu. Neredeyse şarkının tamamında havlayan rapçinin şarkısı mizaha alet edildi. Ancak sosyal medyada şarkıya tepkiler de vardı. ‘HavHavHav’ şarkısı hakkında CİMER’e şikayet yağdı.