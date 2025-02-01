Gelinini Aratmadı: Dilan Polat'ın Kayınvalidesi Kendisine Kötü Yorum Yapan Kişiye Verdi Veriştirdi

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamasıyla bir süre hapis yatan Polat ailesi, tahliye olmalarının ardından sosyal medyaya tam gaz yeniden döndü bildiğiniz üzere. Yaptığı aşırı görgüsüz paylaşımlarla mal varlığını insanların gözüne sokan ve sonunda MASAK'ın radarına giren Dilen Polat, tahliye edilmesinin ardından bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını söylese de duramadı. Hatta sadece kendisi değil tüm ailesi de sosyal medyada oldukça aktif.