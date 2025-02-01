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Gelinini Aratmadı: Dilan Polat'ın Kayınvalidesi Kendisine Kötü Yorum Yapan Kişiye Verdi Veriştirdi

Gelinini Aratmadı: Dilan Polat'ın Kayınvalidesi Kendisine Kötü Yorum Yapan Kişiye Verdi Veriştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2025 - 21:13

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamasıyla bir süre hapis yatan Polat ailesi, tahliye olmalarının ardından sosyal medyaya tam gaz yeniden döndü bildiğiniz üzere. Yaptığı aşırı görgüsüz paylaşımlarla mal varlığını insanların gözüne sokan ve sonunda MASAK'ın radarına giren Dilen Polat, tahliye edilmesinin ardından bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını söylese de duramadı. Hatta sadece kendisi değil tüm ailesi de sosyal medyada oldukça aktif.

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Kayınvalide Şükran Polat dava sürecinde hem sosyal medyada hem mahkemede oğlu ve gelini için büyük çaba sarfetmişti bildiğiniz üzere.

Kayınvalide Şükran Polat dava sürecinde hem sosyal medyada hem mahkemede oğlu ve gelini için büyük çaba sarfetmişti bildiğiniz üzere.

Sosyal medyada tüm haberlere müdahale etmiş, kendisi de süreçle ilgili bilgiler paylaşmıştı.

Sosyal medyada tüm haberlere müdahale etmiş, kendisi de süreçle ilgili bilgiler paylaşmıştı.

Şükran Polat şimdi de kendisi hakkında kötü yorum yapan bir kişiye verdiği yanıtla gündem oldu.

Şükran Polat şimdi de kendisi hakkında kötü yorum yapan bir kişiye verdiği yanıtla gündem oldu.

Dilan Polat'a yorum yapmadığı, öteki oğlunun sevgilisine yorum yaptığı gerekçesi ile eleştirilen Polat, kendisine kötü yorum yapan kişiye ağzına geleni saydı.

Dilan Polat'a yorum yapmadığı, öteki oğlunun sevgilisine yorum yaptığı gerekçesi ile eleştirilen Polat, kendisine kötü yorum yapan kişiye ağzına geleni saydı.

Şükran Polat'ın yorumu, gelini Dilan Polat'ı aratmadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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