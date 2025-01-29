onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cüneyt Özdemir Ayşe Barım Olayı ile İlgili Konuştu: "Adım Adım Bir Şeye Doğru Gidiyor Hikaye"

Cüneyt Özdemir Ayşe Barım Olayı ile İlgili Konuştu: "Adım Adım Bir Şeye Doğru Gidiyor Hikaye"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.01.2025 - 23:06

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemizin son günlerdeki gündemi Ayşe Barım. Sektörde tekelleşme iddiaları ile başlayan dava Gezi Parkı olaylarında kadar uzandı. Pek çok oyuncunun da ifade vermek zorunda kaldığı olayda menajer Ayşe Barım hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçlaması ile tutuklandı. Barım'ın şirket faaliyetlerinin 'etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya koyması açısından dikkate değer olduğu' ifade dikkat çekti. Cüneyt Özdemir de 'etki ajanlığı yasası' üzerine konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Çıkmayan yasanın suçu olur mu?" diyen Özdemir "etki ajanlığı" yasası çıkmadan suça dönüşmesini eleştirdi.

"Çıkmayan yasanın suçu olur mu?" diyen Özdemir "etki ajanlığı" yasası çıkmadan suça dönüşmesini eleştirdi.

Tüm bu olayların adım adım bir yere doğru götürüldüğü söyleyen Özdemir "Bunlar mıntıka temizliği, ön alanı açıyorlar" dedi.

Tüm bu olayların adım adım bir yere doğru götürüldüğü söyleyen Özdemir "Bunlar mıntıka temizliği, ön alanı açıyorlar" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın