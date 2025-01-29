Cüneyt Özdemir Ayşe Barım Olayı ile İlgili Konuştu: "Adım Adım Bir Şeye Doğru Gidiyor Hikaye"

Bildiğiniz üzere ülkemizin son günlerdeki gündemi Ayşe Barım. Sektörde tekelleşme iddiaları ile başlayan dava Gezi Parkı olaylarında kadar uzandı. Pek çok oyuncunun da ifade vermek zorunda kaldığı olayda menajer Ayşe Barım hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçlaması ile tutuklandı. Barım'ın şirket faaliyetlerinin 'etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya koyması açısından dikkate değer olduğu' ifade dikkat çekti. Cüneyt Özdemir de 'etki ajanlığı yasası' üzerine konuştu.