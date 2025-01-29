Cüneyt Özdemir Ayşe Barım Olayı ile İlgili Konuştu: "Adım Adım Bir Şeye Doğru Gidiyor Hikaye"

Bildiğiniz üzere ülkemizin son günlerdeki gündemi Ayşe Barım. Sektörde tekelleşme iddiaları ile başlayan dava Gezi Parkı olaylarında kadar uzandı. Pek çok oyuncunun da ifade vermek zorunda kaldığı olayda menajer Ayşe Barım hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçlaması ile tutuklandı. Barım'ın şirket faaliyetlerinin 'etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya koyması açısından dikkate değer olduğu' ifade dikkat çekti. Cüneyt Özdemir de 'etki ajanlığı yasası' üzerine konuştu.
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"Çıkmayan yasanın suçu olur mu?" diyen Özdemir "etki ajanlığı" yasası çıkmadan suça dönüşmesini eleştirdi.
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Tüm bu olayların adım adım bir yere doğru götürüldüğü söyleyen Özdemir "Bunlar mıntıka temizliği, ön alanı açıyorlar" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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