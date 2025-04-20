Sıra Atiye'de: Türkan Şoray'ın Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Ünlü Şarkıcı da Dahil Oldu

Sosyal medyada bir süredir esen “Turkish Delight” rüzgarı hız kesmeden devam ederken, bu nostaljik güzellik trenine bir ünlü isim daha atladı. Türkan Şoray’ın yıllara meydan okuyan ikonik makyajı TikTok ve Instagram’da akım haline gelirken; Selin Şekerci ve Nurgül Yeşilçay’dan sonra bu kez Atiye karşımıza çıktı!

Hem de epey benzeyen bir makyajla.