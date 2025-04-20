Sıra Atiye'de: Türkan Şoray'ın Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Ünlü Şarkıcı da Dahil Oldu
Sosyal medyada bir süredir esen “Turkish Delight” rüzgarı hız kesmeden devam ederken, bu nostaljik güzellik trenine bir ünlü isim daha atladı. Türkan Şoray’ın yıllara meydan okuyan ikonik makyajı TikTok ve Instagram’da akım haline gelirken; Selin Şekerci ve Nurgül Yeşilçay’dan sonra bu kez Atiye karşımıza çıktı!
Hem de epey benzeyen bir makyajla.
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Salla, Kal, Budur gibi enerjik hit’leriyle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Atiye, hem müzik kariyeriyle hem de kendine has tarzıyla uzun yıllardır gündemde kalmayı başarıyor.
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Sosyal medya kullanıcılarının başlattığı bu akıma dahil olan ünlülerden ilki Selin Şekerci olmuştu.
Bu akımı deneyen bir diğer isim de Nurgül Yeşilçay’dı.
Ve şimdi sırada Atiye var!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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