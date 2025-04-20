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Sıra Atiye'de: Türkan Şoray'ın Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Ünlü Şarkıcı da Dahil Oldu

Sıra Atiye'de: Türkan Şoray'ın Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Ünlü Şarkıcı da Dahil Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.04.2025 - 10:23

Sosyal medyada bir süredir esen “Turkish Delight” rüzgarı hız kesmeden devam ederken, bu nostaljik güzellik trenine bir ünlü isim daha atladı. Türkan Şoray’ın yıllara meydan okuyan ikonik makyajı TikTok ve Instagram’da akım haline gelirken; Selin Şekerci ve Nurgül Yeşilçay’dan sonra bu kez Atiye karşımıza çıktı!

Hem de epey benzeyen bir makyajla.

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Salla, Kal, Budur gibi enerjik hit’leriyle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Atiye, hem müzik kariyeriyle hem de kendine has tarzıyla uzun yıllardır gündemde kalmayı başarıyor.

Salla, Kal, Budur gibi enerjik hit’leriyle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Atiye, hem müzik kariyeriyle hem de kendine has tarzıyla uzun yıllardır gündemde kalmayı başarıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Atiye son olarak “Turkish Delight” akımı ile çok konuşuldu. 

TikTok ve Instagram'da mutlaka karşınıza çıkmıştır. Aylardır sosyal medyada etkisini sürdüren bu makyaj trendina Türkan Şoray'da sessiz kalmamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bir röportajda konuşan Şoray, bu trende dair düşüncelerini şöyle paylaşmıştı:

“Bakınca hoşuma gidiyor ama günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum.”

Sosyal medya kullanıcılarının başlattığı bu akıma dahil olan ünlülerden ilki Selin Şekerci olmuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının başlattığı bu akıma dahil olan ünlülerden ilki Selin Şekerci olmuştu.

Büyük gözleri ve çarpıcı yüz hatlarıyla zaten Yeşilçam yıldızına benzettiğimiz Şekerci, bu makyajla adeta zaman yolculuğuna çıkmış gibiydi. 

Detaylarına bir önceki haberimizde uzun uzun yer vermiştik.

Kaçıranlar için:

Bu akımı deneyen bir diğer isim de Nurgül Yeşilçay’dı.

Bu akımı deneyen bir diğer isim de Nurgül Yeşilçay’dı.

Kendine has yüz hatları, dramatik bakışları ve keskin duruşuyla makyaj ona da ayrı bir hava katmıştı.

Kalın eyeliner’ı ve dolgun kirpikleriyle paylaştığı videoya yaptığı esprili yorum da da çok konuşulmuştu.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Ve şimdi sırada Atiye var!

Ve şimdi sırada Atiye var!

Uzun ve gür saçları, iri gözleri ve soft makyajıyla Atiye’ye bakınca, biz “Gerçekten benzemiş” dedik.

Şimdi top sizde: Sizce benzemiş mi?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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