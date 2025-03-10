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Türkan Şoray'ın Sosyal Medyada Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Nurgül Yeşilçay da Dahil Oldu

Türkan Şoray'ın Sosyal Medyada Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Nurgül Yeşilçay da Dahil Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.03.2025 - 18:43

Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stili bir süredir sosyal medyada trend haline geldi. “Turkish Delight” adı verilen akım dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından deneniyor. Kıvrımlı eyeliner, dolgun kirpikler ve belirgin gözlerle Yeşilçam’ın büyüsüne kapılan fenomenler arasında ünlü isimler de var. 

Geçtiğimiz günlerde Selim Şekerci bu akıma katılmıştı. Şimdi ise Nurgül Yeşilçay da Türkan Şoray makyajıyla sosyal medyada gündem oldu. 

Bakalım benzetecek misiniz?

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Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki Türkan Şoray.

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki Türkan Şoray.

Gerek unutulmaz filmleri gerekse büyüleyici güzelliğiyle her dönemde konuşulmaya devam eden efsane oyuncu, bugünlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sebebi ise oyunculuğu değil, makyaj stili.

Türkan Şoray’ın yıllarca vazgeçmediği ve ona adeta imza niteliği kazandıran makyajı “Turkish Delight” (Türk Lokumu) adıyla sosyal medyada bir akım haline geldi.

Türkan Şoray’ın yıllarca vazgeçmediği ve ona adeta imza niteliği kazandıran makyajı “Turkish Delight” (Türk Lokumu) adıyla sosyal medyada bir akım haline geldi.

Kıvrımlı ve belirgin eyeliner, gözleri daha büyük ve anlamlı gösteren beyaz kalem dokunuşu, uzun, dolgun kirpikler ve doğal tonlardaki dudaklar… 

Hepsi bir araya gelince ortaya saf Yeşilçam güzelliği çıkıyor. TikTok ve Instagram başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticileri bu makyajı deneyerek nostaljik bir hava estiriyor.

Geçtiğimiz günlerde bu akıma dahil olan isimlerden biri de Selim Şekerci olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bu akıma dahil olan isimlerden biri de Selim Şekerci olmuştu.

Büyük ve belirgin gözleriyle dikkat çeken oyuncu, bu makyajı denediğinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şekerci’yi Türkan Şoray’a benzetenler olduğu gibi, pek de alakalı bulmayanlar da vardı.

Kaçıranlar için detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Şimdi ise bu trende katılan son isim, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay oldu.

Şimdi ise bu trende katılan son isim, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay oldu.

Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkan Şoray makyajı ile çektiği bir videosunu paylaştı. Kalın eyeliner’ı, uzun kirpikleri ve dramatik bakışlarıyla Yeşilçay sanki Selin Şekerci'den daha çok Şoray'a benzedi gibi.

Öte yandan bu akımla ilgili olarak Türkan Şoray da geçtiğimiz günlerde düşüncelerini paylaşmıştı.

Öte yandan bu akımla ilgili olarak Türkan Şoray da geçtiğimiz günlerde düşüncelerini paylaşmıştı.

Şoray, makyaj trendini keyifle takip ettiğini ancak günlük hayat için fazla yoğun bulduğunu belirterek, “Bakınca hoşuma gidiyor ama günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bakalım “Turkish Delight” akımı daha ne kadar sürecek ve sıradaki ünlü isim kim olacak?

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Şimdi sizi Yeşilçay'ın o videosuyla baş başa bırakıyoruz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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