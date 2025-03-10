Türkan Şoray'ın Sosyal Medyada Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Nurgül Yeşilçay da Dahil Oldu
Türkan Şoray'ın Sosyal Medyada Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Nurgül Yeşilçay da Dahil Oldu
Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stili bir süredir sosyal medyada trend haline geldi. “Turkish Delight” adı verilen akım dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından deneniyor. Kıvrımlı eyeliner, dolgun kirpikler ve belirgin gözlerle Yeşilçam’ın büyüsüne kapılan fenomenler arasında ünlü isimler de var.
Geçtiğimiz günlerde Selim Şekerci bu akıma katılmıştı. Şimdi ise Nurgül Yeşilçay da Türkan Şoray makyajıyla sosyal medyada gündem oldu.
Bakalım benzetecek misiniz?
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Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz ki Türkan Şoray.
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Türkan Şoray’ın yıllarca vazgeçmediği ve ona adeta imza niteliği kazandıran makyajı “Turkish Delight” (Türk Lokumu) adıyla sosyal medyada bir akım haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde bu akıma dahil olan isimlerden biri de Selim Şekerci olmuştu.
Şimdi ise bu trende katılan son isim, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay oldu.
Öte yandan bu akımla ilgili olarak Türkan Şoray da geçtiğimiz günlerde düşüncelerini paylaşmıştı.
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Şimdi sizi Yeşilçay'ın o videosuyla baş başa bırakıyoruz:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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