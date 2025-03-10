Türkan Şoray'ın Sosyal Medyada Trend Haline Gelen Turkish Delight Akımına Nurgül Yeşilçay da Dahil Oldu

Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stili bir süredir sosyal medyada trend haline geldi. “Turkish Delight” adı verilen akım dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından deneniyor. Kıvrımlı eyeliner, dolgun kirpikler ve belirgin gözlerle Yeşilçam’ın büyüsüne kapılan fenomenler arasında ünlü isimler de var.

Geçtiğimiz günlerde Selim Şekerci bu akıma katılmıştı. Şimdi ise Nurgül Yeşilçay da Türkan Şoray makyajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Bakalım benzetecek misiniz?