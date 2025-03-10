Kim Der ki 52 Yaşında: Defne Samyeli Kızlarının Bile Şaşırdığı O Güzellik Rutinini Paylaştı

“Canım sıkıldığında ya spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüz kaslarımı çalıştırırım” diyerek hareketin hayatındaki yerini anlatıyor. Cildine dışarıdan dokunuşlar kadar, yüz kaslarını çalıştırarak doğal bir gençlik etkisi yaratıyormuş.

Tabii ki sadece dış görünüş yetmez, iç huzur da önemli. Defne Samyeli en büyük güzellik sırrının akıl sağlığını korumak olduğunu söylüyor. “Beyni çalıştırmak, zihni dinç tutmak en büyük gençlik formülü” diyerek mental sağlığın da en az dış bakım kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Yıllara meydan okuyan bu güzellik sırlarını uygulamak kolay mı bilinmez ama bir gerçek var ki Defne Samyeli genç kalma konusunda kesinlikle bir formül bulmuş!