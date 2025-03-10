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Kim Der ki 52 Yaşında: Defne Samyeli Kızlarının Bile Şaşırdığı O Güzellik Rutinini Paylaştı

Kim Der ki 52 Yaşında: Defne Samyeli Kızlarının Bile Şaşırdığı O Güzellik Rutinini Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.03.2025 - 16:59

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, sonunda merak edilen sırrını açıkladı. Fit vücudu, pürüzsüz cildi ve enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran Samyeli, güzellik rutinlerinden bahsetti. “Bunları yapmazsam rahat edemem” diyen ünlü isim, günlük bakım alışkanlıklarını anlattı. 

Gelin bakalım Defne Samyeli’nin gençlik formülü neymiş?

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Defne Samyeli’yi kimimiz haber spikerliğiyle tanıdık, kimimiz dizilerde gördük, kimimiz de sahne performanslarıyla takip ettik.

Defne Samyeli’yi kimimiz haber spikerliğiyle tanıdık, kimimiz dizilerde gördük, kimimiz de sahne performanslarıyla takip ettik.

Yıllardır ekranlarda olan Samyeli, Kanal D Ana Haber sunuculuğunu bırakarak İstanbullu Gelin, Hekimoğlu gibi dizilerde rol aldı. Daha sonra şarkıcılığa soyundu sahne almaya başladı. Şimdilerde de sahne performansları ile adından söz ettiriyor. Hatta bir önceki gün sahnedeki kostümüyle goygoycuların diline fena düşmüştü.

Detaylarına daha önce içeriklerimizde yer vermiştik👇

Bu sefer ise gençlik sırrı ile gündeme geldi.

Bu sefer ise gençlik sırrı ile gündeme geldi.

Kabul edelim ki 52 yaşında olup da bu kadar genç kalmak herkesin harcı değil. Boyu kadar iki kızı var ama yıllardır hiç değişmiyor. Peki sırrı ne? İşte Samyeli’nin kendine has bakım tüyoları!

Defne Samyeli güzellik konusunda disiplinli!

Defne Samyeli güzellik konusunda disiplinli!

Hatta kızlarının bile bazen şaşırdığı rutinleri var. Samyeli, sabahları kuru fırçalama yaparak güne başlıyor. Bu işlem dolaşımı hızlandırıyor, cildi yeniliyor ve toksinlerin atılmasını sağlıyormuş.

Ama daha bitmedi. Kuru fırçalamanın ardından hemen soğuk suyla duş alıyor. “Soğuk suyun cildi sıkılaştırdığını ve canlandırdığını düşünüyorum” diyor. Sabahları kahveyle ayılanlar yerine, o direkt soğuk suyla kendine geliyormuş.

Spor da olmazsa olmazlarından.

Spor da olmazsa olmazlarından.

“Canım sıkıldığında ya spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüz kaslarımı çalıştırırım” diyerek hareketin hayatındaki yerini anlatıyor. Cildine dışarıdan dokunuşlar kadar, yüz kaslarını çalıştırarak doğal bir gençlik etkisi yaratıyormuş.

Tabii ki sadece dış görünüş yetmez, iç huzur da önemli. Defne Samyeli en büyük güzellik sırrının akıl sağlığını korumak olduğunu söylüyor. “Beyni çalıştırmak, zihni dinç tutmak en büyük gençlik formülü” diyerek mental sağlığın da en az dış bakım kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Yıllara meydan okuyan bu güzellik sırlarını uygulamak kolay mı bilinmez ama bir gerçek var ki Defne Samyeli genç kalma konusunda kesinlikle bir formül bulmuş!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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