Kim Der ki 52 Yaşında: Defne Samyeli Kızlarının Bile Şaşırdığı O Güzellik Rutinini Paylaştı
Kim Der ki 52 Yaşında: Defne Samyeli Kızlarının Bile Şaşırdığı O Güzellik Rutinini Paylaştı
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, sonunda merak edilen sırrını açıkladı. Fit vücudu, pürüzsüz cildi ve enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran Samyeli, güzellik rutinlerinden bahsetti. “Bunları yapmazsam rahat edemem” diyen ünlü isim, günlük bakım alışkanlıklarını anlattı.
Gelin bakalım Defne Samyeli’nin gençlik formülü neymiş?
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Defne Samyeli’yi kimimiz haber spikerliğiyle tanıdık, kimimiz dizilerde gördük, kimimiz de sahne performanslarıyla takip ettik.
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Bu sefer ise gençlik sırrı ile gündeme geldi.
Defne Samyeli güzellik konusunda disiplinli!
Spor da olmazsa olmazlarından.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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