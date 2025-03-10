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La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'dan Duygu Özaslan'a Hayatı Boyunca Unutamayacağı Benzetme!

La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'dan Duygu Özaslan'a Hayatı Boyunca Unutamayacağı Benzetme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2025 - 15:25

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçtiğimiz saatlerde Lacoste defilesi için Paris'e uçtu! Defilede birçok ünlü isimle karşılaşan hatta Oscar'da Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü alan Adrien Brody'le fotoğraf çektiren Duygu Özaslan, La Casa De Papel'in Tokyo'suna da denk geldi. 

Özaslan'ı görünce kanı ısınan Ursula Cobero, Duygu Özaslan'a 'Kayıp kız kardeşim' benzetmesini yaptı! Peki cidden benziyorlar mı? Buyurun, beraber inceleyelim!

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Kendisi şimdilerde influencer olarak karşımıza çıksa da Youtube'un en eski isimlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kendisi şimdilerde influencer olarak karşımıza çıksa da Youtube'un en eski isimlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kimi zaman açıklamaları kimi zaman kombinleri ile tepki çeken Özaslan, magazin gündeminin de en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinin başında geliyor. Dobra olacağım derken yaptığı gaflar, iş birliklerinde çektiği videolarda kırdığı potlar da cabası! Özaslan, başlı başlına her seferinde tüm gözleri üzerine toplamayı başaran fenomenlerimizden biri son zamanlarda!

Geçtiğimiz saatlerde de iş birliği yaptığı Lacoste'un defilesi için Paris'e uçtu kendisi.

Geçtiğimiz saatlerde de iş birliği yaptığı Lacoste'un defilesi için Paris'e uçtu kendisi.

Beyaz takımı ve beyaz çizmeleriyle hayran bırakan Duygu Özaslan, birçok ünlü isimle de karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde Oscar Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' seçilen Adrien Brody de dahil! Beraber hemen poz veren Özaslan, birkaç saat önce Lacoste defilesinden kalan pozlarını sıraladığı bir dump paylaştı.

Aşağıda gördüğünüz, La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'yla pozu da dump'ın içindeydi.

Aşağıda gördüğünüz, La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'yla pozu da dump'ın içindeydi.

Fakat asıl olay o sırada TikTok'ta kopuyordu. TikTok hesabını da Instagram kadar olmasa bile aktif kullanan Duygu Özaslan, Ursula Corbero'yla selfie çektirdiği anları paylaştı. Videonun başına da 'Lacoste defilesinde karşılaştığım Ursula Corbero bana 'kayıp kız kardeşim' demiştir' notunu düştü ve heyecanı yüzünden okunuyordu. Ursula Corbero kendini Duygu Özaslan'a benzetmişken bize söz kalır mı bilemiyoruz ama ne diyorsunuz? Sizce hakikaten de benziyor mu bu ikili?

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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