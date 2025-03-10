La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'dan Duygu Özaslan'a Hayatı Boyunca Unutamayacağı Benzetme!
La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'dan Duygu Özaslan'a Hayatı Boyunca Unutamayacağı Benzetme!
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçtiğimiz saatlerde Lacoste defilesi için Paris'e uçtu! Defilede birçok ünlü isimle karşılaşan hatta Oscar'da Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü alan Adrien Brody'le fotoğraf çektiren Duygu Özaslan, La Casa De Papel'in Tokyo'suna da denk geldi.
Özaslan'ı görünce kanı ısınan Ursula Cobero, Duygu Özaslan'a 'Kayıp kız kardeşim' benzetmesini yaptı! Peki cidden benziyorlar mı? Buyurun, beraber inceleyelim!
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Kendisi şimdilerde influencer olarak karşımıza çıksa da Youtube'un en eski isimlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Geçtiğimiz saatlerde de iş birliği yaptığı Lacoste'un defilesi için Paris'e uçtu kendisi.
Aşağıda gördüğünüz, La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'yla pozu da dump'ın içindeydi.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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