China'nın Doğum Gününü Aşkla Kutlayan Icardi'ye Kurulan Wanda Nara'dan İç Çamaşırlı Pozlar!
China'nın Doğum Gününü Aşkla Kutlayan Icardi'ye Kurulan Wanda Nara'dan İç Çamaşırlı Pozlar!
Birkaç ay önce Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ve Wanda Nara arasında başlayan çekişmeli boşanma davası bir gün olsun ülkemizin gündeminden düşmedi.
Geçtiğimiz saatlerde yeni aşkı China Suarez'in doğum gününü lüks bir partiyle kutlayan Icardi düşman çatlatırken, hikayeleri izleyen Wanda Nara da yerinde duramadı. Sabahın ilk ışıklarında paylaştığı iç çamaşırlı pozlar 'Nispetin de böylesi' dedirtti!
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Icardi ve Wanda Nara aylardır çekişmeli ve çirkin detaylarla dolu boşanmasıyla gündeme geliyor.
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China Suarez başta bir yadırgandı, Icardi'nin sakatlığı üzerine alevlenen aşk Galatasaraylı yıldızı takımdan uzaklaştırıyor algısı yarattı.
Wanda da tüm o hikayeleri izledi tabii. L-Gante'yle müthiş bir aşk yaşadığına herkesi inandırmaya çalışsa da Wanda, başından beri Icardi'ye sinyal yollayan ve dikkat çekmek için birtakım paylaşımlar yapan taraf olmuştu.
Mesajının her zamanki gibi kime olduğu, Icardi'ye "Kaybettiğine dön de bir bak" sinyali verdiği çok barizdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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