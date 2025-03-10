China'nın Doğum Gününü Aşkla Kutlayan Icardi'ye Kurulan Wanda Nara'dan İç Çamaşırlı Pozlar!

Hatta gündemden bir an olsun düşmüyorlar. Her şey aylar önce, Wanda Nara'nın bir anda boşanmak istediğini söylemesiyle başlamıştı. Icardi bu aileyi, aşkı, evliliği kurtarmaya çalıştıysa da Wanda ayrılıkta oldukça kararlı gözüküyordu.

Önce Icardi'ye daha önce de ihanet ettiği L-Gante'yle görüntülenen Wanda, sonra da cümle aleme aşkını ilan etmişti. Dudak dudağa pozlar, yarı çıplak pozlar peş peşe geldi. En nihayetinde pes eden Icardi de Wanda'yı silmeye ve gönül kapılarını yeni aşklara açmaya karar verdi. Kısa bir süre içerisinde o da Wanda'nın ezeli düşmanı China Suarez'le aşk yaşamaya başladı, hiçbir anlarını da gizlemedi!