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China'nın Doğum Gününü Aşkla Kutlayan Icardi'ye Kurulan Wanda Nara'dan İç Çamaşırlı Pozlar!

China'nın Doğum Gününü Aşkla Kutlayan Icardi'ye Kurulan Wanda Nara'dan İç Çamaşırlı Pozlar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2025 - 12:08

Birkaç ay önce Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ve Wanda Nara arasında başlayan çekişmeli boşanma davası bir gün olsun ülkemizin gündeminden düşmedi. 

Geçtiğimiz saatlerde yeni aşkı China Suarez'in doğum gününü lüks bir partiyle kutlayan Icardi düşman çatlatırken, hikayeleri izleyen Wanda Nara da yerinde duramadı. Sabahın ilk ışıklarında paylaştığı iç çamaşırlı pozlar 'Nispetin de böylesi' dedirtti!

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Icardi ve Wanda Nara aylardır çekişmeli ve çirkin detaylarla dolu boşanmasıyla gündeme geliyor.

Icardi ve Wanda Nara aylardır çekişmeli ve çirkin detaylarla dolu boşanmasıyla gündeme geliyor.

Hatta gündemden bir an olsun düşmüyorlar. Her şey aylar önce, Wanda Nara'nın bir anda boşanmak istediğini söylemesiyle başlamıştı. Icardi bu aileyi, aşkı, evliliği kurtarmaya çalıştıysa da Wanda ayrılıkta oldukça kararlı gözüküyordu. 

Önce Icardi'ye daha önce de ihanet ettiği L-Gante'yle görüntülenen Wanda, sonra da cümle aleme aşkını ilan etmişti. Dudak dudağa pozlar, yarı çıplak pozlar peş peşe geldi. En nihayetinde pes eden Icardi de Wanda'yı silmeye ve gönül kapılarını yeni aşklara açmaya karar verdi. Kısa bir süre içerisinde o da Wanda'nın ezeli düşmanı China Suarez'le aşk yaşamaya başladı, hiçbir anlarını da gizlemedi!

China Suarez başta bir yadırgandı, Icardi'nin sakatlığı üzerine alevlenen aşk Galatasaraylı yıldızı takımdan uzaklaştırıyor algısı yarattı.

China Suarez başta bir yadırgandı, Icardi'nin sakatlığı üzerine alevlenen aşk Galatasaraylı yıldızı takımdan uzaklaştırıyor algısı yarattı.

Fakat Icardi de China da akıllı davrandılar. China Suarez'in Galatasaray forması ve Aşkın Olayım şarkısıyla paylaştığı pozlar olay yarattı. Galatasaray camiasının da sevgisini bir şekilde kazanmayı başardı yani yenge. 

Dün gece 33. yaş doğum günüydü! Et ve tırnak gibi birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan ikili, China'nın doğum gününü Arjantin'de lüks detaylarla bezeli bir partiyle kutladı. Gece boyu da paylaşım yaptılar, arkadaşlarıyla, aile bireyleriyle oldukça şaşaalı geçen doğum günü dün gece Arjantin basının parlak gündemiydi.

Wanda da tüm o hikayeleri izledi tabii. L-Gante'yle müthiş bir aşk yaşadığına herkesi inandırmaya çalışsa da Wanda, başından beri Icardi'ye sinyal yollayan ve dikkat çekmek için birtakım paylaşımlar yapan taraf olmuştu.

Wanda da tüm o hikayeleri izledi tabii. L-Gante'yle müthiş bir aşk yaşadığına herkesi inandırmaya çalışsa da Wanda, başından beri Icardi'ye sinyal yollayan ve dikkat çekmek için birtakım paylaşımlar yapan taraf olmuştu.

Bize göre sabahın ilk ışıklarında da yine yaptı yapacağını! Pembe dantelli bir iç çamaşırı giyen Wanda Nara, şekilden şekle girerek verdiği pozlarla yine ve yeniden tüm gözleri fiziğine çekti.

Mesajının her zamanki gibi kime olduğu, Icardi'ye "Kaybettiğine dön de bir bak" sinyali verdiği çok barizdi.

Mesajının her zamanki gibi kime olduğu, Icardi'ye "Kaybettiğine dön de bir bak" sinyali verdiği çok barizdi.

Icardi mesajı aldı mı ya da aldıysa umursadı mı bilemiyoruz. Fakat Wanda Nara'nın China Suarez'e doğum gününde gösterilen özel ilgiden memnun kalmadığı, bir miktar da sinir olduğu aşikar! Bakalım aylardır bitmek bilmeyen göndermeler ve birbirine nispet yapma hali ne zaman bitecek?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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