Mabel Matiz'in Rapçi Uzi'yi "Tanıdığı" İçin Heyecanlanıp Adını Sonsuza Kadar Değiştirdiği İkonik Anlar!

'Aşk Yok Olmaktır', 'Ya Bu İşler Ne', 'Öyle Kolaysa', 'Sarmaşık', 'Numaracı' gibi hepsi birbirinden hit şarkılarla kendini tarzını konuşturan Mabel Matiz sadece özgün sesiyle değil sahne kıyafetleri ve giyim tarzıyla da sık sık tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

Gülşen'den Edis'e, Melike Şahin'den Simge'ye birçok şarkıcıyla yakın dostluklar kuran Mabel Matiz, kimilerinin kalbinin tam orta yerinde bir cumhuriyet kurdu! Sahnelerine hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde de hiç huyu olmadığı halde bir YouTube programına konuk oldu.