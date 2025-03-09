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Mabel Matiz'in Rapçi Uzi'yi "Tanıdığı" İçin Heyecanlanıp Adını Sonsuza Kadar Değiştirdiği İkonik Anlar!

Mabel Matiz'in Rapçi Uzi'yi "Tanıdığı" İçin Heyecanlanıp Adını Sonsuza Kadar Değiştirdiği İkonik Anlar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2025 - 23:24

Melikşah Altuntaş'ın BÜRO isimli YouTube programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Mabel Matiz oldu! 'Hangi rapçi'leri tanıyorsun?' testinde sınıfta kalan Mabel Matiz'in Uzi'yi tanıdığı için heyecanlanıp uydurduğu isim kahkaha attırdı! Gelin, Melikşah Altuntaş ve Mabel Matiz arasında geçen kahkaha dolu sohbete beraber göz atalım!

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2007 yılında çıkardığı "Arafta" şarkısıyla hayatımıza giren fakat asıl çıkışını "Zor Değil" şarkısıyla yapan Mabel Matiz, kısa süre içerisinde milyonların hayran olduğu bir isim haline geldi.

2007 yılında çıkardığı "Arafta" şarkısıyla hayatımıza giren fakat asıl çıkışını "Zor Değil" şarkısıyla yapan Mabel Matiz, kısa süre içerisinde milyonların hayran olduğu bir isim haline geldi.

'Aşk Yok Olmaktır', 'Ya Bu İşler Ne', 'Öyle Kolaysa', 'Sarmaşık', 'Numaracı' gibi hepsi birbirinden hit şarkılarla kendini tarzını konuşturan Mabel Matiz sadece özgün sesiyle değil sahne kıyafetleri ve giyim tarzıyla da sık sık tüm gözleri üzerine toplamayı başardı. 

Gülşen'den Edis'e, Melike Şahin'den Simge'ye birçok şarkıcıyla yakın dostluklar kuran Mabel Matiz, kimilerinin kalbinin tam orta yerinde bir cumhuriyet kurdu! Sahnelerine hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde de hiç huyu olmadığı halde bir YouTube programına konuk oldu.

Tıpkı Mabel Matiz gibi ünlü isimlerle yakın dostlukları sebebiyle daha da tanınır hale gelen eleştirmen Melikşah Altuntaş'ın yeni Youtube programına denk gelen olmuştur.

Tıpkı Mabel Matiz gibi ünlü isimlerle yakın dostlukları sebebiyle daha da tanınır hale gelen eleştirmen Melikşah Altuntaş'ın yeni Youtube programına denk gelen olmuştur.

Bir süredir 'BÜRO' isimli bir sohbet programı sunan Melikşah Altuntaş, yayınladığı her bölümle gündemin tam göbeğine oturmayı başarıyor. Daha önce Ezgi Mola, Ulaş Tuna Esentepe ve Caner Özyurtlu gibi isimlerle yaptığı bölümlerle öne çıkan Altuntaş, oldukça ironik ve iğneli bir dille ünlüleri mercek altına yatırıyor. 

Birkaç saat önce Mabel Matiz'le çektiği yeni bölümü yayınladı kendisi. Kısa süre içerisinde dikkat çeken bölümün sosyal medyada yayılan ilk kısmı ise Mabel Matiz'in 'Hangi rapçi'leri tanıyorsun?' testinde sınandığı anlar oldu!

Kendisine birçok rapçi fotoğrafı gösteren Melikşah Altuntaş'a çoğunlukla boş gözlerle bakan Mabel Matiz, Uzi'yi görünce ilk etapta sevindi!

Kendisine birçok rapçi fotoğrafı gösteren Melikşah Altuntaş'a çoğunlukla boş gözlerle bakan Mabel Matiz, Uzi'yi görünce ilk etapta sevindi!

'Tanıyorum' diyerek heyecanlandıktan sonra Uzi demesi beklenirken söylediği isim ise kahkaha attırdı. Bir süre es verdikten sonra Uzi'nin adının Uzo olduğunu ilan eden Mabel Matiz, Melikşah'ı da güldürdü. Altuntaş, 'Uzo! Bende biliyorum, ünlü bir içeçek bu. Yunanistan'ın! Uzo daha iyi fikir bu arada, bizim ortak fikrimiz!' diyerek Mabel Matiz'i tiye aldı. 

Mabel Matiz sonradan Uzi'nin albümü 'EL CHAVO' yüzünden aklının karıştığını söyledi ama hemen hemen bildiği tek rapçi'nin de adını yanlış telaffuz etmiş oldu!

Buyurun, o anları beraber izleyelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Eminegül Akbulut

Bilmesen de olur boşver. Olur arada öyle şeyler.