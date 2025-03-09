Mabel Matiz'in Rapçi Uzi'yi "Tanıdığı" İçin Heyecanlanıp Adını Sonsuza Kadar Değiştirdiği İkonik Anlar!
Mabel Matiz'in Rapçi Uzi'yi "Tanıdığı" İçin Heyecanlanıp Adını Sonsuza Kadar Değiştirdiği İkonik Anlar!
Melikşah Altuntaş'ın BÜRO isimli YouTube programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Mabel Matiz oldu! 'Hangi rapçi'leri tanıyorsun?' testinde sınıfta kalan Mabel Matiz'in Uzi'yi tanıdığı için heyecanlanıp uydurduğu isim kahkaha attırdı! Gelin, Melikşah Altuntaş ve Mabel Matiz arasında geçen kahkaha dolu sohbete beraber göz atalım!
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2007 yılında çıkardığı "Arafta" şarkısıyla hayatımıza giren fakat asıl çıkışını "Zor Değil" şarkısıyla yapan Mabel Matiz, kısa süre içerisinde milyonların hayran olduğu bir isim haline geldi.
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Tıpkı Mabel Matiz gibi ünlü isimlerle yakın dostlukları sebebiyle daha da tanınır hale gelen eleştirmen Melikşah Altuntaş'ın yeni Youtube programına denk gelen olmuştur.
Kendisine birçok rapçi fotoğrafı gösteren Melikşah Altuntaş'a çoğunlukla boş gözlerle bakan Mabel Matiz, Uzi'yi görünce ilk etapta sevindi!
Buyurun, o anları beraber izleyelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Bilmesen de olur boşver. Olur arada öyle şeyler.