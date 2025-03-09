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Görüntü Vermemek İçin Etraflarını Kale Gibi Sardıran Kenan Doğulu ve Beren Saat Göze Fena Battı!

Görüntü Vermemek İçin Etraflarını Kale Gibi Sardıran Kenan Doğulu ve Beren Saat Göze Fena Battı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2025 - 19:50

Magazin gündemine sık sık yaptıkları hareketler ve açıklamalarıyla oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yine sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşemedi. 2. Sayfa muhabirleri tarafından bir mekan çıkışında görüntülen ikilinin, görüntü vermemek için etrafını kale gibi sardırması göze fena battı! 

Buyurun, detaylara beraber bakalım 👇

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2014'te Los Angeles'ta hepimizin hafızasına kazınan bir düğünle evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat'inki bir aşk hikayesi biliyorsunuz!

2014'te Los Angeles'ta hepimizin hafızasına kazınan bir düğünle evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat'inki bir aşk hikayesi biliyorsunuz!

İlk günden bu yana birbirlerine ultra düşkünlüğüyle öne çıkan ikili, birkaç yıl önce çalkantılı bir dönemden geçmiş fakat yine de aşkları bu savaştan galip gelmeyi başarmıştı. 

Beren saat eski ve ilk aşkına göndermeleri, Kenan Doğulu'nun sessizliği, kaynana dedikoduları derken boşandı boşanacaklar diye beklenen çift, aralarındaki sorunları çözmüş ve her zamanki aşık hallerine kısa süre içerisinde dönüş yapmıştı. 

Kenan Doğulu, birkaç ay önce verdiği röportajda “Aşkı Beren'den öğrendim, onu tanıyınca zaman durdu” demişti. Beren Saat ise eşinin sözlerine “Kendini yenileyen bir aşk bizimkisi. Şanslı hissediyorum.” diyerek cevap vermiş, çiftimiz hayatında aşk olana olmayana adeta aşk dersi vermişti!

Sosyal medyada nadiren fotoğraf paylaşan ikili, kendileri paylaşım yaptığı zaman beğenilen, bir yerde görüntülendikleri zaman ise göze batan çiftlerimizden biri olarak öne çıktı hep.

Sosyal medyada nadiren fotoğraf paylaşan ikili, kendileri paylaşım yaptığı zaman beğenilen, bir yerde görüntülendikleri zaman ise göze batan çiftlerimizden biri olarak öne çıktı hep.

Sık sık beraber verdikleri röportajlardaki açıklamaları, hal tavırları veya bir yerde görüntülendiklerindeki hareketleri sebebiyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Kenan Doğulu ve Beren Saat yine aynı sebeple sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Uzun süredir de böyle bir meseleyle konuşmamıştık ikiliyi üstelik! 

Kenan Doğulu ve Beren Saat sefer de bir mekandan çıkarken 2. Sayfa muhabirlerine görüntü vermemek için inanılmaz bir efor sarf ettikleri için tartışıldılar.

Etraflarına 6'dan fazla kişi toplayarak görüntü vermemek için adeta bir kale ördüren Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gözükmeme çabasına anlam verilemedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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