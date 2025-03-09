Görüntü Vermemek İçin Etraflarını Kale Gibi Sardıran Kenan Doğulu ve Beren Saat Göze Fena Battı!
Görüntü Vermemek İçin Etraflarını Kale Gibi Sardıran Kenan Doğulu ve Beren Saat Göze Fena Battı!
Magazin gündemine sık sık yaptıkları hareketler ve açıklamalarıyla oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yine sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşemedi. 2. Sayfa muhabirleri tarafından bir mekan çıkışında görüntülen ikilinin, görüntü vermemek için etrafını kale gibi sardırması göze fena battı!
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2014'te Los Angeles'ta hepimizin hafızasına kazınan bir düğünle evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat'inki bir aşk hikayesi biliyorsunuz!
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Sosyal medyada nadiren fotoğraf paylaşan ikili, kendileri paylaşım yaptığı zaman beğenilen, bir yerde görüntülendikleri zaman ise göze batan çiftlerimizden biri olarak öne çıktı hep.
Etraflarına 6'dan fazla kişi toplayarak görüntü vermemek için adeta bir kale ördüren Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gözükmeme çabasına anlam verilemedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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