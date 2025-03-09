Görüntü Vermemek İçin Etraflarını Kale Gibi Sardıran Kenan Doğulu ve Beren Saat Göze Fena Battı!

İlk günden bu yana birbirlerine ultra düşkünlüğüyle öne çıkan ikili, birkaç yıl önce çalkantılı bir dönemden geçmiş fakat yine de aşkları bu savaştan galip gelmeyi başarmıştı.

Beren saat eski ve ilk aşkına göndermeleri, Kenan Doğulu'nun sessizliği, kaynana dedikoduları derken boşandı boşanacaklar diye beklenen çift, aralarındaki sorunları çözmüş ve her zamanki aşık hallerine kısa süre içerisinde dönüş yapmıştı.

Kenan Doğulu, birkaç ay önce verdiği röportajda “Aşkı Beren'den öğrendim, onu tanıyınca zaman durdu” demişti. Beren Saat ise eşinin sözlerine “Kendini yenileyen bir aşk bizimkisi. Şanslı hissediyorum.” diyerek cevap vermiş, çiftimiz hayatında aşk olana olmayana adeta aşk dersi vermişti!