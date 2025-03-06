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Yine Yaptı: Tansu Dayan, Hande Erçel'in Sosyal Medyayı İkiye Bölen Moda Haftası Kıyafetini Fena Tiye Aldı!

Yine Yaptı: Tansu Dayan, Hande Erçel'in Sosyal Medyayı İkiye Bölen Moda Haftası Kıyafetini Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.03.2025 - 23:19

Önce Milano Moda Haftası'nda Donatella Versace'yle verdiği pozlar ve takipleşmeyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gece de Paris'teki etkinlikteki tuhaf tasarımlı fakat üstüne cuk oturan elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmişti!

Sosyal medyayı ikiye bölen o elbiseye bir yorum da alışık olduğumuz üzere Tansu Dayan'dan geldi! Ünlülerin kıyafetlerini ve hareketlerini tiye alışıyla meşhur fenomen Tansu Dayan, Hande Erçel'e de acımadı!

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Barış Arduç'la beraber rol aldığı Rüzgara Bırak filmindeki performansı ve güzelliğiyle kariyerinde önemli bir adım atan Hande Erçel, geçtiğimiz gece Paris'teki etkinlikteki gecede resmen parlamıştı.

Barış Arduç'la beraber rol aldığı Rüzgara Bırak filmindeki performansı ve güzelliğiyle kariyerinde önemli bir adım atan Hande Erçel, geçtiğimiz gece Paris'teki etkinlikteki gecede resmen parlamıştı.

Daha yeni Milano Moda Haftası'nda Donatella Versace ile poz veren bir de üstüne ünlü modacı tarafından takibe alınıp Instagram hesabında fotoğrafıyla önce çıkan Hande Erçel, dünya standartlarında bir ünlü haline geldiğinin sinyallerini çok net vermişti. Dün gece Paris Moda Haftası'nda giydiği elbisenin tasarımcısı tarafından 'Bu elbise senin için dikilmiş' yorumu alan Hande Erçel, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

İnanılmaz özgüvenli ve cool bir tavırla yürüyen Hande Erçel'in buram buram yayılan aurasına diyecek hiçbir şey yoktu elbette!

Kaçıranlar için gecenin detaylarından ve Hande Erçel'in elbisesine sosyal medyada peş peşe gelen yorumların bazılarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tansu Dayan'ı mutlaka biliyorsunuzdur... Ne zaman ünlülerle ilgili tartışmalı bir hareket yapılsa, bir kombin giyilse, bir şey mesele olsa orada bitiveriyor kendisi!

Tansu Dayan'ı mutlaka biliyorsunuzdur... Ne zaman ünlülerle ilgili tartışmalı bir hareket yapılsa, bir kombin giyilse, bir şey mesele olsa orada bitiveriyor kendisi!

Bugüne dek çok tiye alışını gördük Tansu Dayan'ın... Evde bulduğu alet edevatlarla, kumaş ve eşyalarla bir şekilde ünlülerin tıpkısının aynısı olmayı başaran Tansu Dayan her seferinde kahkahaya boğuyor. Size bir haberimiz var; bu sefer de Hande Erçel'i odağına almayı tercih etti kendisi!

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından iki video, iki fotoğraflık bir gönderi paylaşan Tansu Dayan, Hande Erçel'le bir güzel dalga geçti! Önce yürüyüşünü birebir taklit etti ve tıpkı Hande Erçel gibi salındı... 🙈

Sonra da Hande Erçel'in kombinini baştan yaratarak ortaya çıkardığı müthiş tasarımın detaylarına yakından bakmamıza izin verdi! 😂

Sonra da Hande Erçel'in kombinini baştan yaratarak ortaya çıkardığı müthiş tasarımın detaylarına yakından bakmamıza izin verdi! 😂

Elbiseyi ciddi ciddi tutturdu, kabul edin! Paylaşımına da 'Paris Oto Haftası' notunu düştü. Arabadaki paspası etek yapmayı akıl eden Tansu Dayan'ın zekasına yine ve yeniden hayran kalındı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Mert Ökten

zekayı doğru kullanmak..

d cord

komik değil

nevertheless

komik mi bu şimdi 🤮🤮