Yine Yaptı: Tansu Dayan, Hande Erçel'in Sosyal Medyayı İkiye Bölen Moda Haftası Kıyafetini Fena Tiye Aldı!
Yine Yaptı: Tansu Dayan, Hande Erçel'in Sosyal Medyayı İkiye Bölen Moda Haftası Kıyafetini Fena Tiye Aldı!
Önce Milano Moda Haftası'nda Donatella Versace'yle verdiği pozlar ve takipleşmeyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gece de Paris'teki etkinlikteki tuhaf tasarımlı fakat üstüne cuk oturan elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmişti!
Sosyal medyayı ikiye bölen o elbiseye bir yorum da alışık olduğumuz üzere Tansu Dayan'dan geldi! Ünlülerin kıyafetlerini ve hareketlerini tiye alışıyla meşhur fenomen Tansu Dayan, Hande Erçel'e de acımadı!
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Barış Arduç'la beraber rol aldığı Rüzgara Bırak filmindeki performansı ve güzelliğiyle kariyerinde önemli bir adım atan Hande Erçel, geçtiğimiz gece Paris'teki etkinlikteki gecede resmen parlamıştı.
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İnanılmaz özgüvenli ve cool bir tavırla yürüyen Hande Erçel'in buram buram yayılan aurasına diyecek hiçbir şey yoktu elbette!
Tansu Dayan'ı mutlaka biliyorsunuzdur... Ne zaman ünlülerle ilgili tartışmalı bir hareket yapılsa, bir kombin giyilse, bir şey mesele olsa orada bitiveriyor kendisi!
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından iki video, iki fotoğraflık bir gönderi paylaşan Tansu Dayan, Hande Erçel'le bir güzel dalga geçti! Önce yürüyüşünü birebir taklit etti ve tıpkı Hande Erçel gibi salındı... 🙈
Sonra da Hande Erçel'in kombinini baştan yaratarak ortaya çıkardığı müthiş tasarımın detaylarına yakından bakmamıza izin verdi! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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zekayı doğru kullanmak..
komik değil
komik mi bu şimdi 🤮🤮