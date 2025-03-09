Keremcem'in Ex Aşkı Yasemin Özilhan'dan Ayrılınca Yazdığı Göndermelerle Dolu Şarkının Olay Hikayesi!
Keremcem'in Ex Aşkı Yasemin Özilhan'dan Ayrılınca Yazdığı Göndermelerle Dolu Şarkının Olay Hikayesi!
2005 yılında yayınlanan Aşk Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan Keremcem ve Yasemin Özilhan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İlk başta her iki taraf da iddiaları reddetse de Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan'a gönlünü kaptırdığında Keremcem aşk itirafını yapıştırmış, 'Bir dönem beraberdik, aşık olmuştum' açıklamasında bulunmuştu.
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 2011 senesinde 'Sonsuza dek evet' dedi, o günden beri de mutlu aile hayatıyla gündeme geldi. 2009 yılında ise Keremcem, aşk yaşadıklarını iddia ettiği Yasemin Özilhan'a bol bol gönderme dolu 'Ferrari' isimli bir şarkı yazmıştı. İşte o eski aşktan geriye kalan şarkı ve tüm detayları!
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Doktorlar dizisinin boynu bükük Ela'sı olarak hafızalarımıza kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vereli çok oldu.
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Fakat Yasemin Özilhan, Doktorlar'dan önce ünlü şarkıcı Keremcem'le beraber başrolünde yer aldığı Aşk Oyunu dizisiyle çıkmıştı karşımıza.
Bu konu burada kapanmış gibi gözüküyordu ki Doktorlar dizisinde yepyeni bir rolle karşımıza çıkan Yasemin Özilhan'ın beyaz atlı prensini bulduğu iddiası ortaya atıldı.
Keremcem'le aşk yaşadığı iddiaları doğrulanmasa da herkesçe kabul edilirken Yasemin Özilhan'ın hızlı yeni aşk kararı kafa karıştırmıştı.
Yasemin Özilhan'dan Keremcem konusuna dair bir yorum hiç duymadık. Kendisi bu konuyu görmezden gelmeyi tercih etti fakat bu aşktan geriye de bir şarkı kaldı!
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Şarkı çıktığı gibi de olay yarattı! Keremcem'in şarkıya Ferrari ismini vermesinin sebebi Yasemin ve İzzet Özilhan'ın basına yansıyan ilk görüntüsünün kırmızı bir Ferrari içinde olmasından kaynaklanıyordu.
Magazinin tozlu sayfaları arasında kaybolan fakat başlı başına olay olan Ferrari'yi de sizler için şöyle bırakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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