Keremcem'in Ex Aşkı Yasemin Özilhan'dan Ayrılınca Yazdığı Göndermelerle Dolu Şarkının Olay Hikayesi!

Tam da o noktada Keremcem yıllardır içinde döktüğü ne varsa anlatmaya karar verdi! Sabah'tan İpek Durkal Günaydın'a röportaj veren Keremcem, Yasemin Özilhan'la aşk yaşadıkları yönünde çıkan dedikoduların hepsinin doğru olduğunu ilk kez o zaman itiraf etmişti. Ayrıca Yasemin Ergene'nin Özilhan'la Keremcem'le beraber aşk yaşamaya başladığı da söylentiler arasındaydı.

İpek Durkal Günaydın'ın 'Mesela, sizin Yasemin Ergene ile aşk yaşadığınız biliniyor. Hatta Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan beraberliği ortaya çıktığında Ergene'nin sizinle de ilişkisinin devam ettiği ve sizin bu yeni beraberliği gazeteden öğrendiğinizi yazdık. En azından bunu ya doğrulayın ya da yalanlayın...' sorusu üzerine Keremcem'den;

'İnsanlar üç dört senedir beni tanıyor. Ben bu arada aşık olduğumu, biriyle aşk yaşadığımı söyledim zaten. Sadece bunun kiminle olduğunu paylaşmadım.Yasemin'le aşık olduk birbirimize. Benim çok değer verdiğim biri. Birlikteyken de çok değer verdiğim bir insandı. Yaşadığımız, hissettiğimiz şey önemliydi. Bizim yaşadığımız projenin sıcaklığından da kaynaklanıyordu belki. 'Aşk Oyunu' sırasında birlikteydik biz... Evet, biz bir şeyler yaşadık ve sonra gel-gitli bir döneme girdi ilişkimiz. Emin değildik bir şeylerden. Durduk devam ettik, durduk yine devam ettik. Birlikteliğimizi bu kadar iyi biliyorsanız, bunu da biliyorsunuzdur zaten. Ondan sonrasının benim için bir önemi yok.' cevabı gelmişti.