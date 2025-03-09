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Keremcem'in Ex Aşkı Yasemin Özilhan'dan Ayrılınca Yazdığı Göndermelerle Dolu Şarkının Olay Hikayesi!

Keremcem'in Ex Aşkı Yasemin Özilhan'dan Ayrılınca Yazdığı Göndermelerle Dolu Şarkının Olay Hikayesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2025 - 22:20

2005 yılında yayınlanan Aşk Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan Keremcem ve Yasemin Özilhan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İlk başta her iki taraf da  iddiaları reddetse de Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan'a gönlünü kaptırdığında Keremcem aşk itirafını yapıştırmış, 'Bir dönem beraberdik, aşık olmuştum' açıklamasında bulunmuştu. 

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 2011 senesinde 'Sonsuza dek evet' dedi, o günden beri de mutlu aile hayatıyla gündeme geldi. 2009 yılında ise Keremcem, aşk yaşadıklarını iddia ettiği Yasemin Özilhan'a bol bol gönderme dolu 'Ferrari' isimli bir şarkı yazmıştı. İşte o eski aşktan geriye kalan şarkı ve tüm detayları!

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Doktorlar dizisinin boynu bükük Ela'sı olarak hafızalarımıza kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vereli çok oldu.

Doktorlar dizisinin boynu bükük Ela'sı olarak hafızalarımıza kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vereli çok oldu.

İnanılmaz bir başarı yakalayan sezonlar boyu da devam eden Doktorlar dizisi, yayından kaldırıldıktan sonra da uzun bir süre neredeyse her gün akşam kuşağından önce ekranlarımıza geldi.

Popülaritesini hiç kaybetmeyen Doktorlar, Türk dizi tarihinde uyarlama olup da bu kadar sevilen diziler listesinde en üst sıralara yükselmeyi başardı. Tekrarları milyonlarca kez izlendi, dizinin karakterleri ise hiç unutulmadı.

Fakat Yasemin Özilhan, Doktorlar'dan önce ünlü şarkıcı Keremcem'le beraber başrolünde yer aldığı Aşk Oyunu dizisiyle çıkmıştı karşımıza.

Fakat Yasemin Özilhan, Doktorlar'dan önce ünlü şarkıcı Keremcem'le beraber başrolünde yer aldığı Aşk Oyunu dizisiyle çıkmıştı karşımıza.

2005 yılında çekilen dizinin konusu oldukça klişeydi. Yasemin Özilhan'ın Ekin karakterine, Keremcem'İn ise Sarp karakterine hayat verdiği dizide fakir ve güzel bir kızla zengin ve yakışıklı bir erkeğin bir iş sebebiyle yollarının kesişmesi ve yaşadıkları büyük aşk konu alınmıştı. 

Keremcem ve Yasemin Özilhan o dönem her dizi çiftine olduğu gibi, oldukça çok yakıştırılmış, ikili hakkında aşk dedikoduları da kol gezmeye başlamıştı. Yasemin Özilhan da Keremcem de o dönem aşk yaşadıklarını kabul ettmedi. Hatta 'Biz aşık değiliz arkadaş!' diyerek çıkıştıkları bir röportajları da vardı.

Bu konu burada kapanmış gibi gözüküyordu ki Doktorlar dizisinde yepyeni bir rolle karşımıza çıkan Yasemin Özilhan'ın beyaz atlı prensini bulduğu iddiası ortaya atıldı.

Bu konu burada kapanmış gibi gözüküyordu ki Doktorlar dizisinde yepyeni bir rolle karşımıza çıkan Yasemin Özilhan'ın beyaz atlı prensini bulduğu iddiası ortaya atıldı.

İddiayla da kalmamıştı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ünlü iş insanı İzzet Özilhan'ın aynı isimdeki oğlu İzzet Özilhan, Aşk Oyunu ve Doktorlar'da izlerken vurulduğu Yasemin Özilhan'a kısa sürede ulaştı. 

Dizinin çekiminin yapıldığı hastanenin ailesine ait olduğunu anlayınca aydınlanan ve dizi çekimi sırasında Yasemin Özilhan'a ulaşan İzzet Özilhan, kafasına koyduğunu yaptı! Başta sosyeteye gelin gelecek Yasemin Özilhan'ın kaynana sorunları yaşadığı dilden dile dolaştı fakat çift sosyetenin en merak edilen ve popüler aşkını yaşamakta ısrarcıydı.

Keremcem'le aşk yaşadığı iddiaları doğrulanmasa da herkesçe kabul edilirken Yasemin Özilhan'ın hızlı yeni aşk kararı kafa karıştırmıştı.

Keremcem'le aşk yaşadığı iddiaları doğrulanmasa da herkesçe kabul edilirken Yasemin Özilhan'ın hızlı yeni aşk kararı kafa karıştırmıştı.
arsiv.sabah.com.tr

Tam da o noktada Keremcem yıllardır içinde döktüğü ne varsa anlatmaya karar verdi! Sabah'tan İpek Durkal Günaydın'a röportaj veren Keremcem, Yasemin Özilhan'la aşk yaşadıkları yönünde çıkan dedikoduların hepsinin doğru olduğunu ilk kez o zaman itiraf etmişti. Ayrıca Yasemin Ergene'nin Özilhan'la Keremcem'le beraber aşk yaşamaya başladığı da söylentiler arasındaydı. 

İpek Durkal Günaydın'ın 'Mesela, sizin Yasemin Ergene ile aşk yaşadığınız biliniyor. Hatta Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan beraberliği ortaya çıktığında Ergene'nin sizinle de ilişkisinin devam ettiği ve sizin bu yeni beraberliği gazeteden öğrendiğinizi yazdık. En azından bunu ya doğrulayın ya da yalanlayın...' sorusu üzerine Keremcem'den;

'İnsanlar üç dört senedir beni tanıyor. Ben bu arada aşık olduğumu, biriyle aşk yaşadığımı söyledim zaten. Sadece bunun kiminle olduğunu paylaşmadım.Yasemin'le aşık olduk birbirimize. Benim çok değer verdiğim biri. Birlikteyken de çok değer verdiğim bir insandı. Yaşadığımız, hissettiğimiz şey önemliydi. Bizim yaşadığımız projenin sıcaklığından da kaynaklanıyordu belki. 'Aşk Oyunu' sırasında birlikteydik biz... Evet, biz bir şeyler yaşadık ve sonra gel-gitli bir döneme girdi ilişkimiz. Emin değildik bir şeylerden. Durduk devam ettik, durduk yine devam ettik. Birlikteliğimizi bu kadar iyi biliyorsanız, bunu da biliyorsunuzdur zaten. Ondan sonrasının benim için bir önemi yok.' cevabı gelmişti.

Yasemin Özilhan'dan Keremcem konusuna dair bir yorum hiç duymadık. Kendisi bu konuyu görmezden gelmeyi tercih etti fakat bu aşktan geriye de bir şarkı kaldı!

Yasemin Özilhan'dan Keremcem konusuna dair bir yorum hiç duymadık. Kendisi bu konuyu görmezden gelmeyi tercih etti fakat bu aşktan geriye de bir şarkı kaldı!

Yasemin Özilhan'la aşk yaşadığını İzzet Özilhan'la aşk yaşamaya başladıkları sırada kabul eden Keremcem, aşk itirafı ortaya çıkmışken bir de şarkı patlatmıştı o dönem. Röportajında, yeni çıkacak albümünde Yasemin'le yaşadığı her şeyi anlattığı bir şarkı olduğunun haberini de vermişti. Yasemin Ergene sosyeteye müstakbel gelini olmanın zorlukları ve kaynanayla yaşadığı sürtüşmelerle gündeme gelirken, 2009 yılında Keremcem'in 'Ferrari' ismine verdiği ve ex aşkına yazdığı şarkısı çıktı!

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Şarkı çıktığı gibi de olay yarattı! Keremcem'in şarkıya Ferrari ismini vermesinin sebebi Yasemin ve İzzet Özilhan'ın basına yansıyan ilk görüntüsünün kırmızı bir Ferrari içinde olmasından kaynaklanıyordu.

Şarkı çıktığı gibi de olay yarattı! Keremcem'in şarkıya Ferrari ismini vermesinin sebebi Yasemin ve İzzet Özilhan'ın basına yansıyan ilk görüntüsünün kırmızı bir Ferrari içinde olmasından kaynaklanıyordu.

Ex aşkına biraz olsun acımayan Keremcem, Yasemin Özilhan evlenmeden iki sene önce piyasaya sunduğu şarkısında oldukça sert, bol göndermeli sözlere yer vermişti! 

Hazırsanız şarkının sözleri şu şekilde;

Karınca kararınca sevmeye çalıştım,  

Haliyle az geldi,  

Sana ferrari gerekti!  

Kedim Genie benden akıllı,  

İlk günden tırmalamıştı...  

Bana bunu yapan zalim,   

Kim bilir zavallıya neler yaptı...   

Senin de bir kalbin var sanıpta aldandım!   

Anladığım anlarda,  

Türkü yapıp ağlardım...   

'Öpünce gül açtı' sanan Kerem yanıldı!  

Dikensiz gül vakti..  

Bu kez biraz ağır geldi!  

Beklerim yolun karşıya düşerse,  

İçin eski günler filan derse...  

Adres aynı bey... bişey neyse!  

Dükkân benim!  

Satacağın kürkse...   

Senin de bir kalbin var sanıpta aldandım!  

Anladığım anlarda,  

Türkü yapıp ağlardım...

Magazinin tozlu sayfaları arasında kaybolan fakat başlı başına olay olan Ferrari'yi de sizler için şöyle bırakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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