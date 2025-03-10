"Yaşlanmayı Durduran Shot" İcadına Yürekten İnanan Şeyma Subaşı'nın Tuhaf Açıklamaları Dillere Fena Düştü!
"Yaşlanmayı Durduran Shot" İcadına Yürekten İnanan Şeyma Subaşı'nın Tuhaf Açıklamaları Dillere Fena Düştü!
Geçtiğimiz haftalarda Yıldızlı Sohbetler isimli programa konuk olan Şeyma Subaşı, 'pinky clouds' açıklamasıyla Twitter'da trend olmuş, Türkiye ziyaretinin ilk günlerinde tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Biraz gecikmeli oldu fakat birkaç saat önce aynı programdan bir kesit daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Şeyma Subaşı'nın 'yaşlanmayı durduran bir shot' icat edildiğini yürekten inanarak iddia ettiği, arkadaşlarının da kullandığını vurguladığı açıklamaları dillere büyük düştü! Buyurun, Şeyma ne demiş, ona karşılık nasıl yorumlar gelmiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla giren fakat kim ne derse desin bir şekilde kendini sevdiren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra da merak çeken isimlerden biri olmaya devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye ziyaretine geldiğinde A Para Eğlence kanalındaki Yıldızlı Sohbetler'e konuk olan Şeyma Subaşı, her açıklamasıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.
Kiminin aklına bu sene oldukça ses getiren, Demi Moore'un başrolünde yer aldığı The Substance filmi gelirken, kimi de Şeyma'nın Türkçe-İngilizce karışık şovuna takıldı.
Buyurun, Şeyma Subaşı'nın kendisinin kullanmadığı fakat arkadaşlarının kullandığı yaşlanmayı durduran shot icadını anlatış şeklini önce beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın