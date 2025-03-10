"Yaşlanmayı Durduran Shot" İcadına Yürekten İnanan Şeyma Subaşı'nın Tuhaf Açıklamaları Dillere Fena Düştü!

Sosyal medya paylaşımları, çalkantılı özel hayatı, 'Sadece Şeyma' kitabı, günlük meditasyonları, ruhani ve dini açıklamaları, spiritüel rutinleri, her biri birbirinden dikkat çekici kombinleri derken sosyal medyanın vazgeçilmez 'fenomenlerinden' biri haline geldi kendisi.

En son SassyGo isimli kendine ait bir bakım markası çıkaran Şeyma Subaşı, kızıyla beraber Bold Agency ortaklığıyla çektiği YouTube videolarıyla gündeme gelmişti. Anne kızın tatlı iletişimi Şeyma Subaşı'nın bambaşka bir yanına ilk kez tanıklık etmemize sebep olmuş, sempati uyandırmıştı.

Ayrıca yeni Brezilyalı model sevgilisiyle keyfi pek yerinde olan Şeyma Subaşı her seferinde olduğu gibi bu sefer de 'İlk kez bu kadar' aşık olduğunu dile getirmiş, inanılmaz bir şey yaşadığını vurgulamıştı.