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"Yaşlanmayı Durduran Shot" İcadına Yürekten İnanan Şeyma Subaşı'nın Tuhaf Açıklamaları Dillere Fena Düştü!

"Yaşlanmayı Durduran Shot" İcadına Yürekten İnanan Şeyma Subaşı'nın Tuhaf Açıklamaları Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2025 - 09:39

Geçtiğimiz haftalarda Yıldızlı Sohbetler isimli programa konuk olan Şeyma Subaşı, 'pinky clouds' açıklamasıyla Twitter'da trend olmuş, Türkiye ziyaretinin ilk günlerinde tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 

Biraz gecikmeli oldu fakat birkaç saat önce aynı programdan bir kesit daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Şeyma Subaşı'nın 'yaşlanmayı durduran bir shot' icat edildiğini yürekten inanarak iddia ettiği, arkadaşlarının da kullandığını vurguladığı açıklamaları dillere büyük düştü! Buyurun, Şeyma ne demiş, ona karşılık nasıl yorumlar gelmiş beraber görelim!

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Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla giren fakat kim ne derse desin bir şekilde kendini sevdiren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra da merak çeken isimlerden biri olmaya devam etti.

Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla giren fakat kim ne derse desin bir şekilde kendini sevdiren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra da merak çeken isimlerden biri olmaya devam etti.

Sosyal medya paylaşımları, çalkantılı özel hayatı, 'Sadece Şeyma' kitabı, günlük meditasyonları, ruhani ve dini açıklamaları, spiritüel rutinleri, her biri birbirinden dikkat çekici kombinleri derken sosyal medyanın vazgeçilmez 'fenomenlerinden' biri haline geldi kendisi. 

En son SassyGo isimli kendine ait bir bakım markası çıkaran Şeyma Subaşı, kızıyla beraber Bold Agency ortaklığıyla çektiği YouTube videolarıyla gündeme gelmişti. Anne kızın tatlı iletişimi Şeyma Subaşı'nın bambaşka bir yanına ilk kez tanıklık etmemize sebep olmuş, sempati uyandırmıştı. 

Ayrıca yeni Brezilyalı model sevgilisiyle keyfi pek yerinde olan Şeyma Subaşı her seferinde olduğu gibi bu sefer de 'İlk kez bu kadar' aşık olduğunu dile getirmiş, inanılmaz bir şey yaşadığını vurgulamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye ziyaretine geldiğinde A Para Eğlence kanalındaki Yıldızlı Sohbetler'e konuk olan Şeyma Subaşı, her açıklamasıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye ziyaretine geldiğinde A Para Eğlence kanalındaki Yıldızlı Sohbetler'e konuk olan Şeyma Subaşı, her açıklamasıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.

'Pinky clouds' açıklamasıyla pembe bulutları Twitter'da trendlere sokmayı başaran Şeyma Subaşı geldiği gibi amacına ulaşmıştı diyebiliriz yani...

Birkaç saat önce programdan bir başka kesit daha gündeme oturdu. Şeyma Subaşı bu sefer de yaşlanmayı durduran bir shot icat edildiğini iddia ettiği ve buna yürekten inandığı anlarla gündeme oturdu. 

Şeyma Subaşı, 'Bu arada ilginç şeyler var arkadaşlar yani shot falan... Ben yapmadım hiç ama böyle değişik hazırlanıyor shot falan vuruyorsun falan böyle yaşını donduruyorlar. Bunu böyle değişik kimyagerler falan buluyor, bunlar mesela legal bile değil. Ben kullanmadım, arkadaşlarımın kullandığını biliyorum ama bana 'offer' ettiklerinden dolayı... Ben korktuğum için kullanmadım ama öyle bir şey varmış' açıklamasında bulundu.

Kiminin aklına bu sene oldukça ses getiren, Demi Moore'un başrolünde yer aldığı The Substance filmi gelirken, kimi de Şeyma'nın Türkçe-İngilizce karışık şovuna takıldı.

Kiminin aklına bu sene oldukça ses getiren, Demi Moore'un başrolünde yer aldığı The Substance filmi gelirken, kimi de Şeyma'nın Türkçe-İngilizce karışık şovuna takıldı.

Beden korkusu türündeki The Substance, bir zamanlar ünlü bir Hollywood yıldızı olan Elisabeth Sparkle adlı bir aerobik dansçısının 50. yaşını kutladığı sırada karaborsada satılan bir ilacı kullanarak kendinin daha genç bir versiyonuna ulaşmasını konu alıyor. Belki izleyen olmuştur, oldukça tüyler ürpertici sahneler içeren The Substance, genç kalmak için canhıraş çabalarken elindekinin kıymetini bilmemeyi vurguluyor aslında.

Buyurun, Şeyma Subaşı'nın kendisinin kullanmadığı fakat arkadaşlarının kullandığı yaşlanmayı durduran shot icadını anlatış şeklini önce beraber görelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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