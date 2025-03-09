onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Rugan Çizmeleri ve Kırmızı Kostümüyle Sahnede Salınan Defne Samyeli Kullanıcıların Diline Fena Düştü!

Rugan Çizmeleri ve Kırmızı Kostümüyle Sahnede Salınan Defne Samyeli Kullanıcıların Diline Fena Düştü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 22:11

Kariyerine 1991’de katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü olarak başlasa da asıl tanınması haber spikerliğine başlamasıyla oldu biliyorsunuz. 90’larda Star TV, Show TV ve Kanal D gibi büyük kanallarda haber spikeri ve sunucu olarak ekranlarda fırtına gibi esti. Sert, ciddi ve karizmatik sunumuyla çok beğenildi, hatta o dönem Türkiye’nin en başarılı haber spikerlerinden biri olarak anıldı. Sonrasında kariyer odağını müzik alanına yönelten Samyeli'nin 90’ların sonunda albüm çıkarma denemeleri olsa tam anlamıyla şarkıcılığa geçişi biraz daha geç oldu. 2015’te sahnelere ağırlık vermeye başladı. Kendisi ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2019 senesinde yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Yaş almasına rağmen fit vücudu ve genç görünümüyle dikkat çeken Samyeli, konser verdiği mekanda giydiği kırmızı elbiseli kombiniyle sosyal medyanın diline bu sefer fena düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılığıyla da zaman zaman ön plana çıkan bir isim Defne Samyeli.

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılığıyla da zaman zaman ön plana çıkan bir isim Defne Samyeli.

Oyunculuğa gelirsek, birçok dizide yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu gibi dizilerde rol aldı kendisi.

Fit vücudu ve gençlik iksirini bulmuşçasına dikkat çeken güzelliğiyle de konuşulan Samyeli, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Fit vücudu ve gençlik iksirini bulmuşçasına dikkat çeken güzelliğiyle de konuşulan Samyeli, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

1995’te ünlü mimar Eren Talu ile evlendi. Bu evlilikten Deren ve Derin Talu dünyaya geldi. Ancak, çift 2011’de boşandı.  2019’da ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşadı. O dönem magazinde çok konuşuldular ama ilişki uzun sürmedi biliyorsunuz.

Defne Samyeli, bir konserinde tercih ettiği kırmızı elbisesi ve rugan çizmeleriyle sosyal medya kullanıcılarının gözüne battı. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Bu kadar kıskançlığınızı belli etmeseydiniz aw, yaşına göre muhteşem fizige sahip taş hatun 👌 Sahne için seçtigi kostümde yakışmış