Rugan Çizmeleri ve Kırmızı Kostümüyle Sahnede Salınan Defne Samyeli Kullanıcıların Diline Fena Düştü!

Kariyerine 1991’de katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü olarak başlasa da asıl tanınması haber spikerliğine başlamasıyla oldu biliyorsunuz. 90’larda Star TV, Show TV ve Kanal D gibi büyük kanallarda haber spikeri ve sunucu olarak ekranlarda fırtına gibi esti. Sert, ciddi ve karizmatik sunumuyla çok beğenildi, hatta o dönem Türkiye’nin en başarılı haber spikerlerinden biri olarak anıldı. Sonrasında kariyer odağını müzik alanına yönelten Samyeli'nin 90’ların sonunda albüm çıkarma denemeleri olsa tam anlamıyla şarkıcılığa geçişi biraz daha geç oldu. 2015’te sahnelere ağırlık vermeye başladı. Kendisi ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2019 senesinde yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yaş almasına rağmen fit vücudu ve genç görünümüyle dikkat çeken Samyeli, konser verdiği mekanda giydiği kırmızı elbiseli kombiniyle sosyal medyanın diline bu sefer fena düştü!