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Aşkını Her Fırsatta Cümle Aleme Duyuran Selena Gomez Nişanlısı Benny Blanco'nun Doğum Gününü Kutladı!

Aşkını Her Fırsatta Cümle Aleme Duyuran Selena Gomez Nişanlısı Benny Blanco'nun Doğum Gününü Kutladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 21:12

Justin Bieber'la aşk yaşadığı gençlik dönemlerinden bu yana magazin dünyasının aşk hayatını takip etmeyi en sevdiği ünlülerden biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirlerine pek de yakıştırılmayan çift, sosyal medya kullanıcılarının diline sık sık düşüyor biliyorsunuz. 

Son dönemlerde her paylaşımı ayrı olay olan Gomez, nişanlısı Benny Blanco'nun doğum gününü es geçmeyerek aşk pozlarını ardı ardına sıraladı. Gomez'in aşktan dolup dolup taşan halleri ve sanki herkesi bu aşkın gerçek olduğuna inandırmak istercesine çizdiği imaj ''En aşık sensin, inandık!'' dedirtecek cinstendi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, gençlik yıllarından bu yana ilgiliyle takip edilen isimlerden birisi. Kendisi şimdi şarkıcı kimliğinden ziyade kendi markasıyla gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, gençlik yıllarından bu yana ilgiliyle takip edilen isimlerden birisi. Kendisi şimdi şarkıcı kimliğinden ziyade kendi markasıyla gündeme geliyor.

Kendisi 2007-2012 yılları arasında yayınlanan Disney Channel’ın popüler dizisi Wizards of Waverly Place’de Alex Russo karakteriyle ünlendi.

2023'ün aralık ayında Benny Blanco ile ilişkisini resmen doğrulayan Gomez, geçtiğimiz aralık ayında da nişan yüzüğünü paylaşarak gündeme bomba misali düşüvermişti.

2023'ün aralık ayında Benny Blanco ile ilişkisini resmen doğrulayan Gomez, geçtiğimiz aralık ayında da nişan yüzüğünü paylaşarak gündeme bomba misali düşüvermişti.

Benny Blanco, Justin Bieber'ın da eski dostu belki biliyorsunuzdur. Kısmetin nereden geleceği belli olmaz dedikleri bu olsa gerek, ex aşkının arkadaşıyla evlilik yolunda bir ilişkiye başlayan Gomez, Blanco ile olan ilişkisiyle eleştirilerin odağı haline geldi. 2023 yılından beri süregelen bu aşk, birçok kullanıcıyı hala gerçek olduğuna ikna edebilmiş değil. Buna ek olarak Selena Gomez ve Benny Blanco ikilisini birbirlerine yakıştırmayan da çok.

Sevgilisine olan aşkından bahsetmelere doyamayan Gomez, Benny Blanco'nun 37. yaşını aşk dolu pozlarla kutladı. 👇

Sevgilisine olan aşkından bahsetmelere doyamayan Gomez, Benny Blanco'nun 37. yaşını aşk dolu pozlarla kutladı. 👇

''Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum ama iyi ki doğmuşsun.. iyi ki doğdun bebeğim ♥️''  notuyla paylaştı 

Blanco'dan ''Seni seviyorum, karıcığım'' yorumu ise hiç gecikmeden geldi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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