Aşkını Her Fırsatta Cümle Aleme Duyuran Selena Gomez Nişanlısı Benny Blanco'nun Doğum Gününü Kutladı!
Justin Bieber'la aşk yaşadığı gençlik dönemlerinden bu yana magazin dünyasının aşk hayatını takip etmeyi en sevdiği ünlülerden biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirlerine pek de yakıştırılmayan çift, sosyal medya kullanıcılarının diline sık sık düşüyor biliyorsunuz.
Son dönemlerde her paylaşımı ayrı olay olan Gomez, nişanlısı Benny Blanco'nun doğum gününü es geçmeyerek aşk pozlarını ardı ardına sıraladı. Gomez'in aşktan dolup dolup taşan halleri ve sanki herkesi bu aşkın gerçek olduğuna inandırmak istercesine çizdiği imaj ''En aşık sensin, inandık!'' dedirtecek cinstendi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, gençlik yıllarından bu yana ilgiliyle takip edilen isimlerden birisi. Kendisi şimdi şarkıcı kimliğinden ziyade kendi markasıyla gündeme geliyor.
2023'ün aralık ayında Benny Blanco ile ilişkisini resmen doğrulayan Gomez, geçtiğimiz aralık ayında da nişan yüzüğünü paylaşarak gündeme bomba misali düşüvermişti.
Sevgilisine olan aşkından bahsetmelere doyamayan Gomez, Benny Blanco'nun 37. yaşını aşk dolu pozlarla kutladı. 👇
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