Aşkını Her Fırsatta Cümle Aleme Duyuran Selena Gomez Nişanlısı Benny Blanco'nun Doğum Gününü Kutladı!

Justin Bieber'la aşk yaşadığı gençlik dönemlerinden bu yana magazin dünyasının aşk hayatını takip etmeyi en sevdiği ünlülerden biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirlerine pek de yakıştırılmayan çift, sosyal medya kullanıcılarının diline sık sık düşüyor biliyorsunuz.

Son dönemlerde her paylaşımı ayrı olay olan Gomez, nişanlısı Benny Blanco'nun doğum gününü es geçmeyerek aşk pozlarını ardı ardına sıraladı. Gomez'in aşktan dolup dolup taşan halleri ve sanki herkesi bu aşkın gerçek olduğuna inandırmak istercesine çizdiği imaj ''En aşık sensin, inandık!'' dedirtecek cinstendi.