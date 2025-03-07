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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 01:23

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Amanda Seyfried

Amanda Seyfried

Victoria- David Beckham

Victoria- David Beckham

Cameron Diaz

Cameron Diaz

Doja Cat

Doja Cat

Millie Boby Brown

Millie Boby Brown
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Gigi Hadid

Gigi Hadid

Irina Shayk

Irina Shayk

Kaia Gerber

Kaia Gerber

Kate Hudson

Kate Hudson

Kendall Jenner

Kendall Jenner
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Zoe Kravitz

Zoe Kravitz

Lady Gaga

Lady Gaga

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan

Hailey Bieber

Hailey Bieber
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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