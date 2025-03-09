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Sinem Kobal Yediği İçtiği Ayrı Gitmediği Dostu Burçin Terzioğlu'nun Doğum Gününü Yepyeni Karelerle Kutladı!

Sinem Kobal Yediği İçtiği Ayrı Gitmediği Dostu Burçin Terzioğlu'nun Doğum Gününü Yepyeni Karelerle Kutladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 18:38

Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi. Tatillere çıkmaları, doğum günlerinde birbirlerini yalnız bırakmamaları ve sık sık beraber vakit geçirmeleri, dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterirken bu eğlenceli birliktelik hayranları tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 

Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutlamayı bu yıl da es geçmedi. Güzel oyuncu, yakın dostuyla pozlarını ardı ardına sıralayarak ''İyi ki doğdun'' notunu düştü.

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Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu, kaos ve ihanetlerle dolu magazin gündeminden oldukça uzakta, samimi dostluk örneğinin en nadir örneklerinden birisi.

Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu, kaos ve ihanetlerle dolu magazin gündeminden oldukça uzakta, samimi dostluk örneğinin en nadir örneklerinden birisi.

Sinem Kobal, mayıs 2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmişti İlk kızları Lalin, 2020 küçük kızları Leyla ise 2022 yılında dünyaya gelmişti. Anne olmanın getirdiği sorumluluklar ve tempolu yaşam tarzı, Kobal ve Terzioğlu'nun arasını açmaya yetmemiş; aksine ikilinin dostluğu her geçen gün daha da yakınlaşarak devam etmişti.

Öyle ki zamanında Terzioğlu, Kobal'la sevgili gibi olduklarını söylemiş "çok mutluyuz!" açıklamasında bile bulunmuştu.

Öyle ki zamanında Terzioğlu, Kobal'la sevgili gibi olduklarını söylemiş "çok mutluyuz!" açıklamasında bile bulunmuştu.

Biraz daha eskiye gidecek olursak; Terzioğlu, Murat Yıldırım ile olan evliliğini 2016 yılında sonlandırdığında Koal'ın dostunu zorlu ayrılık sürecinde de yalnız bırakmadığını biliyoruz.

Biraz daha eskiye gidecek olursak; Terzioğlu, Murat Yıldırım ile olan evliliğini 2016 yılında sonlandırdığında Koal'ın dostunu zorlu ayrılık sürecinde de yalnız bırakmadığını biliyoruz.

Burçin Terzioğlu ve Murat Yıldırım, 2008 senesinde birlikte rol aldıkları dizi ''Fırtınam'' da tanışıp, aynı sene içerisinde evlenmişlerdi. Çift, anlaşmalı olarak 2016 yılında yollarını ayırmıştı.

Özel günleri asla es geçmeyen ikiliden yeni paylaşım geldi. Sinem Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü işte bu karelerle kutladı👇

Özel günleri asla es geçmeyen ikiliden yeni paylaşım geldi. Sinem Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü işte bu karelerle kutladı👇

Paylaşımına ''İyiki doğdun 🎉🌹♥️ #sisterlove❤️👭'' notu düştü.

İkilinin neşeli anlarına dair anılardan oluşan bu kare ise dostluklarının samimiyetini gözler önüne serdi👇

İkilinin neşeli anlarına dair anılardan oluşan bu kare ise dostluklarının samimiyetini gözler önüne serdi👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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