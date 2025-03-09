Sinem Kobal Yediği İçtiği Ayrı Gitmediği Dostu Burçin Terzioğlu'nun Doğum Gününü Yepyeni Karelerle Kutladı!

Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi. Tatillere çıkmaları, doğum günlerinde birbirlerini yalnız bırakmamaları ve sık sık beraber vakit geçirmeleri, dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterirken bu eğlenceli birliktelik hayranları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutlamayı bu yıl da es geçmedi. Güzel oyuncu, yakın dostuyla pozlarını ardı ardına sıralayarak ''İyi ki doğdun'' notunu düştü.