Sinem Kobal Yediği İçtiği Ayrı Gitmediği Dostu Burçin Terzioğlu'nun Doğum Gününü Yepyeni Karelerle Kutladı!
Sinem Kobal Yediği İçtiği Ayrı Gitmediği Dostu Burçin Terzioğlu'nun Doğum Gününü Yepyeni Karelerle Kutladı!
Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi. Tatillere çıkmaları, doğum günlerinde birbirlerini yalnız bırakmamaları ve sık sık beraber vakit geçirmeleri, dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterirken bu eğlenceli birliktelik hayranları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutlamayı bu yıl da es geçmedi. Güzel oyuncu, yakın dostuyla pozlarını ardı ardına sıralayarak ''İyi ki doğdun'' notunu düştü.
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Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu, kaos ve ihanetlerle dolu magazin gündeminden oldukça uzakta, samimi dostluk örneğinin en nadir örneklerinden birisi.
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Öyle ki zamanında Terzioğlu, Kobal'la sevgili gibi olduklarını söylemiş "çok mutluyuz!" açıklamasında bile bulunmuştu.
Biraz daha eskiye gidecek olursak; Terzioğlu, Murat Yıldırım ile olan evliliğini 2016 yılında sonlandırdığında Koal'ın dostunu zorlu ayrılık sürecinde de yalnız bırakmadığını biliyoruz.
Özel günleri asla es geçmeyen ikiliden yeni paylaşım geldi. Sinem Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü işte bu karelerle kutladı👇
İkilinin neşeli anlarına dair anılardan oluşan bu kare ise dostluklarının samimiyetini gözler önüne serdi👇
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