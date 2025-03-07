Whitney Houston'la Çektirdiği Fotoğrafla Sosyal Medyaya Damga Vuran Yeşim Salkım Yorumlara Kayıtsız Kalamadı
Whitney Houston'la Çektirdiği Fotoğrafla Sosyal Medyaya Damga Vuran Yeşim Salkım Yorumlara Kayıtsız Kalamadı
Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen, polemiklerin kraliçesi diyebileceğimiz Yeşim Salkım'ı illaki duymuşsunuzdur. Şimdilerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Salkım, önceki yıllarda Gülben Ergen gibi isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti.
Şimdilerde ise tüm zamanların büyük seslerinden biri olan Amerikalı şarkıcı Whitney Houston ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Salkım, X'te bu görsele yapılan yoruma kayıtsız kalamadı.
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Magazin gündemine polemikleriyle damga vuran Yeşim Salkım'ı tanımayanınız yoktur.
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Lafını esirgemeyi hiç sevmeyen Salkım, özellikle de sosyal medya hesaplarından yaptığı eleştiriler ile epey konuşuluyor biliyorsunuz.
“Greatest Love of All” gibi hit parçalarla adını geniş kitlelere duyuran Amerikalı şarkıcı Whitney Houston ise 400 milyondan fazla albüm satmış ve birçok ödül kazanmış bir isim.
1992 senesinde R&B şarkıcısı Bobby Brown ile evlenen Houston, evlilik boyunca çift sık sık kavgalar ve skandallarla gündeme gelmişti.
Yeşim Salkım ve Whitney Houston ikilisinin yıllar önce çekildiği bir fotoğraf ortaya çıktı. Bunu gören @temizkapakkk isimli kullanıcı işse şaşkınlığını gizleyemedi.
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Yapılan paylaşıma Yeşim Salkım'dan yanıt elbette gecikmedi. ''Oyyy kuzum ya! Biz edebimizden hava atmıyoruz...'' diyen Salkım, Houston'ı ''müthiş güzel arkadaş'' olarak tanımladı.
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