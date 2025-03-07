Whitney Houston'la Çektirdiği Fotoğrafla Sosyal Medyaya Damga Vuran Yeşim Salkım Yorumlara Kayıtsız Kalamadı

Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen, polemiklerin kraliçesi diyebileceğimiz Yeşim Salkım'ı illaki duymuşsunuzdur. Şimdilerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Salkım, önceki yıllarda Gülben Ergen gibi isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti.

Şimdilerde ise tüm zamanların büyük seslerinden biri olan Amerikalı şarkıcı Whitney Houston ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Salkım, X'te bu görsele yapılan yoruma kayıtsız kalamadı.