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Whitney Houston'la Çektirdiği Fotoğrafla Sosyal Medyaya Damga Vuran Yeşim Salkım Yorumlara Kayıtsız Kalamadı

Whitney Houston'la Çektirdiği Fotoğrafla Sosyal Medyaya Damga Vuran Yeşim Salkım Yorumlara Kayıtsız Kalamadı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 00:10

Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen, polemiklerin kraliçesi diyebileceğimiz Yeşim Salkım'ı illaki duymuşsunuzdur. Şimdilerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Salkım, önceki yıllarda Gülben Ergen gibi isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. 

Şimdilerde ise tüm zamanların büyük seslerinden biri olan  Amerikalı şarkıcı Whitney Houston ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Salkım, X'te bu görsele yapılan yoruma kayıtsız kalamadı.

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Magazin gündemine polemikleriyle damga vuran Yeşim Salkım'ı tanımayanınız yoktur.

Magazin gündemine polemikleriyle damga vuran Yeşim Salkım'ı tanımayanınız yoktur.

Kendisi hem müzik kariyeriyle hem de oyunculuğuyla ülkemizde ilgiyle takip edilen isimlerden. Salkım, 1996 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel’le birlikte oynadığı ''Eşkıya'' filmiyle de ön plana çıkmış bir isimdi.

Lafını esirgemeyi hiç sevmeyen Salkım, özellikle de sosyal medya hesaplarından yaptığı eleştiriler ile epey konuşuluyor biliyorsunuz.

Lafını esirgemeyi hiç sevmeyen Salkım, özellikle de sosyal medya hesaplarından yaptığı eleştiriler ile epey konuşuluyor biliyorsunuz.

Kendisi geçtiğimiz sene spiritüel danışmanlık yapan Yeliz Ergün'e 'Kutsal Rahibe' diye seslendiği Yeliz Ergün'e 'İçinden geçeceğim kızın senin' diye seslenerek sert çıkışıyla gündeme gelmişti.

“Greatest Love of All” gibi hit parçalarla adını geniş kitlelere duyuran Amerikalı şarkıcı Whitney Houston ise 400 milyondan fazla albüm satmış ve birçok ödül kazanmış bir isim.

“Greatest Love of All” gibi hit parçalarla adını geniş kitlelere duyuran Amerikalı şarkıcı Whitney Houston ise 400 milyondan fazla albüm satmış ve birçok ödül kazanmış bir isim.

Whitney Houston, sadece şarkıcı değil, aynı zamanda başarılı bir oyuncuydu. En ünlü filmi 1992 yapımı 'The Bodyguard' olmuştu. Filmde Kevin Costner ile başrolü paylaşırken, efsanevi 'I Will Always Love You' şarkısını seslendirmişti.

1992 senesinde R&B şarkıcısı Bobby Brown ile evlenen Houston, evlilik boyunca çift sık sık kavgalar ve skandallarla gündeme gelmişti.

1992 senesinde R&B şarkıcısı Bobby Brown ile evlenen Houston, evlilik boyunca çift sık sık kavgalar ve skandallarla gündeme gelmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı, evlilik süresince uyuşturucu bağımlılığı ve evlilik içi şiddet nedeniyle zor bir dönem geçirdi.

Yeşim Salkım ve Whitney Houston ikilisinin yıllar önce çekildiği bir fotoğraf ortaya çıktı. Bunu gören @temizkapakkk isimli kullanıcı işse şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşim Salkım ve Whitney Houston ikilisinin yıllar önce çekildiği bir fotoğraf ortaya çıktı. Bunu gören @temizkapakkk isimli kullanıcı işse şaşkınlığını gizleyemedi.
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Yapılan paylaşıma Yeşim Salkım'dan yanıt elbette gecikmedi. ''Oyyy kuzum ya! Biz edebimizden hava atmıyoruz...'' diyen Salkım, Houston'ı ''müthiş güzel arkadaş'' olarak tanımladı.

Yapılan paylaşıma Yeşim Salkım'dan yanıt elbette gecikmedi. ''Oyyy kuzum ya! Biz edebimizden hava atmıyoruz...'' diyen Salkım, Houston'ı ''müthiş güzel arkadaş'' olarak tanımladı.

Aşk hayatları bir hayli kaotik olması yönüyle benzediğinden Salkım, ''Benim gibi yaktı kadın aşktan kendini'' ifadesine de yorumunda yer verdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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