Rapçi Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş ile Aynı Filmde Oynamadan Önce Blok3'ten İzin Aldığını İtiraf Etti!
Rapçi Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş ile Aynı Filmde Oynamadan Önce Blok3'ten İzin Aldığını İtiraf Etti!
Çakal, rap dünyasında son dönemlerin belki de en revaçta isimlerinden biri haline geldi biliyorsunuz. Kendisi Nilsu Berfin Aktaş ile birlikte ''Aşk Sadece Bir An'' filminin baş rolünü üstlenerek oyunculuğa da soyunmuş oldu. Daha önce rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile bir birliktelik yaşayarak gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş ve Çakal ile arkadaşlıkları bilinen Blok3'ün arasındaki dengeyi nasıl kurduğu merak edilen Emirhan Çakal, eski sevgilisi Danla Bilic'in YouTube'una konuk oldu. Hepimizin aklındaki soruyu Bilic, Çakal'a yöneltmeden edemedi. Ünlü rapçi ise filmin öncesinde Blok3'ten izin aldığını dile getirdi.
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Nilsu Berfin Aktaş'ı rol aldığı birçok projenin yanı sıra en son ''Korkma Ben Yanındayım'' isimli dizi ile televizyon ekranlarında görmüştük.
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Güzel oyuncu, 2024 senesinin ilk aylarında rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
Aktaş'ın rol aldığı "Korkma Ben Yanındayım" dizisindeki öpüşme sahneleri nedeniyle Aydın'ın "Beni aldattın" diyerek ilişkilerini sonlandırdığı iddia edilmişti.
Nilsu Berfin Aktaş'ın bir başka ünlü rapçi Emirhan Çakal ile ''Aşk Sadece Bir An'' isimli filmde rol alması ise büyük olay olmuştu.
Eski aşkı Danla Bilic'in YouTube programına katılan Emirhan Çakal, aklımızda soru işaretlerini gideren bir itirafa imza attı.
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Çakal, Blok3'e ''Hakan bana böyle bir teklif geldi, senin içinde hala bir şeyler devam ediyorsa; ona göre hareket edeceğim.'' diyerek gitmiş anlayacağınız.
Çakal ve Danla Bilic'in diyaloğunu merak edenleri şöyle alalım👇
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