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Rapçi Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş ile Aynı Filmde Oynamadan Önce Blok3'ten İzin Aldığını İtiraf Etti!

Rapçi Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş ile Aynı Filmde Oynamadan Önce Blok3'ten İzin Aldığını İtiraf Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 19:41

Çakal, rap dünyasında son dönemlerin belki de en revaçta isimlerinden biri haline geldi biliyorsunuz. Kendisi Nilsu Berfin Aktaş ile birlikte ''Aşk Sadece Bir An'' filminin baş rolünü üstlenerek oyunculuğa da soyunmuş oldu. Daha önce rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile bir birliktelik yaşayarak gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş ve Çakal ile arkadaşlıkları bilinen Blok3'ün arasındaki dengeyi nasıl kurduğu merak edilen Emirhan Çakal, eski sevgilisi Danla Bilic'in YouTube'una konuk oldu. Hepimizin aklındaki soruyu Bilic, Çakal'a yöneltmeden edemedi. Ünlü rapçi ise filmin öncesinde Blok3'ten izin aldığını dile getirdi.

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Nilsu Berfin Aktaş'ı rol aldığı birçok projenin yanı sıra en son ''Korkma Ben Yanındayım'' isimli dizi ile televizyon ekranlarında görmüştük.

Nilsu Berfin Aktaş'ı rol aldığı birçok projenin yanı sıra en son ''Korkma Ben Yanındayım'' isimli dizi ile televizyon ekranlarında görmüştük.

Aktaş, son dönemlerin en çok beğenilen genç oyuncularından bir tanesi.

Güzel oyuncu, 2024 senesinin ilk aylarında rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

Güzel oyuncu, 2024 senesinin ilk aylarında rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

Aşk kısa süreli olsa da epey yoğundu. Blok3, Aktaş'ı ''yengemiz'' olarak tanıtmıştı ve ikilinin aşkı o dönemlerde sosyal medyada epey destek görmüştü. Hatta Hakan Aydın, birlikte oldukları o dönemde ''Güzel ve İddialı'' isimli bir de şarkı patlatmış ve sevdiceğine iltifatları bu şarkısıyla arka arkaya sıralamıştı.

Aktaş'ın rol aldığı "Korkma Ben Yanındayım" dizisindeki öpüşme sahneleri nedeniyle Aydın'ın "Beni aldattın" diyerek ilişkilerini sonlandırdığı iddia edilmişti.

Aktaş'ın rol aldığı "Korkma Ben Yanındayım" dizisindeki öpüşme sahneleri nedeniyle Aydın'ın "Beni aldattın" diyerek ilişkilerini sonlandırdığı iddia edilmişti.

İlişki son bulduktan sonra Aktaş, ''Bazen beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum. Kafa rahatlığı bence hayattaki en önemli şey.' diyerek ufukta barışma olmayacağının sinyallerini vermişti.

Nilsu Berfin Aktaş'ın bir başka ünlü rapçi Emirhan Çakal ile ''Aşk Sadece Bir An'' isimli filmde rol alması ise büyük olay olmuştu.

Nilsu Berfin Aktaş'ın bir başka ünlü rapçi Emirhan Çakal ile ''Aşk Sadece Bir An'' isimli filmde rol alması ise büyük olay olmuştu.

Çakal ve Aktaş'ın arasında yeni bir aşk doğup doğmayacağı büyük merak konusu olmuştu. Fakat gelin görün ki iki taraf da aşk iddialarını yalanlamış, yakıştırmalar için teşekkür etseler de yalnızca arkadaş olduklarının altını çizmişti. Fakat filmin çekildiği dönemlerde Emirhan Çakal ve Berfin Aktaş, sosyal medyanın diline fena düşmüş ve tüm gözler Blok3'e çevrilmişti.

Eski aşkı Danla Bilic'in YouTube programına katılan Emirhan Çakal, aklımızda soru işaretlerini gideren bir itirafa imza attı.

Eski aşkı Danla Bilic'in YouTube programına katılan Emirhan Çakal, aklımızda soru işaretlerini gideren bir itirafa imza attı.

Danla Bilic, ''Nilsu ve Hakan dengesini nasıl korudun?'' diye sorunca Çakal, ''Gittim, Hakan'a sordum.'' yanıtını verdi. Hakan Aydın'dan da ''İçimde her şey bitti.'' yanıtı alınca projeye onay vermiş Çakal.

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Çakal, Blok3'e ''Hakan bana böyle bir teklif geldi, senin içinde hala bir şeyler devam ediyorsa; ona göre hareket edeceğim.'' diyerek gitmiş anlayacağınız.

Çakal, Blok3'e ''Hakan bana böyle bir teklif geldi, senin içinde hala bir şeyler devam ediyorsa; ona göre hareket edeceğim.'' diyerek gitmiş anlayacağınız.

Blok3'ün de Danla Bilic'in programına konuk olmadan önce Aydın'ın kendisine sorduğunu da itiraf etti. Yani iki ünlü rapçimiz Hakan Aydın ve Emirhan Çakal, hassas dengeleri sarsmamak konusunda epey temkinli hareket ediyor, 'eski yengeleriyle iletişime geçmeden önce birbirlerine haber vermeyi de es geçmiyorlarmış.

Çakal ve Danla Bilic'in diyaloğunu merak edenleri şöyle alalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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