Rapçi Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş ile Aynı Filmde Oynamadan Önce Blok3'ten İzin Aldığını İtiraf Etti!

Çakal, rap dünyasında son dönemlerin belki de en revaçta isimlerinden biri haline geldi biliyorsunuz. Kendisi Nilsu Berfin Aktaş ile birlikte ''Aşk Sadece Bir An'' filminin baş rolünü üstlenerek oyunculuğa da soyunmuş oldu. Daha önce rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile bir birliktelik yaşayarak gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş ve Çakal ile arkadaşlıkları bilinen Blok3'ün arasındaki dengeyi nasıl kurduğu merak edilen Emirhan Çakal, eski sevgilisi Danla Bilic'in YouTube'una konuk oldu. Hepimizin aklındaki soruyu Bilic, Çakal'a yöneltmeden edemedi. Ünlü rapçi ise filmin öncesinde Blok3'ten izin aldığını dile getirdi.