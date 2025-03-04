Sevgilisi Serkay Tütüncü ile Spor Salonunun Yolunu Tutan Zeynep Bastık'ın Şakası Keşke Görmeseydik Dedirtecek!
Sevgilisi Serkay Tütüncü ile Spor Salonunun Yolunu Tutan Zeynep Bastık'ın Şakası Keşke Görmeseydik Dedirtecek!
Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkisi, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz 2024 yılından beri süregelen ilişkileriyle ön planda olan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla her geçen gün daha da çok konuşuluyor biliyorsunuz.
Zeynep Bastık, bu sefer de sevgilisi Serkay Tütüncü ile birlikte spor salonunun yolunu tuttu. İkiliden şakayla karılık aşk pozu hemen geldi.
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Televizyon dizilerimizin karizmatik oyuncularından Serkay Tütüncü ve son dönemlerin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açmıştı.
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İlişkilerine ''Acele etmiyoruz'' diyerek tanıma aşamasıyla başlayan çiftin aşkı kısa sürede alevlenmiş ve el ele görüntü vermekten çekinmeyen ikili, aşklarını cümle aleme duyurmuştu.
Sosyal medya paylaşımları ilgiyle takip edilen Bastık ve Tütüncü, sosyal medyayı en aktif kullanan çiftlerimizden.
Zeynep Bastık, bu sefer de sevgilisiyle spor salonunun yolunu tuttu. Tütüncü ile aşk pozuna ''Bugün biraz fazla BASTIK'' notunu düştü.👇
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