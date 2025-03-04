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Sevgilisi Serkay Tütüncü ile Spor Salonunun Yolunu Tutan Zeynep Bastık'ın Şakası Keşke Görmeseydik Dedirtecek!

Sevgilisi Serkay Tütüncü ile Spor Salonunun Yolunu Tutan Zeynep Bastık'ın Şakası Keşke Görmeseydik Dedirtecek!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 20:09

Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkisi, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz 2024 yılından beri süregelen ilişkileriyle ön planda olan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla her geçen gün daha da çok konuşuluyor biliyorsunuz. 

Zeynep Bastık, bu sefer de sevgilisi Serkay Tütüncü ile birlikte spor salonunun yolunu tuttu. İkiliden şakayla karılık aşk pozu hemen geldi.

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Televizyon dizilerimizin karizmatik oyuncularından Serkay Tütüncü ve son dönemlerin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açmıştı.

Televizyon dizilerimizin karizmatik oyuncularından Serkay Tütüncü ve son dönemlerin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açmıştı.

Serkay Tütüncü'yü ''Kirli Sepeti'' ve ''Masumiyet'' gibi dizilerden mutlaka tanıyorsunuzdur. Zeynep Bastık ise en son ''Destan'' isimli teklisini yayınlayarak müzik listelerine başarılı bir giriş yapmıştı.

İlişkilerine ''Acele etmiyoruz'' diyerek tanıma aşamasıyla başlayan çiftin aşkı kısa sürede alevlenmiş ve el ele görüntü vermekten çekinmeyen ikili, aşklarını cümle aleme duyurmuştu.

İlişkilerine ''Acele etmiyoruz'' diyerek tanıma aşamasıyla başlayan çiftin aşkı kısa sürede alevlenmiş ve el ele görüntü vermekten çekinmeyen ikili, aşklarını cümle aleme duyurmuştu.

İkilinin aşkı Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde başlamıştı. Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde ''Enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum!'' diyerek evliliğe de yeşil ışık yakmıştı hatırlarsanız.

Sosyal medya paylaşımları ilgiyle takip edilen Bastık ve Tütüncü, sosyal medyayı en aktif kullanan çiftlerimizden.

Sosyal medya paylaşımları ilgiyle takip edilen Bastık ve Tütüncü, sosyal medyayı en aktif kullanan çiftlerimizden.

Zeynep Bastık, bu sefer de sevgilisiyle spor salonunun yolunu tuttu. Tütüncü ile aşk pozuna ''Bugün biraz fazla BASTIK'' notunu düştü.👇

Zeynep Bastık, bu sefer de sevgilisiyle spor salonunun yolunu tuttu. Tütüncü ile aşk pozuna ''Bugün biraz fazla BASTIK'' notunu düştü.👇

Zeynep Bastık'ın bu şakası ''gördüklerimizi sil'' dedirtecek cinsten olmasına rağmen sevgilisi Serkay Tütüncü'yü gülümsetmeyi başardı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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