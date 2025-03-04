Sevgilisi Serkay Tütüncü ile Spor Salonunun Yolunu Tutan Zeynep Bastık'ın Şakası Keşke Görmeseydik Dedirtecek!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkisi, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz 2024 yılından beri süregelen ilişkileriyle ön planda olan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla her geçen gün daha da çok konuşuluyor biliyorsunuz.

Zeynep Bastık, bu sefer de sevgilisi Serkay Tütüncü ile birlikte spor salonunun yolunu tuttu. İkiliden şakayla karılık aşk pozu hemen geldi.