Oğuzhan Uğur'un 'Evlenme Çağında Olup Hiç Evlenmeyenler'in Sayısını Görünce Ortaya Attığı Fikir Gündem Oldu

Yıllar önce yayınladığı yer yer hüzünlü yer yer ise neşeli şarkılarıyla tanıdığımız Oğuzhan Uğur, 2012'de 'Çok Şükür' isimli ilk albümünü piyasaya sürmüş ardından, müzik kariyerine çeşitli single'larla devam etmişti. Daha sonrasında YouTube'u bir hayli aktif kullanan Uğur, YouTube'da BaBaLa TV adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oğuzhan Uğur'un özellikle babası emekli albay Hasan Atilla Uğur ile çektiği videolar izleyiciler tarafından rağbet görmüş, kanal günden güne büyümüştü. Şimdilerde ise Oğuzhan Uğur'un adını 'Saygı1' projesiyle sık sık duyuyoruz biliyorsunuz.

Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Kendisi, 'Türkiye genelinde evlenme çağında olup hiç evlenmeyenlerin sayısı' açıklanınca, bu paylaşımın üzerinden yaptığı alıntıyla gündeme geldi. Ünlü ismin önerisine birçok kullanıcı destek verdi.