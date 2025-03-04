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Oğuzhan Uğur'un 'Evlenme Çağında Olup Hiç Evlenmeyenler'in Sayısını Görünce Ortaya Attığı Fikir Gündem Oldu

Oğuzhan Uğur'un 'Evlenme Çağında Olup Hiç Evlenmeyenler'in Sayısını Görünce Ortaya Attığı Fikir Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 18:05

Yıllar önce yayınladığı yer yer hüzünlü yer yer ise neşeli şarkılarıyla tanıdığımız Oğuzhan Uğur, 2012'de 'Çok Şükür' isimli ilk albümünü piyasaya sürmüş ardından, müzik kariyerine çeşitli single'larla devam etmişti. Daha sonrasında YouTube'u bir hayli aktif kullanan Uğur, YouTube'da BaBaLa TV adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oğuzhan Uğur'un özellikle babası emekli albay Hasan Atilla Uğur ile çektiği videolar izleyiciler tarafından rağbet görmüş, kanal günden güne büyümüştü. Şimdilerde ise Oğuzhan Uğur'un adını 'Saygı1' projesiyle sık sık duyuyoruz biliyorsunuz. 

Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Kendisi, 'Türkiye genelinde evlenme çağında olup hiç evlenmeyenlerin sayısı' açıklanınca, bu paylaşımın üzerinden yaptığı alıntıyla gündeme geldi. Ünlü ismin önerisine birçok kullanıcı destek verdi.

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Oğuzhan Uğur'u 2010'lu yılların başında yayınladığı şarkılarıyla, yıllar önce tanımıştık. Uğur'un şarkıları hüzünle neşeyi ortak bir yerde toplayarak dinleyenlerin gönlünü çelmeyi başarmıştı.

Oğuzhan Uğur'u 2010'lu yılların başında yayınladığı şarkılarıyla, yıllar önce tanımıştık. Uğur'un şarkıları hüzünle neşeyi ortak bir yerde toplayarak dinleyenlerin gönlünü çelmeyi başarmıştı.

''Panpa'', ''Soğan Ekmek'', ''Çok Şükür'' ve ''Terbiyesizim'' isimli şarkıları ise o yıllarda epey popüler olarak, dilden dile dolanmıştı.

Uğur, BaBaLa TV isimli kanalıyla günden güne daha geniş kitlelere ulaşmaya devam etmişti kendisi. Nitekim birçoğunuz da Oğuzhan Uğur'u ürettiği 'P!NÇ' isimli video serisiyle tanıyorsunuzdur.

Uğur, BaBaLa TV isimli kanalıyla günden güne daha geniş kitlelere ulaşmaya devam etmişti kendisi. Nitekim birçoğunuz da Oğuzhan Uğur'u ürettiği 'P!NÇ' isimli video serisiyle tanıyorsunuzdur.

Oğuzhan Uğur, akıcı sohbeti ve sanki izleyeniyle arasında hiçbir duvar yokmuşçasına kurduğu samimiyetiyle ön plana çıkan bir isim. Oluşturduğu bu samimiyet hissi ile kendini geniş kitlelere daha rahat ifade edebilmiş ve özgün düşüncelerin kendini ortaya çıkarabilmesine yayınladığı bu format yoluyla kapı aralamıştır.

Oğuzhan Uğur'un adını ise şimdilerde yapımını üstlendiği 'Saygı1' projesiyle daha da sık duyuyoruz.

Oğuzhan Uğur'un adını ise şimdilerde yapımını üstlendiği 'Saygı1' projesiyle daha da sık duyuyoruz.

Saygı1 projesi 'Ceza' ile başlamıştı. En son 'Mor ve Ötesi' ile üçüncüsü yapılan konserler, Türk müziğinde önemli bir yerde duran pek çok ismi ve müziğe olan katkılarını yeniden hatırlamamızı sağlarken; günümüzün sevilen isimlerini yepyeni şarkı yorumlarıyla izlememize olanak sunuyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Uğur, Türkiye'de evlenme yaşına gelmiş fakat evlenmemiş kişilerin sayısının açıklanması üzerine attığı tweet ile gündeme geldi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Uğur, Türkiye'de evlenme yaşına gelmiş fakat evlenmemiş kişilerin sayısının açıklanması üzerine attığı tweet ile gündeme geldi.

Tweet bu şekildeydi👇

Tweet bu şekildeydi👇
twitter.com
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Şu sıralar aşk hayatında yüzünün pek de gülmediğini anladığımız Uğur, ''parti kuralım'' önerisiyle gelince, sosyal medyada bu fikriyle epey destek topladı.

Şu sıralar aşk hayatında yüzünün pek de gülmediğini anladığımız Uğur, ''parti kuralım'' önerisiyle gelince, sosyal medyada bu fikriyle epey destek topladı.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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Yigal anor

sen kimsin lan? en son senin ağa babalarin vardı gezi partisi kurmuştu ? binde bir bile alamadı.

Yigal anor

nerde lan deprem konutları? hani yaptığın evler ? hayatınız yalan .

Yigal anor

bu artist algı makinesi bunlar. Haluk Levent vardı nerde yaptigi deprem konutları? hiç ? otur lan yerine . sen anca devlete iftira atarsın .