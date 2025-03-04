Oğuzhan Uğur'un 'Evlenme Çağında Olup Hiç Evlenmeyenler'in Sayısını Görünce Ortaya Attığı Fikir Gündem Oldu
Yıllar önce yayınladığı yer yer hüzünlü yer yer ise neşeli şarkılarıyla tanıdığımız Oğuzhan Uğur, 2012'de 'Çok Şükür' isimli ilk albümünü piyasaya sürmüş ardından, müzik kariyerine çeşitli single'larla devam etmişti. Daha sonrasında YouTube'u bir hayli aktif kullanan Uğur, YouTube'da BaBaLa TV adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oğuzhan Uğur'un özellikle babası emekli albay Hasan Atilla Uğur ile çektiği videolar izleyiciler tarafından rağbet görmüş, kanal günden güne büyümüştü. Şimdilerde ise Oğuzhan Uğur'un adını 'Saygı1' projesiyle sık sık duyuyoruz biliyorsunuz.
Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Kendisi, 'Türkiye genelinde evlenme çağında olup hiç evlenmeyenlerin sayısı' açıklanınca, bu paylaşımın üzerinden yaptığı alıntıyla gündeme geldi. Ünlü ismin önerisine birçok kullanıcı destek verdi.
Oğuzhan Uğur'u 2010'lu yılların başında yayınladığı şarkılarıyla, yıllar önce tanımıştık. Uğur'un şarkıları hüzünle neşeyi ortak bir yerde toplayarak dinleyenlerin gönlünü çelmeyi başarmıştı.
Uğur, BaBaLa TV isimli kanalıyla günden güne daha geniş kitlelere ulaşmaya devam etmişti kendisi. Nitekim birçoğunuz da Oğuzhan Uğur'u ürettiği 'P!NÇ' isimli video serisiyle tanıyorsunuzdur.
Oğuzhan Uğur'un adını ise şimdilerde yapımını üstlendiği 'Saygı1' projesiyle daha da sık duyuyoruz.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Uğur, Türkiye'de evlenme yaşına gelmiş fakat evlenmemiş kişilerin sayısının açıklanması üzerine attığı tweet ile gündeme geldi.
Tweet bu şekildeydi👇
Şu sıralar aşk hayatında yüzünün pek de gülmediğini anladığımız Uğur, ''parti kuralım'' önerisiyle gelince, sosyal medyada bu fikriyle epey destek topladı.
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sen kimsin lan? en son senin ağa babalarin vardı gezi partisi kurmuştu ? binde bir bile alamadı.
nerde lan deprem konutları? hani yaptığın evler ? hayatınız yalan .
bu artist algı makinesi bunlar. Haluk Levent vardı nerde yaptigi deprem konutları? hiç ? otur lan yerine . sen anca devlete iftira atarsın .