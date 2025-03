Ece Seçkin X'te Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Hav Hav Hav'a Taş Atarken 'Rapin Adı Kirlendi' Dedi!

Herkese, her görüşe ve her müziğin dinleyicisine sonuna kadar saygım var ama ilk defa rapçi olmamama rağmen “rap” adı altında yapılan bu saçmalık nedeniyle Türkiye’de rapin adı kirlendiği için üzgünüm…

Dolayısıyla bu kıyaslama sektörün ve dönemin gitgide rezilleştiği bu dönemde beni yukarı dahi taşısa da umrumda bile değil :) Bu saçmalığa yatırım yapan bir şirket,bu saçmalıkları sahneye çıkaran mekan sahibi vs olmadığıma göre ceremesini de ben çekecek değilim O yüzden doya doya havlayın havlattırın.Düşüncelerim bu kadar.

Yours sincerely