Ece Seçkin X'te Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Hav Hav Hav'a Taş Atarken 'Rapin Adı Kirlendi' Dedi!

Rapçi Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı son günlere damgasını vurdu biliyorsunuz. Her sokakta, her kafede veya TikTok gibi platformlarda sık sık duyar olduğumuz şarkı, birçok müzikseverden ve ünlü isimlerden ise epey eleştiri almıştı. Lvbel C5, en son Hülya Avşar'ın programına katılmış ve Avşar kızına şarkısının sözleri ardındaki anlamı açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin de Lvbel C5'i taşlayanlar arasında yerini aldı. Seçkin, adeta X hesabında açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü şarkıcı, bu ve benzeri şarkıların rap müziğin 'adını kirlettiği'ni savundu.

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