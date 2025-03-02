Ece Seçkin X'te Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Hav Hav Hav'a Taş Atarken 'Rapin Adı Kirlendi' Dedi!
Ece Seçkin X'te Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Hav Hav Hav'a Taş Atarken 'Rapin Adı Kirlendi' Dedi!
Rapçi Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı son günlere damgasını vurdu biliyorsunuz. Her sokakta, her kafede veya TikTok gibi platformlarda sık sık duyar olduğumuz şarkı, birçok müzikseverden ve ünlü isimlerden ise epey eleştiri almıştı. Lvbel C5, en son Hülya Avşar'ın programına katılmış ve Avşar kızına şarkısının sözleri ardındaki anlamı açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin de Lvbel C5'i taşlayanlar arasında yerini aldı. Seçkin, adeta X hesabında açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü şarkıcı, bu ve benzeri şarkıların rap müziğin 'adını kirlettiği'ni savundu.
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Ece Seçkin, dönem dönem değiştirdiği stili ve yenilikçi halleriyle Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden birisi biliyorsunuz.
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Ünlü şarkıcı geride bıraktığımız ağustos ayında, iki aylık hamileyken, bebeğini kaybetmiş ve üzücü kaybıyla gündeme gelmişti.
Şimdilerde ismini sıkça duyduğumuz rapçi Lvbel C5, ''HAVHAVHAV'' şarkısıyla gündeme gelmeye devam ediyor biliyorsunuz.
Hatta kendisi en son Hülya Avşar'ın programına katılmış ve ''HAVHAVHAV''ın sözlerini Avşar kızına tane tane açıklamıştı.
Kendini açıklamasına rağmen ünlü rapçiye yapılan taşlamalar bitecek gibi gözükmüyor. Nitekim eleştirilerin bir yenisi de Ece Seçkin'den taze taze geldi.
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Ece Seçkin'in Lvbel C5 ve şarkısı 'HAVHAVHAV'ı 'Rapin adı kirleniyor' diyerek fena taşladığı gönderi ise bu şekilde👇
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