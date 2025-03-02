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Ece Seçkin X'te Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Hav Hav Hav'a Taş Atarken 'Rapin Adı Kirlendi' Dedi!

Ece Seçkin X'te Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Hav Hav Hav'a Taş Atarken 'Rapin Adı Kirlendi' Dedi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 23:11

Rapçi Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı son günlere damgasını vurdu biliyorsunuz. Her sokakta, her kafede veya TikTok gibi platformlarda sık sık duyar olduğumuz şarkı, birçok müzikseverden ve ünlü isimlerden ise epey eleştiri almıştı. Lvbel C5, en son Hülya Avşar'ın programına katılmış ve Avşar kızına şarkısının sözleri ardındaki anlamı açıklamıştı. 

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin de Lvbel C5'i taşlayanlar arasında yerini aldı. Seçkin, adeta X hesabında açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü şarkıcı, bu ve benzeri şarkıların rap müziğin 'adını kirlettiği'ni savundu. 

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Ece Seçkin, dönem dönem değiştirdiği stili ve yenilikçi halleriyle Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden birisi biliyorsunuz.

Ece Seçkin, dönem dönem değiştirdiği stili ve yenilikçi halleriyle Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden birisi biliyorsunuz.

''Aman Aman'' ve ''Odeyyo'' gibi şarkılarıyla tanıdığımız Seçkin, yer yer farklı müxik türlerini denemeyi ve bizi bir duygudan başka bir duyguya sokmayı oldukça seviyor.

Ünlü şarkıcı geride bıraktığımız ağustos ayında, iki aylık hamileyken, bebeğini kaybetmiş ve üzücü kaybıyla gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı geride bıraktığımız ağustos ayında, iki aylık hamileyken, bebeğini kaybetmiş ve üzücü kaybıyla gündeme gelmişti.

Ece Seçkin, 15 Eylül 2021 tarihinde Çağrı Terlemez ile evlenmişti.

Şimdilerde ismini sıkça duyduğumuz rapçi Lvbel C5, ''HAVHAVHAV'' şarkısıyla gündeme gelmeye devam ediyor biliyorsunuz.

Şimdilerde ismini sıkça duyduğumuz rapçi Lvbel C5, ''HAVHAVHAV'' şarkısıyla gündeme gelmeye devam ediyor biliyorsunuz.

Ünlü rapçinin sözlerini birçok kişinin anlamakta güçlük çektiği parçaları olsa da kendisi en son 'HAVHAVHAV' isimli parçasıyla eleştirilerin merkezi haline gelmeyi başarmıştı.

Hatta kendisi en son Hülya Avşar'ın programına katılmış ve ''HAVHAVHAV''ın sözlerini Avşar kızına tane tane açıklamıştı.

Hatta kendisi en son Hülya Avşar'ın programına katılmış ve ''HAVHAVHAV''ın sözlerini Avşar kızına tane tane açıklamıştı.

Kendini açıklamasına rağmen ünlü rapçiye yapılan taşlamalar bitecek gibi gözükmüyor. Nitekim eleştirilerin bir yenisi de Ece Seçkin'den taze taze geldi.

Kendini açıklamasına rağmen ünlü rapçiye yapılan taşlamalar bitecek gibi gözükmüyor. Nitekim eleştirilerin bir yenisi de Ece Seçkin'den taze taze geldi.
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Ece Seçkin'in Lvbel C5 ve şarkısı 'HAVHAVHAV'ı 'Rapin adı kirleniyor' diyerek fena taşladığı gönderi ise bu şekilde👇

Ece Seçkin'in Lvbel C5 ve şarkısı 'HAVHAVHAV'ı 'Rapin adı kirleniyor' diyerek fena taşladığı gönderi ise bu şekilde👇

Herkese, her görüşe ve her müziğin dinleyicisine sonuna kadar saygım var ama ilk defa rapçi olmamama rağmen “rap” adı altında yapılan bu saçmalık nedeniyle Türkiye’de rapin adı kirlendiği için üzgünüm…

Dolayısıyla bu kıyaslama sektörün ve dönemin gitgide rezilleştiği bu dönemde beni yukarı dahi taşısa da umrumda bile değil :) Bu saçmalığa yatırım yapan bir şirket,bu saçmalıkları sahneye çıkaran mekan sahibi vs olmadığıma göre ceremesini de ben çekecek değilim O yüzden doya doya havlayın havlattırın.Düşüncelerim bu kadar.

Yours sincerely

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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