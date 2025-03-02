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Aşk Pozlarını Henüz Hesabından Silmeyen Sibil Çetinkaya Ayrılığın Ardından 'Sevgimiz Baki' Açıklaması Yaptı!

Aşk Pozlarını Henüz Hesabından Silmeyen Sibil Çetinkaya Ayrılığın Ardından 'Sevgimiz Baki' Açıklaması Yaptı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 19:57

2023 yılından bu yana magazin  dünyasının en merakla takip edilen çiftlerinden birisi de Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'dı biliyorsunuz. İlişkileri boyunca sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikili, hayranları tarafından evlilik yolunda ilerleyen bir çift olarak görülüyordu. Fakat ne yazık ki 2025 senesi onların aşkına uğursuz geldi. Çift, şubat ayında ayrılık haberlerini resmen doğrulayarak sevenlerini epey üzmüştü. 

Ayrılık haberlerinin git gide yayılmasının ardından her iki tarafın da yapacağı açıklama merak konusu olmuştu. İlk sözler Şükrü Özyıldız'dan gelmiş, yakışıklı oyuncu tatil dönüşü kameralara ''3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim.' ifadelerini sarf etmişti. Yeni bir açıklama ise Sibil Çetinkaya'dan geldi. Çetinkaya, ''sevgimiz baki'' diyerek daha duygusal bir açıklamaya imza attı. 

İkilinin ayrılık kararına rağmen birbirleriyle olan aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından henüz silmemiş olmamaları ise dikkat çekiyor. 

Kaynak: Tolga Bozduman

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Güzeller güzeli Infuencer Sibil Çetinkaya'yı daha öncelerde çektiği YouTube videolarıyla tanıyoruz. Kendisi samimi ve cana yakın duruşuyla sevilen bir isim.

Güzeller güzeli Infuencer Sibil Çetinkaya'yı daha öncelerde çektiği YouTube videolarıyla tanıyoruz. Kendisi samimi ve cana yakın duruşuyla sevilen bir isim.

Vlog şeklinde içerikler üreterek sıradan bir gününü, özel davet günlerini ya da bir haftasını takipçileriyle paylaşmayı seven Çetinkaya, soru-cevap videolarıyla da ön plana çıkmış, soruları yanıtlarken oluşturduğu samimi duruşuyla sevilmişti.

Karizmatik oyuncu Şükrü Özyıldız'ı ise tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi en ünlü 'kova' burçlarımızdan birisi biliyorsunuz.

Karizmatik oyuncu Şükrü Özyıldız'ı ise tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi en ünlü 'kova' burçlarımızdan birisi biliyorsunuz.

Kendisini en son ''Karadut'' dizisiyle ekranlarda görmüştük.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın aşkı 2023 senesinde başlamıştı. İkili, paylaşımlarıyla 2024'ün gözde çiftlerinden olmayı başarmıştı.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın aşkı 2023 senesinde başlamıştı. İkili, paylaşımlarıyla 2024'ün gözde çiftlerinden olmayı başarmıştı.

Sibil Çetinkaya'nın 20. yaş gününde de Özyıldız onu yalnız bırakmamış, ihtişamlı bir parti ile kutlama yapılmıştı.

Sosyal medyayı daha aktif kulanan taraf olan Sibil Çetinkaya, biricik aşkıyla pozlarını doyasıya paylaşıyor; aşkını lise çağlarındaymış gibi neşeyle yaşıyordu.

Sosyal medyayı daha aktif kulanan taraf olan Sibil Çetinkaya, biricik aşkıyla pozlarını doyasıya paylaşıyor; aşkını lise çağlarındaymış gibi neşeyle yaşıyordu.

Şükrü Özyıldız da biricik sevgilisini paylaşmaktan geri durmuyordu tabii ki. Hatta herkes bir kova burcu olan Özyıldız'ın bu aşık hallerine şaşırıyordu. Özyıldız, kova burcuna olan ön yargıları aşık halleriyle adeta kırmış geçmiş ve böylelikle goygoycuların da diline düşmüştü o dönemlerde.

2025 senesine geldiğimizde çiftin hakkında aralarının açıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Ne yazık ki ünlü çift, şubat ayında ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.

2025 senesine geldiğimizde çiftin hakkında aralarının açıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Ne yazık ki ünlü çift, şubat ayında ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Ayrılık sebebi iki ana iddiaya bağlandı. Kimileri, Sibil Çetinkaya'nın evlilik isteği karşısında Şükrü Özyıldız'ın kararsız kalmasının ayrılığa yol açtığını belirtti.

Diğer bir iddia ise, Çetinkaya'nın iş insanı Murat Akdoğan ile yakınlaşmasının ilişkide sorunlara neden olduğu yönündeydi. Ancak, Çetinkaya bu iddiaları reddederek, ayrılığın ihanet nedeniyle olmadığını vurguladı.

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Sibil Çetinkaya ayrılığın ardından, ''Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de sevgimiz baki.'' ifadelerini kullandı.

Sibil Çetinkaya ayrılığın ardından, ''Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de sevgimiz baki.'' ifadelerini kullandı.

İlk açıklama Şükrü Özyıldız'dan gelmişti hatırlarsanız. Kendisine ayrılık iddialarının doğru olup olmadığı sorulduğunda 'Evet, iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim.' ifadelerini kullanmıştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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