Aşk Pozlarını Henüz Hesabından Silmeyen Sibil Çetinkaya Ayrılığın Ardından 'Sevgimiz Baki' Açıklaması Yaptı!

2023 yılından bu yana magazin dünyasının en merakla takip edilen çiftlerinden birisi de Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'dı biliyorsunuz. İlişkileri boyunca sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikili, hayranları tarafından evlilik yolunda ilerleyen bir çift olarak görülüyordu. Fakat ne yazık ki 2025 senesi onların aşkına uğursuz geldi. Çift, şubat ayında ayrılık haberlerini resmen doğrulayarak sevenlerini epey üzmüştü.

Ayrılık haberlerinin git gide yayılmasının ardından her iki tarafın da yapacağı açıklama merak konusu olmuştu. İlk sözler Şükrü Özyıldız'dan gelmiş, yakışıklı oyuncu tatil dönüşü kameralara ''3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim.' ifadelerini sarf etmişti. Yeni bir açıklama ise Sibil Çetinkaya'dan geldi. Çetinkaya, ''sevgimiz baki'' diyerek daha duygusal bir açıklamaya imza attı.

İkilinin ayrılık kararına rağmen birbirleriyle olan aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından henüz silmemiş olmamaları ise dikkat çekiyor.

Kaynak: Tolga Bozduman