Aşk Pozlarını Henüz Hesabından Silmeyen Sibil Çetinkaya Ayrılığın Ardından 'Sevgimiz Baki' Açıklaması Yaptı!
2023 yılından bu yana magazin dünyasının en merakla takip edilen çiftlerinden birisi de Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'dı biliyorsunuz. İlişkileri boyunca sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikili, hayranları tarafından evlilik yolunda ilerleyen bir çift olarak görülüyordu. Fakat ne yazık ki 2025 senesi onların aşkına uğursuz geldi. Çift, şubat ayında ayrılık haberlerini resmen doğrulayarak sevenlerini epey üzmüştü.
Ayrılık haberlerinin git gide yayılmasının ardından her iki tarafın da yapacağı açıklama merak konusu olmuştu. İlk sözler Şükrü Özyıldız'dan gelmiş, yakışıklı oyuncu tatil dönüşü kameralara ''3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim.' ifadelerini sarf etmişti. Yeni bir açıklama ise Sibil Çetinkaya'dan geldi. Çetinkaya, ''sevgimiz baki'' diyerek daha duygusal bir açıklamaya imza attı.
İkilinin ayrılık kararına rağmen birbirleriyle olan aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından henüz silmemiş olmamaları ise dikkat çekiyor.
Kaynak: Tolga Bozduman
Güzeller güzeli Infuencer Sibil Çetinkaya'yı daha öncelerde çektiği YouTube videolarıyla tanıyoruz. Kendisi samimi ve cana yakın duruşuyla sevilen bir isim.
Karizmatik oyuncu Şükrü Özyıldız'ı ise tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi en ünlü 'kova' burçlarımızdan birisi biliyorsunuz.
Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın aşkı 2023 senesinde başlamıştı. İkili, paylaşımlarıyla 2024'ün gözde çiftlerinden olmayı başarmıştı.
Sosyal medyayı daha aktif kulanan taraf olan Sibil Çetinkaya, biricik aşkıyla pozlarını doyasıya paylaşıyor; aşkını lise çağlarındaymış gibi neşeyle yaşıyordu.
2025 senesine geldiğimizde çiftin hakkında aralarının açıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Ne yazık ki ünlü çift, şubat ayında ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.
Sibil Çetinkaya ayrılığın ardından, ''Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de sevgimiz baki.'' ifadelerini kullandı.
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