''Acele Etmiyoruz'' Aşamasından Bebek Düşüncelerine Gelen Zeynep Bastık, Evlilikten Korkmadığını Dile Getirdi
''Acele Etmiyoruz'' Aşamasından Bebek Düşüncelerine Gelen Zeynep Bastık, Evlilikten Korkmadığını Dile Getirdi
Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkisi, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz 2024 yılından beri süregelen ilişkileriyle ön planda olan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla her geçen gün daha da çok konuşuluyor.
Verdiği röportajlarda ilişkisi hakkında konuşmaktan çekinmeyen Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'yle olan ilişkisi, evlilik ve bebek konuları hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı evlilik korkusu olmadığını dile getirerek dikkat çekti.
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Zeynep Bastık, son dönemlerde yeni yayınlanan 'Destan' şarkısı ve şarkının özenle hazırlanmış koreografisiyle izleyicisini büyüleyen başarılı video klibiyle gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz aylarda ''en seksi kadın'' seçilen Bastık, renkli konserleri, stili ve dans şovlarıyla da ilgiyle takip edilen bir isim.
2021 senesinde Tolga Alkış ile hayatını birleştiren Bastık, eynep Bastık, 2022 yılının Temmuz ayında Tolga Akış ile olan evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
Ünlü şarkıcı 2024'ün haziran ayında karizmatik oyuncu Serkay Tütüncü ile Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde samimi bir şekilde görüntülenmişti.
İkilinin ilişkisinin ayyuka çıkmasının sonrasında Tütüncü, "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Son aylarda ise çift, yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalar yoluyla gizsiz saklısız aşklarını dolu dizgin yaşıyor ve bunu sosyal medya paylaşımlarına da yansıtmaktan çekinmiyor biliyorsunuz.
İçerisinde bulundukları aşk dolu birliktelik Zeynep Bastık'ı etkilemiş olacak ki güzel şarkıcı, ''Enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum.'' açıklamasında bulundu.
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