''Acele Etmiyoruz'' Aşamasından Bebek Düşüncelerine Gelen Zeynep Bastık, Evlilikten Korkmadığını Dile Getirdi

''Bir gün çocuk istediğimiz vakitte evlilik de olsun isterim. Gerekli ve zorunlu değil evlilik bence. Evlilik gibi bir korkum yok.'' ifadeleriyle cümlesini devam ettiren Bastık, şimdiden Serkay Tütüncü ile olası bir evlilik durumunu düşünmeye başlamış gibi gözüküyor!

Ne dersiniz, sizce bu aşkın ufkunda evlilik var mı? Haydi, yorumlarda buluşalım!