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''Acele Etmiyoruz'' Aşamasından Bebek Düşüncelerine Gelen Zeynep Bastık, Evlilikten Korkmadığını Dile Getirdi

''Acele Etmiyoruz'' Aşamasından Bebek Düşüncelerine Gelen Zeynep Bastık, Evlilikten Korkmadığını Dile Getirdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 22:21

Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkisi, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz 2024 yılından beri süregelen ilişkileriyle ön planda olan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla her geçen gün daha da çok konuşuluyor. 

Verdiği röportajlarda ilişkisi hakkında konuşmaktan çekinmeyen Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'yle olan ilişkisi, evlilik ve bebek konuları hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı evlilik korkusu olmadığını dile getirerek dikkat çekti.

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Zeynep Bastık, son dönemlerde yeni yayınlanan 'Destan' şarkısı ve şarkının özenle hazırlanmış koreografisiyle izleyicisini büyüleyen başarılı video klibiyle gündeme geliyor.

Zeynep Bastık, son dönemlerde yeni yayınlanan 'Destan' şarkısı ve şarkının özenle hazırlanmış koreografisiyle izleyicisini büyüleyen başarılı video klibiyle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda ''en seksi kadın'' seçilen Bastık, renkli konserleri, stili ve dans şovlarıyla da ilgiyle takip edilen bir isim.

Geçtiğimiz aylarda ''en seksi kadın'' seçilen Bastık, renkli konserleri, stili ve dans şovlarıyla da ilgiyle takip edilen bir isim.

2021 senesinde Tolga Alkış ile hayatını birleştiren Bastık, eynep Bastık, 2022 yılının Temmuz ayında Tolga Akış ile olan evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

2021 senesinde Tolga Alkış ile hayatını birleştiren Bastık, eynep Bastık, 2022 yılının Temmuz ayında Tolga Akış ile olan evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Evliliğin sonlanmasının ardından yaklaşık bir yıl boyunca Ali Can Ayyıldız ile bir ilişki yaşamış fakat bu ilişkide de aradığını bulamayan Zeynep Bastık, Ayyıldız ile de yollarını ayırmıştı.

Ünlü şarkıcı 2024'ün haziran ayında karizmatik oyuncu Serkay Tütüncü ile Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Ünlü şarkıcı 2024'ün haziran ayında karizmatik oyuncu Serkay Tütüncü ile Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü'yü birçok başarılı televizyon dizisinde izlemişsinizdir. Kendisi, ''Kirli Sepeti'' ve ''Masumiyet'' gibi dizilerde rol almıştı.

İkilinin ilişkisinin ayyuka çıkmasının sonrasında Tütüncü, "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İkilinin ilişkisinin ayyuka çıkmasının sonrasında Tütüncü, "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tanıma aşamasındayız açıklamasının etkisi kısa sürmüş, ünlü çifti bu sözlerin ardından samimi bir şekilde sık sık görmüştük.

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Son aylarda ise çift, yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalar yoluyla gizsiz saklısız aşklarını dolu dizgin yaşıyor ve bunu sosyal medya paylaşımlarına da yansıtmaktan çekinmiyor biliyorsunuz.

Son aylarda ise çift, yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalar yoluyla gizsiz saklısız aşklarını dolu dizgin yaşıyor ve bunu sosyal medya paylaşımlarına da yansıtmaktan çekinmiyor biliyorsunuz.

''Onu her şeyiyle çok beğeniyorum. Sadece fiziğiyle değil; aklıyla, niyetiyle, şefkatiyle!'' diyen güzel şarkıcı, aşkını övmelere de doyamamıştı geçtiğimiz günlerde.

İçerisinde bulundukları aşk dolu birliktelik Zeynep Bastık'ı etkilemiş olacak ki güzel şarkıcı, ''Enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum.'' açıklamasında bulundu.

İçerisinde bulundukları aşk dolu birliktelik Zeynep Bastık'ı etkilemiş olacak ki güzel şarkıcı, ''Enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum.'' açıklamasında bulundu.

''Bir gün çocuk istediğimiz vakitte evlilik de olsun isterim. Gerekli ve zorunlu değil evlilik bence. Evlilik gibi bir korkum yok.''  ifadeleriyle cümlesini devam ettiren Bastık, şimdiden Serkay Tütüncü ile olası bir evlilik durumunu düşünmeye başlamış gibi gözüküyor! 

Ne dersiniz, sizce bu aşkın ufkunda evlilik var mı? Haydi, yorumlarda buluşalım!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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