Biricik Aşkını Öpmelere Doyamadı! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Çiftinden Yeni Aşk Pozu Geldi
''Adam kalmadı'' röportajıyla 2024'te büyük olay olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu konuşmasından kısa bir süre sonra fikrini değiştirmiş ve nazik tavırlarından epey hoşlandığını söylediği Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geride bıraktığımız aralık ayında ''her ilişkide olur böyle şeyler'' diyerek nitelendirdikleri bir tartışma sürecinden geçen ikili birbirlerini aniden takipten çıkarmış ve aynı hızda birbirlerini yeniden takibe almışlardı.
Geçmişte yaşanan sürtüşmelerin üzerine perde çeken çift, aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sancaktutan ve Aka ikilisinden yepyeni bir aşk karesi ise bugün geldi. Aka, Sancaktutan'ı öpmelere doyamadı.
En son 'Siyah Kalp' dizisinin 'Melek'i olarak ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan'ı mutlaka tanıyorsunuzudur.
Gerek dijital yapımların gerekse televizyon dizilerinin karizmatik yüzü ve bir dönemler çapkınlığıyla bildiğimiz Kubilay Aka ise şimdilerde 'aşk adam' oluşuyla gündeme geliyor.
Geride bıraktığımız 2024 yılının en sürpriz aşklarından biri Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birlikteliği olmuştu.
Aşklarını doyasıya yaşamaktan ve bunu sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla alenen göstermekten çekinmeyen çiftten Kubilay Aka, Hafsa'nın adını kumlara bile yazmıştı!
Alınan çiçekler ve set ziyaretleri de ilişkide aralık ayında çıkan krizi önlemeye yetmemiş, ikili kısa süreli bir kopuş yaşamış fakat kısa sürede arayı düzeltmeyi başarmıştı.
Şimdilerde sık sık birlikte paylaşım yapan ikili, gerginliklerini çoktan tozlu raflara kaldırmış gibi gözüküyordu.
İlişkinin sosyal medyayı aktif kullanan tarafı olan güzel oyuncu Sancaktutan, en son arabada seyahat ederken neşeli hallerini paylaşmıştı.
Bugün ise ünlü çiftten romantizm kokan bir paylaşım geldi. Şimdilerde eski çapkın hallerinden eser kalmayan Kubilay Aka, biricik aşkını öp, öp doyamadı!
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