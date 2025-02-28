Biricik Aşkını Öpmelere Doyamadı! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Çiftinden Yeni Aşk Pozu Geldi

''Adam kalmadı'' röportajıyla 2024'te büyük olay olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu konuşmasından kısa bir süre sonra fikrini değiştirmiş ve nazik tavırlarından epey hoşlandığını söylediği Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geride bıraktığımız aralık ayında ''her ilişkide olur böyle şeyler'' diyerek nitelendirdikleri bir tartışma sürecinden geçen ikili birbirlerini aniden takipten çıkarmış ve aynı hızda birbirlerini yeniden takibe almışlardı.

Geçmişte yaşanan sürtüşmelerin üzerine perde çeken çift, aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sancaktutan ve Aka ikilisinden yepyeni bir aşk karesi ise bugün geldi. Aka, Sancaktutan'ı öpmelere doyamadı.