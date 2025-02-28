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Biricik Aşkını Öpmelere Doyamadı! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Çiftinden Yeni Aşk Pozu Geldi

Biricik Aşkını Öpmelere Doyamadı! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Çiftinden Yeni Aşk Pozu Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 18:49

''Adam kalmadı'' röportajıyla 2024'te büyük olay olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu konuşmasından kısa bir süre sonra fikrini değiştirmiş ve nazik tavırlarından epey hoşlandığını söylediği Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geride bıraktığımız aralık ayında ''her ilişkide olur böyle şeyler'' diyerek nitelendirdikleri bir tartışma sürecinden geçen ikili birbirlerini aniden takipten çıkarmış ve aynı hızda birbirlerini yeniden takibe almışlardı. 

Geçmişte yaşanan sürtüşmelerin üzerine perde çeken çift, aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sancaktutan ve Aka ikilisinden yepyeni bir aşk karesi ise bugün geldi. Aka, Sancaktutan'ı öpmelere doyamadı.

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En son 'Siyah Kalp' dizisinin 'Melek'i olarak ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan'ı mutlaka tanıyorsunuzudur.

En son 'Siyah Kalp' dizisinin 'Melek'i olarak ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan'ı mutlaka tanıyorsunuzudur.

Kendisi geçmiş yıllarda rol aldığı ''Son Yaz'' dizisi ile esas tanınırlığını elde etmişti.

Gerek dijital yapımların gerekse televizyon dizilerinin karizmatik yüzü ve bir dönemler çapkınlığıyla bildiğimiz Kubilay Aka ise şimdilerde 'aşk adam' oluşuyla gündeme geliyor.

Gerek dijital yapımların gerekse televizyon dizilerinin karizmatik yüzü ve bir dönemler çapkınlığıyla bildiğimiz Kubilay Aka ise şimdilerde 'aşk adam' oluşuyla gündeme geliyor.

Geride bıraktığımız 2024 yılının en sürpriz aşklarından biri Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birlikteliği olmuştu.

Geride bıraktığımız 2024 yılının en sürpriz aşklarından biri Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birlikteliği olmuştu.

''Adam kalmadı!'' açıklamasının ardından Aka ile sevgili olan Sancaktutan'ın aradığını bulması birçok kişiyi sevindirirken ikilinin birlikteliği büyük bir çoğunluk tarafından samimi bulunmamıştı.

Aşklarını doyasıya yaşamaktan ve bunu sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla alenen göstermekten çekinmeyen çiftten Kubilay Aka, Hafsa'nın adını kumlara bile yazmıştı!

Aşklarını doyasıya yaşamaktan ve bunu sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla alenen göstermekten çekinmeyen çiftten Kubilay Aka, Hafsa'nın adını kumlara bile yazmıştı!

Alınan çiçekler ve set ziyaretleri de ilişkide aralık ayında çıkan krizi önlemeye yetmemiş, ikili kısa süreli bir kopuş yaşamış fakat kısa sürede arayı düzeltmeyi başarmıştı.

Alınan çiçekler ve set ziyaretleri de ilişkide aralık ayında çıkan krizi önlemeye yetmemiş, ikili kısa süreli bir kopuş yaşamış fakat kısa sürede arayı düzeltmeyi başarmıştı.

Aka, bu tartışma özelinde ''her ilişkide olur'' diyerek konunun çok da büyütülmemesi gerektiğinin; birlikte ve mutlu olduklarının altını çizmeyi ihmal etmemişti.

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Şimdilerde sık sık birlikte paylaşım yapan ikili, gerginliklerini çoktan tozlu raflara kaldırmış gibi gözüküyordu.

Şimdilerde sık sık birlikte paylaşım yapan ikili, gerginliklerini çoktan tozlu raflara kaldırmış gibi gözüküyordu.

Karlı hava romantizmini de es geçmeyen çiftin verdiği bu poz, daha öncelerde Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın paylaştığı aşk pozlarına benzetilmişti.

İlişkinin sosyal medyayı aktif kullanan tarafı olan güzel oyuncu Sancaktutan, en son arabada seyahat ederken neşeli hallerini paylaşmıştı.

İlişkinin sosyal medyayı aktif kullanan tarafı olan güzel oyuncu Sancaktutan, en son arabada seyahat ederken neşeli hallerini paylaşmıştı.

Bugün ise ünlü çiftten romantizm kokan bir paylaşım geldi. Şimdilerde eski çapkın hallerinden eser kalmayan Kubilay Aka, biricik aşkını öp, öp doyamadı!

Bugün ise ünlü çiftten romantizm kokan bir paylaşım geldi. Şimdilerde eski çapkın hallerinden eser kalmayan Kubilay Aka, biricik aşkını öp, öp doyamadı!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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