Yunan Mitolojisinde Aşkı ve Güzelliği Temsil Eden Afrodit'i Anlatıyor ve Onu Günümüze Taşıyoruz!
Yunan Mitolojisinde Aşkı ve Güzelliği Temsil Eden Afrodit'i Anlatıyor ve Onu Günümüze Taşıyoruz!
Aşk ve güzellik kavramlarını ele alınca aklımıza gelen ilk ikonik figürlerden birisi, mitolojinin zamansız kraliçesi Afrodit oluyor elbette! Fakat birçoğumuz, her ne kadar ismini sık sık duysak da, mitolojik serüvende neler yaşadığını, nasıl biri olduğunu ve hatta günümüzde yaşasaydı nasıl görüneceğini bilmiyoruz.
Gelin Antik Yunan’dan bugüne sanatın, modanın ve estetiğin ilham perisini tüm detaylarıyla, birlikte ele alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizlerin en derinlerinden gelen duru bir güzellik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzellerin en güzeli Afrodit, nasıl bir görünümle betimlenmiş peki?
Zıtlıklarıyla bir bütün olabilen, naif olduğu kadar dişli bir tanrıça!
''Anemon çiçeği''nin hikayesinin ana karakteri de ondan başkası değil!
Güzellik değişkendir, tutku beraberinde hırsı getirir: Truva Savaşı🏹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Damarların kan değil, kaos aktı: Afrodit’in vadettiği en güzel kadın, Sparta Kralı Menelaos’un eşi Helen’di!
Geçmiş geçmişte kalsa, Afrodit'i günümüze taşısak; nasıl biri olurdu?👇
Meslek seçimini, güzelliğini korkusuzca sergileyebileceği ''Influencer''lıktan yana yapardı!
X'siz olmaz: içinden geldiği gibi, spiritüel fakat korkusuz paylaşımlar yapardı!
Son günlerde en çok dinlediği iki şarkı da ''Destan'' ve ''Benden Bir Tane Daha Yok'' olurdu!👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın