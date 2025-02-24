Yunan Mitolojisinde Aşkı ve Güzelliği Temsil Eden Afrodit'i Anlatıyor ve Onu Günümüze Taşıyoruz!

Kendisine boşuna aşkın temsili demiyoruz. Ölümlü ve ölümsüz, aşkın her halini deneyimlemiştir kendisi. Sevidiği kadar sevildiği de olmuş, aşkın acısından bitap düştüğü de...

Afrodit, ölümlü bir genç olan Adonis’e âşık olur. Ancak Adonis, bir av sırasında yaralanır ve kollarında ölür. Afrodit’in gözyaşlarından, Anemon çiçeğinin doğduğu söylenir. Adonis’in ölümüyle Afrodit, onu ölüler diyarına götürmek istemeyen Persephone ile tartışmışlığı bile vardır. Ardından, Zeus devreye girer ve Adonis’in yılın yarısını Afrodit ile, yarısını Persephone ile geçirmesine karar verir. Bu olayın mevsim döngüsünün oluşması ve doğanın kendini yenilemesiyle bağlantılanmıştır.