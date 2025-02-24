Havada Aşk Kokusu mu Var Yoksa Sadece Arkadaşlar mı? Semicenk, Bir Güzelle Akşam Yemeğinde Görüntülendi!
Havada Aşk Kokusu mu Var Yoksa Sadece Arkadaşlar mı? Semicenk, Bir Güzelle Akşam Yemeğinde Görüntülendi!
2023 yılında 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ödülünü kazanarak müzik alanında başarısını tüm Türkiye'ye duyuran şarkıcı Semicenk, aşk hayatındansa yaptığı işlerle gündeme gelmeyi seven bir isim. Fakat gelin görün ki, @birkahvebingıybet isimli içerik üreticisinin paylaşımına göre, kendisi geçtiğimiz akşam bir güzelle birlikte akşam yemeği yerken görüntülendi.
Gelin, detaylara birlikte göz atalım!
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Semicenk, güçlü sesi ve yorumuyla tanınan şarkıcı Funda Arar ile birlikte seslendirdiği ''Al Sevgilim'' isimli şarkıyla tanınırlık elde etmişti.
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Şimdilerde birçok şarkısı dilden dile dolanan popüler şarkıcı, 2024 yılında düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Şarkıcı" ödülünü kazanmıştı hatırlarsanız.
Kendisi müzik hayatındaki başarılarının yanı sıra karizmatik görünümüyle de ''karizmatik bekarlar'' listesinde yer alıyordu.
Peki bizler de ''Artık başkası var, senin kolunda!'' diyebilir miyiz? @birkahvebingıybet isimli hesabın paylaşımına göre Semicenk, dün bir hanımefendiyle akşam yemeğindeydi.
Hatta iddiaya göre akşam yemeğindeki bu güzel hanımefendi @rrr.ritta👇
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Önce paylaşıp ardından sildiği hikayeler de bu şekildeymiş👇
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