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Havada Aşk Kokusu mu Var Yoksa Sadece Arkadaşlar mı? Semicenk, Bir Güzelle Akşam Yemeğinde Görüntülendi!

Havada Aşk Kokusu mu Var Yoksa Sadece Arkadaşlar mı? Semicenk, Bir Güzelle Akşam Yemeğinde Görüntülendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 08:59

2023 yılında 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ödülünü kazanarak müzik alanında başarısını tüm Türkiye'ye duyuran şarkıcı Semicenk, aşk hayatındansa yaptığı işlerle gündeme gelmeyi seven bir isim. Fakat gelin görün ki, @birkahvebingıybet isimli içerik üreticisinin paylaşımına göre, kendisi geçtiğimiz akşam bir güzelle birlikte akşam yemeği yerken görüntülendi. 

Gelin, detaylara birlikte göz atalım!

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Semicenk, güçlü sesi ve yorumuyla tanınan şarkıcı Funda Arar ile birlikte seslendirdiği ''Al Sevgilim'' isimli şarkıyla tanınırlık elde etmişti.

Semicenk, güçlü sesi ve yorumuyla tanınan şarkıcı Funda Arar ile birlikte seslendirdiği ''Al Sevgilim'' isimli şarkıyla tanınırlık elde etmişti.

İlerleyen yıllarda yayınladığı ''Batık Gemi'' gibi şarkılarıyla kalbimize derinden bir hançer saplayan, hüzünlü aşk şarkılarının ve kavuşamamaların adamı da diyebiliriz kendisine!

Şimdilerde birçok şarkısı dilden dile dolanan popüler şarkıcı, 2024 yılında düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Şarkıcı" ödülünü kazanmıştı hatırlarsanız.

Şimdilerde birçok şarkısı dilden dile dolanan popüler şarkıcı, 2024 yılında düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Şarkıcı" ödülünü kazanmıştı hatırlarsanız.

Bugünlerde kendisi ''Gözlerinden Gözlerine'' ile müzik listelerinde kendine yer bulmayı başarıyor.

Kendisi müzik hayatındaki başarılarının yanı sıra karizmatik görünümüyle de ''karizmatik bekarlar'' listesinde yer alıyordu.

Kendisi müzik hayatındaki başarılarının yanı sıra karizmatik görünümüyle de ''karizmatik bekarlar'' listesinde yer alıyordu.

Özel hayatını kendine saklayan şarkıcının ilişki hayatına dair bugüne kadar pek de bir şey bilmiyorduk. 

Peki bizler de ''Artık başkası var, senin kolunda!'' diyebilir miyiz? @birkahvebingıybet isimli hesabın paylaşımına göre Semicenk, dün bir hanımefendiyle akşam yemeğindeydi.

Peki bizler de ''Artık başkası var, senin kolunda!'' diyebilir miyiz? @birkahvebingıybet isimli hesabın paylaşımına göre Semicenk, dün bir hanımefendiyle akşam yemeğindeydi.

Hatta iddiaya göre akşam yemeğindeki bu güzel hanımefendi @rrr.ritta👇

Hatta iddiaya göre akşam yemeğindeki bu güzel hanımefendi @rrr.ritta👇
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Önce paylaşıp ardından sildiği hikayeler de bu şekildeymiş👇

Önce paylaşıp ardından sildiği hikayeler de bu şekildeymiş👇

Sizler bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni bir aşk mı yoksa yalnızca arkadaşlık kokusu mu aldınız? Yorumlarda buluşalım!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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