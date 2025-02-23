Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen Arkadaşının Doğum Gününe Hazırlandığı Anları Paylaştı

İdil Bilgen, 11 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilerek Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazanmış ve ülkemizi Miss World'de temsil etme hakkı elde etmişti. Miss Turkey 2024 yarışmasında, jüri koltuğunda Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi önceki Türkiye güzelleri yer almıştı. Aynı zamanda tıp doktoru unvanına sahip olan güzelin son dönemdeki sosyal medya paylaşımları ise ilgiyle takip ediliyor.

İdil Bilgen, arkadaşının doğum gününe hazırlanırken kendisini video kaydına aldı. O anları ''benimle hazırlanın'' etiketiyle paylaştı.