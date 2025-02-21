Hülya Avşar Tarafından Şarkı Sözleri Bir Türlü Anlaşılmayan Lvbel C5, Çözümü Teker Teker Açıklamakta Buldu!

Bir dönem rol aldığı sinema filmleriyle gündeme gelen aynı zamanda da televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Hülya Avşar şimdilerde YouTube'da ünlü konuklarını ağırlıyor. Son aylarda popülaritesi epey artan 'HAVHAVHAV' şarkısıyla eleştirilerin odağı olan rapçi Lvbel C5, Hülya Avşar'a konuk oldu.

Şarkılarına yazdığı sözlerin ardında bir mana bulunup bulunmadığı epey tartışılan ve sosyal medyada eleştirilen ünlü rapçi, şarkı sözlerindeki anlamı Hülya Avşar'a tane tane anlattı.