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Hülya Avşar Tarafından Şarkı Sözleri Bir Türlü Anlaşılmayan Lvbel C5, Çözümü Teker Teker Açıklamakta Buldu!

Hülya Avşar Tarafından Şarkı Sözleri Bir Türlü Anlaşılmayan Lvbel C5, Çözümü Teker Teker Açıklamakta Buldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 21:50

Bir dönem rol aldığı sinema filmleriyle gündeme gelen aynı zamanda da televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Hülya Avşar şimdilerde YouTube'da ünlü konuklarını ağırlıyor. Son aylarda popülaritesi epey artan 'HAVHAVHAV' şarkısıyla eleştirilerin odağı olan rapçi Lvbel C5, Hülya Avşar'a konuk oldu. 

Şarkılarına yazdığı sözlerin ardında bir mana bulunup bulunmadığı epey tartışılan ve sosyal medyada eleştirilen ünlü rapçi, şarkı sözlerindeki anlamı Hülya Avşar'a tane tane anlattı.

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Son yılların en ünlü rapçilerinden olan Lvbel C5, aynı zamanda en çok eleştirilenlerden de birisi.

Son yılların en ünlü rapçilerinden olan Lvbel C5, aynı zamanda en çok eleştirilenlerden de birisi.

En son 'HAVHAVHAV' isimli şarkısını yayınlayan Lvbel C5'e ünlü isimler başta olmak üzere sosyal medya üzerinden eleştiri yağdı.

En son 'HAVHAVHAV' isimli şarkısını yayınlayan Lvbel C5'e ünlü isimler başta olmak üzere sosyal medya üzerinden eleştiri yağdı.

Şarkının nakaratında yalnızca 'havhavhav'ın ön planda olmasıyla söz yazımı bakımından yetersiz bulunmuştu.

Olumsuz yorumları bir kenara bırakırsak, kendisinin şarkıları son yıllarda yayınlandığı andan itibaren müzik listelerinin en baş sıralarında yerini almayı başarıyor.

Olumsuz yorumları bir kenara bırakırsak, kendisinin şarkıları son yıllarda yayınlandığı andan itibaren müzik listelerinin en baş sıralarında yerini almayı başarıyor.

Lvbel C5, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Avşar'ın kendisine şarkılarının sözlerinden bir şey anlamadığını dile getirmesinin üzerine ünlü rapçi kollarını sıvadı.

Lvbel C5, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Avşar'ın kendisine şarkılarının sözlerinden bir şey anlamadığını dile getirmesinin üzerine ünlü rapçi kollarını sıvadı.

''İşte mesela, ben bunu sana anlatsam anlarsın abla!'' diyerek cümle cümle şarkısını Avşar'a anlattı.

''İşte mesela, ben bunu sana anlatsam anlarsın abla!'' diyerek cümle cümle şarkısını Avşar'a anlattı.
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İşte o anlar👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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