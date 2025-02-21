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Türkiye'ye Dönünce Mutfak Aşkı Kabaran Saadet Işıl Aksoy Dolma Yaptığı Anları ''Annelik'' Notuyla Paylaştı

Türkiye'ye Dönünce Mutfak Aşkı Kabaran Saadet Işıl Aksoy Dolma Yaptığı Anları ''Annelik'' Notuyla Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 19:19

Türkiye'ye kızı için döndüğünü söyleyen Saadet Işıl Aksoy, eşi Pamir Kıramer ile evliliğini noktalama kararı almasıyla gündeme gelmişti. Son dönemlerde dijital yapımlarda yüzünü sıkça gördüğümüz oyuncu, festivalden festivale koşuşturmaktan yorulmuş olacak evinde vakit geçirmeye karar vermiş. Öyle ki, evinde geçireceği vakti mutfağında değerlendiren oyuncu, kollarını dolma yapmak için sıvadı. İç harcı hazırladığı anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına annelikle ilgili bir de not düştü.

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Son dönemlerde 'Şahmaran' ve 'Asaf' gibi dijital yapımlarda izlediğimiz güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son dönemlerde 'Şahmaran' ve 'Asaf' gibi dijital yapımlarda izlediğimiz güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Başarılarıyla adından söz ettiren Aksoy, 2014 yılında evlendiği Pamir Kıraner ile Amerika'ya yerleşmiş ve bu konuyla gündeme gelmişti.

Başarılarıyla adından söz ettiren Aksoy, 2014 yılında evlendiği Pamir Kıraner ile Amerika'ya yerleşmiş ve bu konuyla gündeme gelmişti.

Şimdilerde ise Pamir Bey ile yollarını ayırdığı konuşulan güzel oyuncu, 2020 yılında dünyaya gelen kızları için Türkiye'ye geri döndüğünü açıklamıştı.

Şimdilerde ise Pamir Bey ile yollarını ayırdığı konuşulan güzel oyuncu, 2020 yılında dünyaya gelen kızları için Türkiye'ye geri döndüğünü açıklamıştı.

Kızı Marisa'nın dünyaya gelmesinin ardından annelik duygusunu doyasıya yaşayan güzel oyuncu, şimdilerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kızı Marisa'nın dünyaya gelmesinin ardından annelik duygusunu doyasıya yaşayan güzel oyuncu, şimdilerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaşan Saadet Işıl Aksoy, dolma yaptığı anları ''Biraz da analık...'' notunu düşerek işte böyle paylaştı👇

Mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaşan Saadet Işıl Aksoy, dolma yaptığı anları ''Biraz da analık...'' notunu düşerek işte böyle paylaştı👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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