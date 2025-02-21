Türkiye'ye Dönünce Mutfak Aşkı Kabaran Saadet Işıl Aksoy Dolma Yaptığı Anları ''Annelik'' Notuyla Paylaştı

Türkiye'ye kızı için döndüğünü söyleyen Saadet Işıl Aksoy, eşi Pamir Kıramer ile evliliğini noktalama kararı almasıyla gündeme gelmişti. Son dönemlerde dijital yapımlarda yüzünü sıkça gördüğümüz oyuncu, festivalden festivale koşuşturmaktan yorulmuş olacak evinde vakit geçirmeye karar vermiş. Öyle ki, evinde geçireceği vakti mutfağında değerlendiren oyuncu, kollarını dolma yapmak için sıvadı. İç harcı hazırladığı anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına annelikle ilgili bir de not düştü.