Tahliye Edilmesinin Ardından Normal Yaşantısına Adapte Olmaya Çalışan Kerimcan Durmaz'dan İlk Açıklama Geldi!
Tahliye Edilmesinin Ardından Normal Yaşantısına Adapte Olmaya Çalışan Kerimcan Durmaz'dan İlk Açıklama Geldi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatmış ve Durmaz, 7 Ocak günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Geçtiğimiz gün tahliye olan Kerimcan Durmaz'dan bugün ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı hikayede iyi olduğunu belirten ünlü isim, kendisine gelen mesajlara teşekkür etti.
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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanıdığımız Kerimcan Durmaz, son yıllarda çıkarttığı şarkılarla ve DJ'lik kariyeriyle ünlenmişti.
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Kendisi en son yakın dostu Samet Liçina ile çektiği eğlenceli vlog'larla gündeme gelmiş ve birçok kullanıcı tarafından ilgiyle takip edilir olmuştu.
Ocak ayında Kerimcan Durmaz hakkında ''yasa dışı bahis'' soruşturması başlamış ve Durmaz 7 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ünlü içerik üreticisi geçtiğimiz gün tahliye oldu. Tahliyesinin ardından, güncel durumu merak edilen Durmaz'dan ilk sosyal medya paylaşımı geldi.
''Herkese karşı inanılmaz bir özlem içerisindeydim!'' diyen Kerimcan Durmaz, ailesi ve arkadaşlarıyla hasret giderdiğini dile getirdi.
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Cezaevi sürecinin kendisine getirileri olduğu kadar götürdüklerinin de olduğunu belirten Durmaz, kendini toparlayabilmek adına takipçilerinden biraz zaman istedi.
Kerimcan Durmaz'ın paylaşımının tamamını merak edenler için👇
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