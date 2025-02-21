Tahliye Edilmesinin Ardından Normal Yaşantısına Adapte Olmaya Çalışan Kerimcan Durmaz'dan İlk Açıklama Geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatmış ve Durmaz, 7 Ocak günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Geçtiğimiz gün tahliye olan Kerimcan Durmaz'dan bugün ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı hikayede iyi olduğunu belirten ünlü isim, kendisine gelen mesajlara teşekkür etti.