Demet Akalın Rengini Beğenmediği Suyun Markasını İfşa Etti: "Bu Ne, Sapsarı Su mu Olur?"
Demet Akalın Rengini Beğenmediği Suyun Markasını İfşa Etti: "Bu Ne, Sapsarı Su mu Olur?"
Sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın, bu kez satın aldığı içme suyunu beğenmedi ve markasını ifşa ederek tepki gösterdi. Paylaşımında, “Bu ne abi ya? Bu içme suyu mu, sapsarı!” diyerek duruma isyan eden ünlü şarkıcı, çektiği video ile suyun rengini göstererek eleştirilerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pop müziğin en atarlı isimlerinden biri olan Demet Akalın, sadece şarkılarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii ki sadece ünlülerle değil!
Bu kez hedefinde bir su markası vardı.
Akalın, suyun içilecek gibi olmadığını söylerken başka bir detaya da dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın