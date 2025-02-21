Demet Akalın Rengini Beğenmediği Suyun Markasını İfşa Etti: "Bu Ne, Sapsarı Su mu Olur?"

Ünlü şarkıcı, satın aldığı suyun rengini göstererek markayı açıkça ifşa etti ve büyük bir tepki gösterdi. Evinin mutfağında çektiği bir videoda, eline aldığı bardaktaki suyu kameralara göstererek şu sözlerle sitem etti:

“Semt kazansın semtimiz kazansın. Beykoz su zaten belli şişesinden de. Ama bu ne abi ya? Bu nedir abi bu içme suyu mu? Sapsarı!!”