onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akalın Rengini Beğenmediği Suyun Markasını İfşa Etti: "Bu Ne, Sapsarı Su mu Olur?"

Demet Akalın Rengini Beğenmediği Suyun Markasını İfşa Etti: "Bu Ne, Sapsarı Su mu Olur?"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.02.2025 - 13:27

Sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın, bu kez satın aldığı içme suyunu beğenmedi ve markasını ifşa ederek tepki gösterdi. Paylaşımında, “Bu ne abi ya? Bu içme suyu mu, sapsarı!” diyerek duruma isyan eden ünlü şarkıcı, çektiği video ile suyun rengini göstererek eleştirilerini dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin en atarlı isimlerinden biri olan Demet Akalın, sadece şarkılarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor.

Pop müziğin en atarlı isimlerinden biri olan Demet Akalın, sadece şarkılarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor.

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Akalın, magazin olaylarını anbean takip ediyor, eleştirilerini hiç çekinmeden dile getiriyor ve ünlülerle sosyal medya üzerinden sık sık polemiğe giriyor.

Tabii ki sadece ünlülerle değil!

Tabii ki sadece ünlülerle değil!

Gündelik hayatındaki her detayı paylaşan ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamalarla da sık sık dikkat çekiyor. Bazen yazım hatalarıyla güldürüyor, bazen ise radikal çıkışlarıyla olay yaratıyor. Akalın’ın eleştirilerine hedef olan markalar ve kişiler ise genellikle anında cevap vermek zorunda kalıyor.

Bu kez hedefinde bir su markası vardı.

Bu kez hedefinde bir su markası vardı.

Ünlü şarkıcı, satın aldığı suyun rengini göstererek markayı açıkça ifşa etti ve büyük bir tepki gösterdi. Evinin mutfağında çektiği bir videoda, eline aldığı bardaktaki suyu kameralara göstererek şu sözlerle sitem etti:

“Semt kazansın semtimiz kazansın. Beykoz su zaten belli şişesinden de. Ama bu ne abi ya? Bu nedir abi bu içme suyu mu? Sapsarı!!”

Akalın, suyun içilecek gibi olmadığını söylerken başka bir detaya da dikkat çekti.

Akalın, suyun içilecek gibi olmadığını söylerken başka bir detaya da dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ''Ne kadardır bize içiriyorsunuz acaba alooo' diyerek markaya seslendi.

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın