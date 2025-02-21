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Dünya Yıldızlarının Fotoğrafçısı Mert Alas'a Adriana Lima'dan Övgü Dolu Doğum Günü Paylaşımı!

Dünya Yıldızlarının Fotoğrafçısı Mert Alas'a Adriana Lima'dan Övgü Dolu Doğum Günü Paylaşımı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.02.2025 - 12:27

Moda dünyasının en prestijli isimlerinden biri olan ve dünya yıldızlarıyla çalışan Mert Alas, doğum gününde adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Birçok ünlü isim Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak ünlü fotoğrafçının yeni yaşını kutladı. 

Kim Kardashian’dan Ajda Pekkan’a, Adriana Lima’dan dünya modasına yön veren birçok isim Mert Alas’a olan sevgisini dile getirdi. 

Özellikle Adriana Lima’nın paylaşımı dikkat çekti. Bir dönem Türkiye’de Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü model yakın dostu Mert Alas için özel bir mesaj yazdı.

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Adriana Lima’yı Türkiye’de bilmeyen yok.

Adriana Lima’yı Türkiye’de bilmeyen yok.

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 2017 yılında başlayan ilişkileri, ilk günden itibaren olay yaratmış, ikilinin aşkı kaoslarla ve çalkantılı iddialarla anılmıştı. Türkiye’de büyük yankı uyandıran bu aşk uzun süre konuşulmuştu.

Gelin görün ki yıllar geçti, sular duruldu ve bu aşk çoktan mazide kaldı.

Gelin görün ki yıllar geçti, sular duruldu ve bu aşk çoktan mazide kaldı.

Şimdilerde Adriana Lima ve Metin Hara, ayrı dünyaların insanı olarak yollarına devam ediyor. Adriana Lima, özel hayatında bambaşka bir sayfa açmışken, Türkiye ile olan bağını koparmış değil. İşte en büyük kanıtı da dostu Mert Alas’ın doğum gününü unutmayıp ona özel bir mesaj paylaşması oldu.

Adriana Lima, Instagram hesabından Mert Alas’la olan bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü şu sözlerle kutladı:

Adriana Lima, Instagram hesabından Mert Alas’la olan bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü şu sözlerle kutladı:

“Bu inanılmaz insan hakkında paylaşım yapmak için 71 nedenim var ama bugün için sadece biri yeterli: Mutlu mutlu doğum günü!”

Ünlü modelin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Mert Alas’a olan dostluğunun ne kadar özel olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Ünlü modelin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Mert Alas’a olan dostluğunun ne kadar özel olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Ancak Adriana Lima, Mert Alas’ın doğum gününü kutlayan tek isim değildi. Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan da dostunu unutmadı.

Instagram hesabından Mert Alas’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

Instagram hesabından Mert Alas’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

'Happy birthday Mert'

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Mert Alas’ın doğum günü kutlamaları arasında en dikkat çekenlerden biri de Kim Kardashian’ın paylaşımları oldu.

Mert Alas’ın doğum günü kutlamaları arasında en dikkat çekenlerden biri de Kim Kardashian’ın paylaşımları oldu.

Dünyaca ünlü reality show yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian, Instagram hikayelerinde peş peşe paylaşımlar yaparak ünlü fotoğrafçıya olan sevgisini gösterdi.

Kardashian, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Kardashian, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“En sevdiğim adama mutlu doğum günü! Seni seviyorum!”

Mert Alas’ı tanıyanlar Hollywood’un en büyük isimleriyle olan yakın ilişkisini biliyor zaten. Aslında bu isimlere şaşırmamak lazım.

Mert Alas’ı tanıyanlar Hollywood’un en büyük isimleriyle olan yakın ilişkisini biliyor zaten. Aslında bu isimlere şaşırmamak lazım.

Mert Alas, dünya çapında ünlü isimlerle çalışan ve moda dünyasının en önemli fotoğrafçılarından biri. Bu nedenle doğum gününde de ünlü dostlarının sevgi seline uğraması gayet doğal.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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