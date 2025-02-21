Dünya Yıldızlarının Fotoğrafçısı Mert Alas'a Adriana Lima'dan Övgü Dolu Doğum Günü Paylaşımı!

Moda dünyasının en prestijli isimlerinden biri olan ve dünya yıldızlarıyla çalışan Mert Alas, doğum gününde adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Birçok ünlü isim Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak ünlü fotoğrafçının yeni yaşını kutladı.

Kim Kardashian’dan Ajda Pekkan’a, Adriana Lima’dan dünya modasına yön veren birçok isim Mert Alas’a olan sevgisini dile getirdi.

Özellikle Adriana Lima’nın paylaşımı dikkat çekti. Bir dönem Türkiye’de Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü model yakın dostu Mert Alas için özel bir mesaj yazdı.