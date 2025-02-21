Dünya Yıldızlarının Fotoğrafçısı Mert Alas'a Adriana Lima'dan Övgü Dolu Doğum Günü Paylaşımı!
Dünya Yıldızlarının Fotoğrafçısı Mert Alas'a Adriana Lima'dan Övgü Dolu Doğum Günü Paylaşımı!
Moda dünyasının en prestijli isimlerinden biri olan ve dünya yıldızlarıyla çalışan Mert Alas, doğum gününde adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Birçok ünlü isim Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak ünlü fotoğrafçının yeni yaşını kutladı.
Kim Kardashian’dan Ajda Pekkan’a, Adriana Lima’dan dünya modasına yön veren birçok isim Mert Alas’a olan sevgisini dile getirdi.
Özellikle Adriana Lima’nın paylaşımı dikkat çekti. Bir dönem Türkiye’de Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü model yakın dostu Mert Alas için özel bir mesaj yazdı.
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Adriana Lima’yı Türkiye’de bilmeyen yok.
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Gelin görün ki yıllar geçti, sular duruldu ve bu aşk çoktan mazide kaldı.
Adriana Lima, Instagram hesabından Mert Alas’la olan bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü şu sözlerle kutladı:
Ünlü modelin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Mert Alas’a olan dostluğunun ne kadar özel olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
Instagram hesabından Mert Alas’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:
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Mert Alas’ın doğum günü kutlamaları arasında en dikkat çekenlerden biri de Kim Kardashian’ın paylaşımları oldu.
Kardashian, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
Mert Alas’ı tanıyanlar Hollywood’un en büyük isimleriyle olan yakın ilişkisini biliyor zaten. Aslında bu isimlere şaşırmamak lazım.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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