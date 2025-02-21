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Dilan Polat Cezaevinden Önce Kendisini Hiç Kırmayan Hande Yener’i İfşaladı!

Dilan Polat Cezaevinden Önce Kendisini Hiç Kırmayan Hande Yener’i İfşaladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 09:17

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı tekrar sıkça kullanmaya devam eden Dilan Polat, son paylaşımında Hande Yener'i radarına aldı. Bir dönem birçok partisinde gördüğümüz Yener'in cezaevinden çıktıktan sonra kendisini engellediğini anlatan Dilan Polat bu duruma anlam veremediğini söyledi. “Cezaevindeyken özlüyorum diye tweet atan Hande, çıkınca beni engellemiş!” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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Dilan Polat’ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

Dilan Polat’ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

Sosyal medyada olmasanız bile onun adını ezberlemişsinizdir. Özellikle ultra lüks yaşantısı, şatafatlı paylaşımları ve dillere destan hediyeleriyle herkesin dilinde olan bir isimdi. Hem servetini hem de şöhretini sık sık gözler önüne seren Dilan ve Engin Polat çifti, bir döneme damga vurmuştu.

Özel jetler, yedi yıldızlı tatiller, altın kaplamalı kahveler…

Özel jetler, yedi yıldızlı tatiller, altın kaplamalı kahveler…

Engin Polat’ın, eşine aldığı gösterişli hediyeler ise gündemden hiç düşmüyordu. Doğum günü olsun olmasın, kutlamalar hiç eksik olmuyordu. Tüm bu şatafatın içinde de ünlü isimler sık sık sahne alıyordu.

Ve o isimlerden biri de defalarca Hande Yener olmuştu.

Ve o isimlerden biri de defalarca Hande Yener olmuştu.

Dilan Polat’ın doğum günleri ve özel kutlamaları adeta bir festival havasında geçiyordu. 2022’de “Dilan Diamond” mücevher markasını doğum günü hediyesi olarak aldığı gecede, sahnede Hande Yener vardı.

2023’te Times Meydanı’na reklam verilerek kutlanan doğum gününde de Hande Yener oradaydı.

2023’te Times Meydanı’na reklam verilerek kutlanan doğum gününde de Hande Yener oradaydı.

Sadece doğum günleri de değil! Engin Polat’ın eşine hazırladığı sürpriz partilerde, evlilik yıldönümlerinde, herhangi bir özel sebep olmadan düzenlenen gecelerde de Hande Yener, mikrofonu eline alıp şarkılar söylüyordu.

Dilan Polat ve Hande Yener’in yakın olduğu düşünülüyordu.

Dilan Polat ve Hande Yener’in yakın olduğu düşünülüyordu.

Öyle ki, Dilan Polat cezaevine girdikten sonra bile Hande Yener’in onun için “çok özlüyorum” diye tweet attığı bile görülmüştü. Tabi daha sonra bu iddia yalanlanmıştı.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

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Ama işler öyle gelişmedi…

Ama işler öyle gelişmedi…

Polat ailesi, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 12 kişiyle birlikte tutuklanıp cezaevine girdi. 9 ay boyunca içeride kalan Dilan Polat, tahliye olduktan sonra sosyal medyadan uzak duracağını söylese de kısa sürede aktif hale geldi. Peş peşe hikayeler, videolar, açıklamalar… Ve derken, bir detay dikkat çekti.

Dilan Polat, bir önceki gün çektiği bir videoda, Hande Yener’in kendisini Instagram’da engellediğini açıkladı.

Dilan Polat, bir önceki gün çektiği bir videoda, Hande Yener’in kendisini Instagram’da engellediğini açıkladı.

Üstelik bu duruma çok şaşırmıştı ve şu sözlerle isyan etti:

Hande Yener bizim bütün özel günlerimize geldi. Geldi, parasını da ödedik. Ben cezaevindeyken tweet bile attı, ‘çok özlüyorum’ dedi. Ama ben cezaevinden çıkınca beni engellemiş. Ne mana Hande? Bak şarkılarında oynuyorum hala. Korktun mu acaba? Çekinmiş de olabilirsin.”

Sosyal medyada bu açıklamalar kısa sürede olay oldu.

Sosyal medyada bu açıklamalar kısa sürede olay oldu.

Sık sık Polat çiftinin sahnelerinde boy gösteren Yener’in, Dilan Polat’ı neden engellediği merak konusu. Nedeni bilinmez ama bildiğimiz bir şey var, o da Dilan Polat’ın kendisine arkasını dönenlere sürekli ifşalamaya devam edeceği. Siz ne düşünüyorsunuz?

İşte o paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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