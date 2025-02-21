Dilan Polat Cezaevinden Önce Kendisini Hiç Kırmayan Hande Yener’i İfşaladı!
Dilan Polat Cezaevinden Önce Kendisini Hiç Kırmayan Hande Yener’i İfşaladı!
Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı tekrar sıkça kullanmaya devam eden Dilan Polat, son paylaşımında Hande Yener'i radarına aldı. Bir dönem birçok partisinde gördüğümüz Yener'in cezaevinden çıktıktan sonra kendisini engellediğini anlatan Dilan Polat bu duruma anlam veremediğini söyledi. “Cezaevindeyken özlüyorum diye tweet atan Hande, çıkınca beni engellemiş!” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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Dilan Polat’ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
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Özel jetler, yedi yıldızlı tatiller, altın kaplamalı kahveler…
Ve o isimlerden biri de defalarca Hande Yener olmuştu.
2023’te Times Meydanı’na reklam verilerek kutlanan doğum gününde de Hande Yener oradaydı.
Dilan Polat ve Hande Yener’in yakın olduğu düşünülüyordu.
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Ama işler öyle gelişmedi…
Dilan Polat, bir önceki gün çektiği bir videoda, Hande Yener’in kendisini Instagram’da engellediğini açıkladı.
Sosyal medyada bu açıklamalar kısa sürede olay oldu.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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