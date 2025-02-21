Dilan Polat Cezaevinden Önce Kendisini Hiç Kırmayan Hande Yener’i İfşaladı!

Üstelik bu duruma çok şaşırmıştı ve şu sözlerle isyan etti:

“Hande Yener bizim bütün özel günlerimize geldi. Geldi, parasını da ödedik. Ben cezaevindeyken tweet bile attı, ‘çok özlüyorum’ dedi. Ama ben cezaevinden çıkınca beni engellemiş. Ne mana Hande? Bak şarkılarında oynuyorum hala. Korktun mu acaba? Çekinmiş de olabilirsin.”