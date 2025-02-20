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Henüz Yazar Oluşunu Sindirememiştik: Şeyma Subaşı Bu Sefer de Sinema Projesini Duyurdu!

Henüz Yazar Oluşunu Sindirememiştik: Şeyma Subaşı Bu Sefer de Sinema Projesini Duyurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
20.02.2025 - 23:43

Attığı her adımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı son günlerde 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler' programındaki 'Ben o kızlar gibi değildim' açıklamalarıyla gündemde yer etmiş durumda. Fenomenlik yolunda tam gaz yürüyen Subaşı'nın geçtiğimiz yıllarda kitap yazması herkesi şoke etmişti. Bugünse yine çok şaşıracağım bir an yaşandı. Snob Magazin tarafından görüntülenen Şeyma Subaşı, sinema projesini ilk kez açıkladı.

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"Var mısın Yok musun" yarışmasıyla hem bizim hem de Acun Ilıcalı'nın hayatına giren Şeyma Subaşı adını en çok duyduğumuz isimlerden biri oldu.

"Var mısın Yok musun" yarışmasıyla hem bizim hem de Acun Ilıcalı'nın hayatına giren Şeyma Subaşı adını en çok duyduğumuz isimlerden biri oldu.

Ünlü yapımcı Ilıcalı'yla yaşadığı aşk, kızı Melisa'yı kucağına alması ve evlilikle adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Subaşı, boşanmanın ardından da gündemimizde kalmaya devam etti.

Zaman içerisinde bambaşka aşklara yelken açan, hatta evlenip boşanan Subaşı, özel hayatıyla manşetlerin vazgeçilmez ismi oldu.

Zaman içerisinde bambaşka aşklara yelken açan, hatta evlenip boşanan Subaşı, özel hayatıyla manşetlerin vazgeçilmez ismi oldu.

Özel hayatındaki inişli-çıkışlı anları kimi zaman takip etmekte zorlandığımız ünlü fenomenin hayatındaki değişimleri ve şimdi hangi ülkede olduğunu takip etmek de bir o kadar zor oldu.

Subaşı'nın kariyeri konusunda çeşitli dallara yönelmekten çekinmediğini yıllar içerisinde çok kez görmüştük.

Subaşı'nın kariyeri konusunda çeşitli dallara yönelmekten çekinmediğini yıllar içerisinde çok kez görmüştük.

Bunların başlıcası da fenomenlik yolunda tam gaz ilerlediği dönemlerde önce kafe açması ardından da 'Sadece Şeyma' adında bir kitap çıkarması olmuştu. 'Herkesi mutlu edemezsin çünkü sen pizza değilsin' gibi ezber bozan cümleleri de hafızalara kazınmıştı.

Yakın zamanda kozmetik sektörüne girip kendi markasını kuran Şeyma Subaşı 2024 yılının son bombasını da patlamıştı.

Yakın zamanda kozmetik sektörüne girip kendi markasını kuran Şeyma Subaşı 2024 yılının son bombasını da patlamıştı.

'Çok heyecanlıyım sizinle bunu paylaşmak istedim, size bir günlük aldığımı söyledim ya, bugün ayın 31'inde 'bir sayfasına bir şey yazmak istiyorum' dedim ve başladım. Ama onun gerçekten roman olmasını istiyorum...' diyerek bir roman için de kollarını sıvadığını duyurmuştu.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Ve bugün Nişantaşı sokaklarında dolaşırken görüntülenen Şeyma Subaşı, Snob Magazin'e şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Ve bugün Nişantaşı sokaklarında dolaşırken görüntülenen Şeyma Subaşı, Snob Magazin'e şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Öncesinde 'Yeni nesile örnek olabiliyorum diyebiliyor musunuz?' sorusuna, 'Yeni jenerasyonu ve nesili görünce kendime ders alıyorum. Demek bende böyle enerji mi veriyormuş diye! Aslında tam tersi... Belli bir yerde örnek oluyorum, güzel olmuş. Belli yerde mesela onlardan öğreniyorum, 'Bende böyle antipatik ve iticiymişim' diyerek yanıt verdi.

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Yazarlıktan sonra bir de oyunculuğa soyunduğunu açıkça belirtem Şeyma Subaşı, bir sinema projesi olacağını açıkladı.

Yazarlıktan sonra bir de oyunculuğa soyunduğunu açıkça belirtem Şeyma Subaşı, bir sinema projesi olacağını açıkladı.

'Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı bilmiyorum. Bence yapacağım' diyen Subaşı, muhabirin yönelttiği 'Devamı gelir mi?' sorusuna da 'Benden dizi oyuncusu olmaz. Öyle bir tutkum yok. Birazcık daha fazla huzur ve sakinlik istiyorum' cevabını verdi.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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