Henüz Yazar Oluşunu Sindirememiştik: Şeyma Subaşı Bu Sefer de Sinema Projesini Duyurdu!
Henüz Yazar Oluşunu Sindirememiştik: Şeyma Subaşı Bu Sefer de Sinema Projesini Duyurdu!
Attığı her adımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı son günlerde 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler' programındaki 'Ben o kızlar gibi değildim' açıklamalarıyla gündemde yer etmiş durumda. Fenomenlik yolunda tam gaz yürüyen Subaşı'nın geçtiğimiz yıllarda kitap yazması herkesi şoke etmişti. Bugünse yine çok şaşıracağım bir an yaşandı. Snob Magazin tarafından görüntülenen Şeyma Subaşı, sinema projesini ilk kez açıkladı.
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"Var mısın Yok musun" yarışmasıyla hem bizim hem de Acun Ilıcalı'nın hayatına giren Şeyma Subaşı adını en çok duyduğumuz isimlerden biri oldu.
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Zaman içerisinde bambaşka aşklara yelken açan, hatta evlenip boşanan Subaşı, özel hayatıyla manşetlerin vazgeçilmez ismi oldu.
Subaşı'nın kariyeri konusunda çeşitli dallara yönelmekten çekinmediğini yıllar içerisinde çok kez görmüştük.
Yakın zamanda kozmetik sektörüne girip kendi markasını kuran Şeyma Subaşı 2024 yılının son bombasını da patlamıştı.
Ve bugün Nişantaşı sokaklarında dolaşırken görüntülenen Şeyma Subaşı, Snob Magazin'e şaşırtan açıklamalarda bulundu.
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Yazarlıktan sonra bir de oyunculuğa soyunduğunu açıkça belirtem Şeyma Subaşı, bir sinema projesi olacağını açıkladı.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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