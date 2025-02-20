Henüz Yazar Oluşunu Sindirememiştik: Şeyma Subaşı Bu Sefer de Sinema Projesini Duyurdu!

'Çok heyecanlıyım sizinle bunu paylaşmak istedim, size bir günlük aldığımı söyledim ya, bugün ayın 31'inde 'bir sayfasına bir şey yazmak istiyorum' dedim ve başladım. Ama onun gerçekten roman olmasını istiyorum...' diyerek bir roman için de kollarını sıvadığını duyurmuştu.