Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un Dizisi 1001 Gece Masalları Sete Çıkmadan Bir Başrol Kadrodan Ayrıldı!
Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un Dizisi 1001 Gece Masalları Sete Çıkmadan Bir Başrol Kadrodan Ayrıldı!
TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin en yeni projelerinden bir tanesi de 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu. Bir dönem dizisi olan yapımın hazırlıkları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı yapım sete çıkmadan, bir oyuncu kadrodan ayrıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT'nin popüler dijital yayın platformu tabii'de birbirinden dikkat çeken yapımlar izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT tabii’nin şimdilerde çokça konuşulmasında bir diğer nedense hiç şüphesiz ki Bozdağ Film’in imzasını taşıyan 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu.
3 sezondan oluşan dram türündeki dizinin başrollerinde de Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'i izleme fırsatı yakalamıştık.
Şimdi de yıllar sonra dijital platformda "1001 Gece Masalları " adıyla yayınlacak olan dizide başrolleri İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere paylaşacak.
'1001 Gece Masalları'nda Cansu Dere'yi 'Şehrazat', İbrahim Çelikkol da 'Sultan Şehriyar' karakteriyle karşımıza çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi provaları tam gaz devam ederken oyuncu kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Peki Rüzgar Aksoy neden diziden ayrıldı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın