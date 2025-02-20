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Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un Dizisi 1001 Gece Masalları Sete Çıkmadan Bir Başrol Kadrodan Ayrıldı!

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un Dizisi 1001 Gece Masalları Sete Çıkmadan Bir Başrol Kadrodan Ayrıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
20.02.2025 - 18:45

TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin en yeni projelerinden bir tanesi de 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu. Bir dönem dizisi olan yapımın hazırlıkları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı yapım sete çıkmadan, bir oyuncu kadrodan ayrıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT'nin popüler dijital yayın platformu tabii'de birbirinden dikkat çeken yapımlar izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

TRT'nin popüler dijital yayın platformu tabii'de birbirinden dikkat çeken yapımlar izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yeni orijinal dizileriyle adını sıkça duyuran platform son olarak başrollerinde Ali İpin, Tuba Ünsal, Kaan Taşaner ve Seda Akman gibi isimlerin yer aldığı “Cihangir Cumhuriyeti” adlı yapımdaki gelişmelerle dikkat çekmişti.

TRT tabii’nin şimdilerde çokça konuşulmasında bir diğer nedense hiç şüphesiz ki Bozdağ Film’in imzasını taşıyan 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu.

TRT tabii’nin şimdilerde çokça konuşulmasında bir diğer nedense hiç şüphesiz ki Bozdağ Film’in imzasını taşıyan 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu.

Bir dönem dizisi olan Binbir Gece Masaları'nı bundan yıllar önce 2006-2009 yılları arasında yayınlanan 'Binbir Gece' dizisiyle ekranlarımızda izlemiştik.

3 sezondan oluşan dram türündeki dizinin başrollerinde de Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'i izleme fırsatı yakalamıştık.

3 sezondan oluşan dram türündeki dizinin başrollerinde de Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'i izleme fırsatı yakalamıştık.

Ülkenin en popüler oyuncularından biri olan Halit ve Bergüzar ikilisinin bu dizinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Yani bir evliliğin temeli bu diziyle atıldı desek yeridir.

Şimdi de yıllar sonra dijital platformda "1001 Gece Masalları " adıyla yayınlacak olan dizide başrolleri İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere paylaşacak.

Şimdi de yıllar sonra dijital platformda "1001 Gece Masalları " adıyla yayınlacak olan dizide başrolleri İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere paylaşacak.

İlk kez bir proje için birlikte kamera karşısına geçecek olan ikilinin uyumları şimdiden çok beğenildi. Hatta sosyal medyadaki yan yana pozları da epey ilgi topladı.

'1001 Gece Masalları'nda Cansu Dere'yi 'Şehrazat', İbrahim Çelikkol da 'Sultan Şehriyar' karakteriyle karşımıza çıkacak.

'1001 Gece Masalları'nda Cansu Dere'yi 'Şehrazat', İbrahim Çelikkol da 'Sultan Şehriyar' karakteriyle karşımıza çıkacak.

Ünlü iki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da Sao Paulo'da birlikte kameralara poz vermiş ve epey yoğun ilgi toplamıştı.

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Dizi provaları tam gaz devam ederken oyuncu kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Dizi provaları tam gaz devam ederken oyuncu kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmenliğini Metin Günay‘ın üstlendiği 1001 Gece Masalları dizisinin oyuncu kadrosundan Rüzgar Aksoy ayrıldı.

Peki Rüzgar Aksoy neden diziden ayrıldı?

Peki Rüzgar Aksoy neden diziden ayrıldı?

Sultan Şehriyar’ın baş düşmanı ve aynı zamanda Şehrazat’a aşık olan 'Yunus’ karakterini canlandırması beklenen ünlü oyuncu, sözleşmede son anda yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı yapımdan ayrıldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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