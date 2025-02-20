Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un Dizisi 1001 Gece Masalları Sete Çıkmadan Bir Başrol Kadrodan Ayrıldı!

TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin en yeni projelerinden bir tanesi de 'Binbir Gece Masalları' dizisi oldu. Bir dönem dizisi olan yapımın hazırlıkları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı yapım sete çıkmadan, bir oyuncu kadrodan ayrıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş