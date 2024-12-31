Herkesi Mutlu Edemezsin Çünkü Pizza Değilsin Diyerek Son Noktayı Koyan "Yazar" Şeyma Subaşı'dan Roman Müjdesi!
Herkesi Mutlu Edemezsin Çünkü Pizza Değilsin Diyerek Son Noktayı Koyan "Yazar" Şeyma Subaşı'dan Roman Müjdesi!
Kızı Melisa'yı gözlerimizin önünde büyüten, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla adınan bahsettiren Şeyma Subaşı'nı gündemde görmediğimiz gün sayılıdır... Geçmişteki evlilikleri ve girişimleriyle sık sık manşetlere yerleşen isim şimdilerde kozmetik markasıyla adından bahsettiriyor. Son zamanlarda, katıldığı programlardaki açıklamalarıyla duyanları şoka sokan Subaşı yılın son bombasını patlattı! 'Sadece Şeyma' kitabındaki ezber bozan 'Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin' gibi ifadelerle herkesi şaşırtan Subaşı ikinci kitap müjdesini verdi! Bugün yazmaya başladığı kitabının ilk sayfasını bitiren isim bu sefer roman yayınlayacağını duyurdu.
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Hayatımıza yaptığı evlilikle giren ardından sosyal medya paylaşımlarla konuşulmaya başlanan son olarak da çalkantılı aşk hayatıyla gündemde kalmaya devam eden Şeyma Subaşı manşetlerde sık gördüğümüz isimlerden biri.
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Kızı Melisa'yı gözlerimizin önünde büyüten şimdilerde kızıyla ilişkisiyle gözlerden kalpler çıkartan Şeyma Subaşı girişimleriyle de bir hayli ünlenmişti.
Birkaç aydır Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile konuşulan fakat son günlerde araları açık olduğu iddia edilen Subaşı son yaptığı tesbih paylaşımıyla adından bahsettirmişti.
Zamanında kafe açan ardından da kitap çıkartan Subaşı şimdilerde kozmetik sektörüne adım atsa da kendisinin 'Sadece Şeyma' ismiyle çıkarttığı o kitabı ve olay yaratan satırları unutmak ne mümkün!
Aldığı eleştirilerin üzerine "Arkadaşlar kitabı ben yazmadım çok başarılı editörlerimiz yazdı. Ben hayatımı onlara anlattım." gibi bir açıklamada bulunan Subaşı hala daha o kitapta bulunan satırlarla anılmaya devam ediliyor.
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"Herkesi mutlu edemezsin çünkü sen pizza değilsin" gibi ezber bozan sözlerle hepimize unutulmaz dersler veren 'yazar' Subaşı yıl bitmeden son bombayı patlattı!
Subaşı, "Çok heyecanlıyım sizinle bunu paylaşmak istedim, size bir günlük aldığımı söyledim ya, bugün ayın 31'inde 'bir sayfasına bir şey yazmak istiyorum' dedim ve başladım" diyerek ikinci kitap müjdesini takipçilerine verdi.
"Ama onun gerçekten roman olmasını istiyorum... Tabii ki bu yaşta değil ama belli bir yaştan sonra, belki 50-60 yaşında Allah izin verirse yayınlayacağım" diyen isim romanın türünden emin olmadığını da ekledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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