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Kral Kaybederse'nin 'Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'li Paylaşımı Gündem Oldu!

Kral Kaybederse'nin 'Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'li Paylaşımı Gündem Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
20.02.2025 - 22:12

Star TV'nin en yeni dizisi Kral Kaybederse kısacık bir süre içerisinde inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizideki her bir karakter büyük ilgi topladı. Hikayesi ve kadrosuyla iddiasını ortaya koyan Kral Kaybederse'nin 'Özlem'i Nilperi Şahinkaya, rol arkadaşları Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'le verdiği ikonik set pozuyla güldürdü.

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Star Tv ekranlarında yakın zaman önce yayın hayatına başlayan Kral Kaybederse büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Star Tv ekranlarında yakın zaman önce yayın hayatına başlayan Kral Kaybederse büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

11 Şubat'ta ilk bölümü yayınlanan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından ekranlara uyarlandı. 2015 yılında basılan kitap yıllar içerisinde daha da ilgi gördü.

Kenan Baran adlı bir adamın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı dizi, salı akşamları yayınlanan diğer yapımlara büyük rakip oldu.

Kenan Baran adlı bir adamın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı dizi, salı akşamları yayınlanan diğer yapımlara büyük rakip oldu.

Bu hafta 2. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Kral Kaybederse, bu hafta reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırmayı başardı. Total’de de Esra Erol'da'nın arkasında yer alıp ikinci sıraya oturdu.

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizi hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizi hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Dizinin kadrosunda Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi yetenekli isimler de yer alıyor.

Psikolojik derinliğiyle izleyenlerde büyük yankı uyandıran dizi her bölümünde yaşanan şoke edici anlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Psikolojik derinliğiyle izleyenlerde büyük yankı uyandıran dizi her bölümünde yaşanan şoke edici anlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizinin son bölümüne ise; Kenan (Halit Ergenç) ve Özlem'in (Nilperi Şahinkaya) ihanetinin ortaya çıkması damga vurdu!

Ekran başındakilerin göz kırpmadan izlediği sahneler sonrasında sosyal medya da hareketlendi tabii.

Ekran başındakilerin göz kırpmadan izlediği sahneler sonrasında sosyal medya da hareketlendi tabii.

Kenan'la yüzleşmeye cesaretini kendisinde bulamayan Handan'ın (Aslıhan Gürbüz), gözyaşlarıyla Özlem'e gidip 'Kocamı takip ettim, beni kimle aldatıyor görmek istedim. Ama kapıyı çalamadım, cesaret edemedim' dediği anlarda kullanıcılardan, 'Keşke Handan Kenan'ı doğduğuna pişman etse','Kral bu kez gerçekten kaybettin' gibi yorumlar yağdı.

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Her dakikasıyla bizleri entrikaya boğan Kral Kaybederse'nin set pozları da yoğun ilgi görüyor.

Her dakikasıyla bizleri entrikaya boğan Kral Kaybederse'nin set pozları da yoğun ilgi görüyor.

Aslıhan Gürbüz, geçtiğimiz saatlerde rol arkadaşları Nilperi Şahinkaya ve Halit Ergenç'li pozunu paylaşıp 'Benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsi ile patlamış mısır yiyip çay içmişliğim var' notunu düştü.

Bu pozu ikonik bir notla paylaşan Nilperi Şahinkaya'nın "Ben, karım ve metresim kocaman bir aileyiz" ifadesi dizinin izleyicilerini çok güldürdü.

Bu pozu ikonik bir notla paylaşan Nilperi Şahinkaya'nın "Ben, karım ve metresim kocaman bir aileyiz" ifadesi dizinin izleyicilerini çok güldürdü.

Siz bu poz hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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