Kral Kaybederse'nin 'Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'li Paylaşımı Gündem Oldu!
Kral Kaybederse'nin 'Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'li Paylaşımı Gündem Oldu!
Star TV'nin en yeni dizisi Kral Kaybederse kısacık bir süre içerisinde inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizideki her bir karakter büyük ilgi topladı. Hikayesi ve kadrosuyla iddiasını ortaya koyan Kral Kaybederse'nin 'Özlem'i Nilperi Şahinkaya, rol arkadaşları Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'le verdiği ikonik set pozuyla güldürdü.
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Star Tv ekranlarında yakın zaman önce yayın hayatına başlayan Kral Kaybederse büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.
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Kenan Baran adlı bir adamın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı dizi, salı akşamları yayınlanan diğer yapımlara büyük rakip oldu.
Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizi hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Psikolojik derinliğiyle izleyenlerde büyük yankı uyandıran dizi her bölümünde yaşanan şoke edici anlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Ekran başındakilerin göz kırpmadan izlediği sahneler sonrasında sosyal medya da hareketlendi tabii.
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Her dakikasıyla bizleri entrikaya boğan Kral Kaybederse'nin set pozları da yoğun ilgi görüyor.
Bu pozu ikonik bir notla paylaşan Nilperi Şahinkaya'nın "Ben, karım ve metresim kocaman bir aileyiz" ifadesi dizinin izleyicilerini çok güldürdü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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