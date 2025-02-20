Birce Akalay’ın İzinden Gitti: Saçlarına Bir Çırpıda Kıyan Şevval Sam’dan Şoka Sokan İmaj Değişikliği!
Birce Akalay’ın İzinden Gitti: Saçlarına Bir Çırpıda Kıyan Şevval Sam’dan Şoka Sokan İmaj Değişikliği!
Konser temposuna hız kesmeden devam eden ve şehir şehir dolaşan Şevval Sam, bu geceki konserinin hemen öncesinde kulisten canlı yayın açmaya karar verdi.
Büyük bir değişiklik yaptığını açıklayan Şevval Sam kısacık kestirdiği saçlarıyla yeni imajını şok olmasın diye önceden göstermek istediğini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestiren Birce Akalay'ın izinden giden Şevval Sam'ın radikal kararı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
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Senelerdir billur sesiyle kulaklarımızın pasını silen, her şarkıyı kendine has tarzıyla söyleyip hepimizi hayran bırakan Şevval Sam, ünlüler dünyasının en sevilen isimlerinden biri!
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Seneler geçse de hiç yaşlanmayan, yüzündeki tebessüm ve buram buram yayılan samimiyeti hiç eksilmeyen Şevval Sam şimdilerde konser temposuna tam gaz devam ediyor.
En son Ninniler albümünün tanıtımında oğlu Taro Emir Tekin'le poz veren Şevval Sam'ın saçları kısaydı ve farklı bir tarzı vardı hatırlarsanız.
-dü diyoruz çünkü daha önce hiç bu kadar dibi görmemiştik! Geçtiğimiz günlerde Birce Akalay nereden estiği bilinmez, yeni bir trend başlattı belki denk gelmişsinizdir.
Geçtiğimiz saatlerde konser öncesi canlı yayın açmaya karar veren Şevval Sam takipçilerine koca bir sürpriz yaptı.
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Duyurusunu yaparken o kadar tatlıydı ki eleştirmek içimizden gelmedi!
Fakat yeni imajının bir de fotoğrafı yayılınca sosyal medya kullanıcıları kendini tutamadı.
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Ne diyorsunuz? Şevval Sam kısa saç kadını mı uzun saç kadını mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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