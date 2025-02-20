onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Birce Akalay’ın İzinden Gitti: Saçlarına Bir Çırpıda Kıyan Şevval Sam’dan Şoka Sokan İmaj Değişikliği!

Birce Akalay’ın İzinden Gitti: Saçlarına Bir Çırpıda Kıyan Şevval Sam’dan Şoka Sokan İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.02.2025 - 00:16

Konser temposuna hız kesmeden devam eden ve şehir şehir dolaşan Şevval Sam, bu geceki konserinin hemen öncesinde kulisten canlı yayın açmaya karar verdi. 

Büyük bir değişiklik yaptığını açıklayan Şevval Sam kısacık kestirdiği saçlarıyla yeni imajını şok olmasın diye önceden göstermek istediğini belirtti. 

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestiren Birce Akalay'ın izinden giden Şevval Sam'ın radikal kararı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senelerdir billur sesiyle kulaklarımızın pasını silen, her şarkıyı kendine has tarzıyla söyleyip hepimizi hayran bırakan Şevval Sam, ünlüler dünyasının en sevilen isimlerinden biri!

Senelerdir billur sesiyle kulaklarımızın pasını silen, her şarkıyı kendine has tarzıyla söyleyip hepimizi hayran bırakan Şevval Sam, ünlüler dünyasının en sevilen isimlerinden biri!

On parmağında da on marifet olan ünlülerimizden üstelik. Şimdilerde herhangi bir projede yer almasa da en son zirveyi Yasak Elma'daki Ender karakteriyle yapmıştı kendisi hatırlarsanız. Türk dizi tarihine asla unutamayacağı bir karakter kazandırmış, oyunculuğuyla büyülerken güzelliğiyle de hayran bırakmıştı.

Seneler geçse de hiç yaşlanmayan, yüzündeki tebessüm ve buram buram yayılan samimiyeti hiç eksilmeyen Şevval Sam şimdilerde konser temposuna tam gaz devam ediyor.

Seneler geçse de hiç yaşlanmayan, yüzündeki tebessüm ve buram buram yayılan samimiyeti hiç eksilmeyen Şevval Sam şimdilerde konser temposuna tam gaz devam ediyor.

Bir konserden diğerine koşan Şevval Sam'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi ise tamamen imajıyla alakalı bir mevzu. Ve açık söylemek gerekirse gece gece herkese de şok olan bir durum bu!

En son Ninniler albümünün tanıtımında oğlu Taro Emir Tekin'le poz veren Şevval Sam'ın saçları kısaydı ve farklı bir tarzı vardı hatırlarsanız.

En son Ninniler albümünün tanıtımında oğlu Taro Emir Tekin'le poz veren Şevval Sam'ın saçları kısaydı ve farklı bir tarzı vardı hatırlarsanız.

Yıllar içerisinde Şevval Sam'in birçok farklı saç kesimine şahitlik ettik. Kısayı da gördük uzunu da. Genel konu Şevval Sam olduğunda her zaman uzun saçtan yana oldu, fakat kısalar da kabulümüzdü.

-dü diyoruz çünkü daha önce hiç bu kadar dibi görmemiştik! Geçtiğimiz günlerde Birce Akalay nereden estiği bilinmez, yeni bir trend başlattı belki denk gelmişsinizdir.

-dü diyoruz çünkü daha önce hiç bu kadar dibi görmemiştik! Geçtiğimiz günlerde Birce Akalay nereden estiği bilinmez, yeni bir trend başlattı belki denk gelmişsinizdir.

Kaçıranlar için Birce Akalay'ın çoğunluğun koca bir 'hayır'la uğurladığı yeni saçlarının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde konser öncesi canlı yayın açmaya karar veren Şevval Sam takipçilerine koca bir sürpriz yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde konser öncesi canlı yayın açmaya karar veren Şevval Sam takipçilerine koca bir sürpriz yaptı.

Birce Akalay'ın açtığı yoldan giderek saçlarını hiç görmediğimiz kadar kısacık kestirdiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duyurusunu yaparken o kadar tatlıydı ki eleştirmek içimizden gelmedi!

Fakat yeni imajının bir de fotoğrafı yayılınca sosyal medya kullanıcıları kendini tutamadı.

Fakat yeni imajının bir de fotoğrafı yayılınca sosyal medya kullanıcıları kendini tutamadı.

Şevval Şam'ın kimileri tarafından beğenilen saç modeli kimilerinden de koca bir sıfır aldı. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim, son sözü de siz söyleyin!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Ne diyorsunuz? Şevval Sam kısa saç kadını mı uzun saç kadını mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

Ne diyorsunuz? Şevval Sam kısa saç kadını mı uzun saç kadını mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın