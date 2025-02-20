Kar Görünce Kayak Takımıyla Poz Kestiler: Kombin Çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Fosfor Süprizi!
Kar Görünce Kayak Takımıyla Poz Kestiler: Kombin Çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Fosfor Süprizi!
2017'de hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yalnızca kariyerlerindeki başarıyla değil, kurdukları aile ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftlerimizden!
Yıllardır birbiriyle uyumlu kombinleriyle dikkat çeken Özçivit ailesini bugün mercek altına yatırmamızın sebebi ise İstanbul'daki karı görünce süslenip püslenip verdikleri pozlar.
Gelin, Karan, Kerem, Burak ve Fahriye'nin kayak takımlarını çekip fosfor süprizi patlattığı o fotoğraflara ve yayıldığı gibi gelen yorumlara beraber bakalım 😂
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Beraber rol aldıkları, döneme damgasını vuran Çalıkuşu dizisi setinde aşık olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında evlenmişti.
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Önce oğulları Karan'ı sonra da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen, çocukların peş peşe doğumuyla beraber ekranlardan biraz uzak kalmaya karar verdi.
Fakat zaman içerisinde yalnızca kariyerlerindeki başarı ve dünya tatlısı çekirdek aileleriyle değil birçok başka detayla konuşulmaya başladı bu ikili.
Belki denk gelmişsinizdir, çiftimiz dün iki numaraları Kerem'in ikinci yaş doğum gününü kutlamıştı.
Şimdi hazırsanız Özçivitlerin bugüne dek moda adına gördüğünüz her şeyi unutturacak muhteşem kar kombinlerini sunacağız.
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E durmalarını beklemiyordunuz herhalde! Gelmese şaşardık, geçtiğimiz dakikalarda Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten "İstanbul'da kar" temalı çekirdek aile pozları geldi.
Burak Özçivit'le Kerem'in şu muhteşem uyumuna bir bakar mısınız lütfen!?😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Görmemiş, özenti,ne oldum delisi şov