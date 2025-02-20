onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kar Görünce Kayak Takımıyla Poz Kestiler: Kombin Çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Fosfor Süprizi!

Kar Görünce Kayak Takımıyla Poz Kestiler: Kombin Çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Fosfor Süprizi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.02.2025 - 22:20

2017'de hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yalnızca kariyerlerindeki başarıyla değil, kurdukları aile ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftlerimizden!

Yıllardır birbiriyle uyumlu kombinleriyle dikkat çeken Özçivit ailesini bugün mercek altına yatırmamızın sebebi ise İstanbul'daki karı görünce süslenip püslenip verdikleri pozlar.

Gelin, Karan, Kerem, Burak ve Fahriye'nin kayak takımlarını çekip fosfor süprizi patlattığı o fotoğraflara ve yayıldığı gibi gelen yorumlara beraber bakalım 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beraber rol aldıkları, döneme damgasını vuran Çalıkuşu dizisi setinde aşık olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında evlenmişti.

Beraber rol aldıkları, döneme damgasını vuran Çalıkuşu dizisi setinde aşık olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında evlenmişti.

Oyunculuklarıyla ayrı ayrı konuşulan ikili, kısa sürede en sevilen, en gözde ünlü çiftler listesine girmeyi başardı. Üstüne bir de iki bebek gelince iyice 'mutlu aile pozu' tablosuyla hayran bıraktılar.

Önce oğulları Karan'ı sonra da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen, çocukların peş peşe doğumuyla beraber ekranlardan biraz uzak kalmaya karar verdi.

Önce oğulları Karan'ı sonra da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen, çocukların peş peşe doğumuyla beraber ekranlardan biraz uzak kalmaya karar verdi.

Öte yandan Burak Özçivit, Kuruluş Osman'daki rolüyle kariyerindeki top noktaya yükseldi. Globalin dikkatini çeken Özçivit, ne zaman bir davete yurt dışına çıksa resmen izdiham yaşandı.

Fakat zaman içerisinde yalnızca kariyerlerindeki başarı ve dünya tatlısı çekirdek aileleriyle değil birçok başka detayla konuşulmaya başladı bu ikili.

Fakat zaman içerisinde yalnızca kariyerlerindeki başarı ve dünya tatlısı çekirdek aileleriyle değil birçok başka detayla konuşulmaya başladı bu ikili.

İlki hiç şüphesiz ki daima birbirleriyle uyumlu olduğundan emin oldukları evlere şenlik kombinleri! Diğeri evlerindeki Mimar Selim dokunuşlarını anımsatan detaylar, bir diğeri ise bitmek bilmeyen kutlamalarında yaptırdıkları pastalar ve seçtikleri konseptler!

Kaçıranlar için Özçivit ve Evcen'in şu güne dek gözümüzü gönlümüzü şenlendirmiş kombinlerini derlediğimiz içeriği şöyle bırakalım...

Belki denk gelmişsinizdir, çiftimiz dün iki numaraları Kerem'in ikinci yaş doğum gününü kutlamıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, çiftimiz dün iki numaraları Kerem'in ikinci yaş doğum gününü kutlamıştı.

Yukarıda da gördüğünüz üzere bugüne dek birçok 'hayatı sorgulatacak nitelikte' pasta seçimlerine denk gelmiştik. Fakat Kerem'in Jurassic Park temalı doğum günündeki koca tek gözlü pasta sosyal medya kullanıcılarının diline sil baştan dönecek kadar iddialıydı!

Haliyle sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadı. Özçivit ailesinin son etkinliğinin tüm detayları da bu içeriğimizde mevcut:

Şimdi hazırsanız Özçivitlerin bugüne dek moda adına gördüğünüz her şeyi unutturacak muhteşem kar kombinlerini sunacağız.

Şimdi hazırsanız Özçivitlerin bugüne dek moda adına gördüğünüz her şeyi unutturacak muhteşem kar kombinlerini sunacağız.

İstanbul'da son birkaç gündür çok yoğun bir kar var. Bazı bölgelerde karın esamesi okunmuyorken, bazı bölgelerde alışık olmadığımız kadar çok beyaza bürünmüş durumda her yer! Özçivit villası da karın yoğun olmasa da ortalama yağdığı bölgelerden birinde..

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

E durmalarını beklemiyordunuz herhalde! Gelmese şaşardık, geçtiğimiz dakikalarda Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten "İstanbul'da kar" temalı çekirdek aile pozları geldi.

E durmalarını beklemiyordunuz herhalde! Gelmese şaşardık, geçtiğimiz dakikalarda Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten "İstanbul'da kar" temalı çekirdek aile pozları geldi.

İstanbul'a yağan kar miktarını birazcık abartan kombin çiftimiz, ciddi ciddi kayak takımlarını dolaptan çıkardı. Kar botları bir kenara gözümüze istemesek de giren detay sürpriz oldu tabii.

Burak Özçivit'le Kerem'in şu muhteşem uyumuna bir bakar mısınız lütfen!?😂

Burak Özçivit'le Kerem'in şu muhteşem uyumuna bir bakar mısınız lütfen!?😂

Fosfora değinmeye, kar botlarının ciddiyetine değinmeye hiç gerek yok herhalde. Çiftimiz aile boyu modaya çağ atlatan kombinler koleksiyonuna bir yenisini incelikle eklemiş bulunuyor...Bakalım daha neler göreceğiz?😂

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Palpito

Görmemiş, özenti,ne oldum delisi şov