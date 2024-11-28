Tonsürton Sevdalısı Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin Dünden Bugüne Göz Kanatan Kombinlerini İnceliyoruz

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti özellikle katıldıkları davetlerden tutun da günlük hayatlarında tercih ettikleri kombinlerle Türk magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Giydikleri uyumlu kıyafetlerle, 'çift kombini' denince akla ilk gelen isimlerden biri olan ikili benzer tonlarda tercih ettikleri görünümlerle sosyal medyaya damgasını vuruyor. Hatta kendilerine 'tonsürton çift' olarak hitap edildiği bile oluyor! Kimi zaman uyumlulukta zirve yapan, kumaşlardan tutun da desenlere kadar bir ahenk yakalamaya çalışan çiftimizİN göz kanatan kombinlerini sizin için derledik. Gelin detaylara birlikte bakalım...