Tonsürton Sevdalısı Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin Dünden Bugüne Göz Kanatan Kombinlerini İnceliyoruz
Tonsürton Sevdalısı Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin Dünden Bugüne Göz Kanatan Kombinlerini İnceliyoruz
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti özellikle katıldıkları davetlerden tutun da günlük hayatlarında tercih ettikleri kombinlerle Türk magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Giydikleri uyumlu kıyafetlerle, 'çift kombini' denince akla ilk gelen isimlerden biri olan ikili benzer tonlarda tercih ettikleri görünümlerle sosyal medyaya damgasını vuruyor. Hatta kendilerine 'tonsürton çift' olarak hitap edildiği bile oluyor! Kimi zaman uyumlulukta zirve yapan, kumaşlardan tutun da desenlere kadar bir ahenk yakalamaya çalışan çiftimizİN göz kanatan kombinlerini sizin için derledik. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Türk televizyon ve sinema dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak uzun yıllardır hem ekranlarda hem de özel hayatlarında adından sıkça söz ettiriyor.
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2013 yılında Çalıkuşu dizisinde yolları kesişen Özçivit ve Evcen ikilisi kısa sürede aşklarıyla gündeme gelmeye başlamış ve 2017 senesinde nikah masasına oturmuştu.
O zamanlardan beri mutlu evliliklerini kucaklarına aldıkları oğulları Karan ve Kerem ile taçlandıran ünlü çiftimizin adı magazin manşetlerinden eksik olmuyor.
Özçivit ve Evcen çifti sosyal medya hesaplarında çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlarla adından bahsettirse de çiftimizin yaptığı kombinler de bir hayli dikkat çekmeye devam ediyor.
Sık sık tercih ettikleri kombinlerin renkleri yüzünden 'Tonsürton çift' olarak anılan ikili yıllardır bu alışkanlığını bırakamıyor.
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Şimdilerde oğullarının doğum günlerinden tutun da dışarda görüntülendikleri herhangi bir ana kadar uyumlu görünümler sergileyen çiftimiz odak noktası olmadan edemiyor.
Kimi zaman gözlerimize inanmamızı zorlaştıran, kimi zaman da renk uyumu konusunda boyut atlayan o kombinleri gelin birlikte inceleyelim!
Bazen aşırıya kaçan bazen de göz yoran kombinlerin ilkini şöyle bırakalım...
İkili pandemi zamanı kıyafetlerinden tutun da maskelerine kadar aynı renkleri tercih etmiş.
'Tonsürton' denice mevsim falan dinlemez! Çiftimiz montlarında bile bir ahenk yakalamayı başarmış.
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İlişkilerinin ilk zamanlarından başlamış bu 'çift kombini' tutkusu.
Aynı renkler, desenler, tonlar..
Evcen'in tarzı değiştikçe Özçivit'in de değişmiş sanki?
Çiftimiz bu sefer de 'deri' kombinleriyle uyum yakalamak istemiş.
Ceketlerin modelleri aynı fakat renk konusunda daha dikkatli olunabilirdi...
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Evcen ve Özçivit 'gerçek renk uyumlarını' henüz yakalamadan önce diyebiliriz gibi.
Çok bakarsanız aynı kişiyi görmeye başlıyorsunuz...
Takım elbise tercihlerinde bile benzerlik atlanmamış.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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