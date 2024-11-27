Neler Olmuştu? Beyaz Show'a Katılan Eda Ece'nin Beyazıt Öztürk'e Soktuğu Lafı Hatırlatıyoruz!

Neredeyse her ünlü ismin katıldığı, cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmiş Beyaz Show, izleyicileri kahkahaya boğarak unutulmaz anlar yaşatıyordu. Yıllar önce yayınlanan program, o eski güzel yılların izlerini taşımaya ve bugünden geriye baktığımızda, birçok anı hafızalarımızda yaşatmaya şimdilerde bile devam ediyor. 9 yıl önce, Beyaz Show'a katılan isimlerden biri de genç oyuncu Eda Ece olmuştu. O dönemde oyunculuk kariyerine yeni adım atmış olan Eda Ece, Beyazıt Öztürk’ün yönelttiği soruya verdiği cevapla dikkat çekmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik ve çocuklu hayatıyla manşetlere yerleşen Eda Ece'nin, Beyazıt Öztürk’e yaptığı o unutulmaz alfabe göndermesi hâlâ çok konuşuluyor. Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceği yönündeki haberlerle, Beyazıt Öztürk'ün sevenlerini heyecanlandırdığı şu günlerde, Eda Ece'nin o dönem yaptığı göndermeyi gelin birlikte hatırlayalım...