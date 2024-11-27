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Neler Olmuştu? Beyaz Show'a Katılan Eda Ece'nin Beyazıt Öztürk'e Soktuğu Lafı Hatırlatıyoruz!

Neler Olmuştu? Beyaz Show'a Katılan Eda Ece'nin Beyazıt Öztürk'e Soktuğu Lafı Hatırlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2024 - 22:53

Neredeyse her ünlü ismin katıldığı, cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmiş Beyaz Show, izleyicileri kahkahaya boğarak unutulmaz anlar yaşatıyordu. Yıllar önce yayınlanan program, o eski güzel yılların izlerini taşımaya ve bugünden geriye baktığımızda, birçok anı hafızalarımızda yaşatmaya şimdilerde bile devam ediyor. 9 yıl önce, Beyaz Show'a katılan isimlerden biri de genç oyuncu Eda Ece olmuştu. O dönemde oyunculuk kariyerine yeni adım atmış olan Eda Ece, Beyazıt Öztürk’ün yönelttiği soruya verdiği cevapla dikkat çekmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik ve çocuklu hayatıyla manşetlere yerleşen Eda Ece'nin, Beyazıt Öztürk’e yaptığı o unutulmaz alfabe göndermesi hâlâ çok konuşuluyor. Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceği yönündeki haberlerle, Beyazıt Öztürk'ün sevenlerini heyecanlandırdığı şu günlerde, Eda Ece'nin o dönem yaptığı göndermeyi gelin birlikte hatırlayalım...

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9 yıl önce, Türk televizyonunun unutulmaz anlarından biri, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show programında yaşanmıştı. Bir dönem Türk televizyonlarının en çok izlenen talk-showlarından biri olan Beyaz Show mizahın ve samimiyetin birleşimiyle izleyicileri ekrana kilitlenmeyi başaran şovlardan biriydi.

9 yıl önce, Türk televizyonunun unutulmaz anlarından biri, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show programında yaşanmıştı. Bir dönem Türk televizyonlarının en çok izlenen talk-showlarından biri olan Beyaz Show mizahın ve samimiyetin birleşimiyle izleyicileri ekrana kilitlenmeyi başaran şovlardan biriydi.

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı, Beyazıt Öztürk'ün mizah anlayışı ve doğallığıyla unutulmaz anlara şahitlik eden şovun her yeni bölümü hafızalarda başka bir kesitiyle yer ediniyordu.

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı, Beyazıt Öztürk'ün mizah anlayışı ve doğallığıyla unutulmaz anlara şahitlik eden şovun her yeni bölümü hafızalarda başka bir kesitiyle yer ediniyordu.

O isimlerden birisi de 2015 yılında Beyaz Show’a katılan Eda Ece olmuştu! O zamanlar kariyerinin henüz başında olan Ece, programda Öztürk'ün bir sorusuna verdiği cevapla seyirciyi hem güldürmüş, hem de yaptığı göndermeyle akıllarda yer etmişti.

O isimlerden birisi de 2015 yılında Beyaz Show’a katılan Eda Ece olmuştu! O zamanlar kariyerinin henüz başında olan Ece, programda Öztürk'ün bir sorusuna verdiği cevapla seyirciyi hem güldürmüş, hem de yaptığı göndermeyle akıllarda yer etmişti.

Beyazıt Öztürk'ün Eda Ece'ye yönelttiği “Beceremediğin bir şey, bir özrün var mıdır?" sorusuna güzel oyuncudan gelen cevap seyirciyi kahkahaya boğmuştu.

Beyazıt Öztürk'ün Eda Ece'ye yönelttiği “Beceremediğin bir şey, bir özrün var mıdır?" sorusuna güzel oyuncudan gelen cevap seyirciyi kahkahaya boğmuştu.

R harfini söylemekte zorluk yaşayan Öztürk'e göndermede bulunan Eda Ece'nin ünlü sunucuya “Alfabeden bir eksiğim yok” şeklinde verdiği cevap izleyicileri bir hayli güldürmüştü.

R harfini söylemekte zorluk yaşayan Öztürk'e göndermede bulunan Eda Ece'nin ünlü sunucuya “Alfabeden bir eksiğim yok” şeklinde verdiği cevap izleyicileri bir hayli güldürmüştü.
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R harfini doğru telaffuz edemeyen Beyazıt Öztürk’e, bu espirili ve ince göndermeyle karşılık vermesi, programa katılan izleyiciler kadar ekran başındaki milyonlarca kişiyi de güldürmüştü.

R harfini doğru telaffuz edemeyen Beyazıt Öztürk’e, bu espirili ve ince göndermeyle karşılık vermesi, programa katılan izleyiciler kadar ekran başındaki milyonlarca kişiyi de güldürmüştü.

Eda Ece'nin bu lafının altında kalmayan Öztürk "Evet r'leri söyleyemiyorum, ama 28 harfle burada oturuyorum." cevabının ardından sunucu koltuğuna oturarak alkış toplamıştı.

Eda Ece'nin bu lafının altında kalmayan Öztürk "Evet r'leri söyleyemiyorum, ama 28 harfle burada oturuyorum." cevabının ardından sunucu koltuğuna oturarak alkış toplamıştı.

"29 harfle orada oturuyorsunuz. İnsanı illa ukala yapacakalar." şeklinde sözlerine devam eden Öztürk farkını gözler önüne sermişti.

"29 harfle orada oturuyorsunuz. İnsanı illa ukala yapacakalar." şeklinde sözlerine devam eden Öztürk farkını gözler önüne sermişti.

O zamanlar çoğumuz Eda Ece’nin gelecekteki başarısını belki de tahmin etmemişti... Kariyerindeki basamakları hızla çıkan ve samimi tavırlarıyla popülaritesini artıran oyuncu, 9 yıl içinde Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Kimilerinin aklında şimdilerde bile Beyaz Show’daki bu göndermesiyle gelen Eda Ece, daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde rol alarak yeteneklerini sayısız kez kanıtlamış isimlerden biri oldu.

O zamanlar çoğumuz Eda Ece’nin gelecekteki başarısını belki de tahmin etmemişti... Kariyerindeki basamakları hızla çıkan ve samimi tavırlarıyla popülaritesini artıran oyuncu, 9 yıl içinde Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Kimilerinin aklında şimdilerde bile Beyaz Show’daki bu göndermesiyle gelen Eda Ece, daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde rol alarak yeteneklerini sayısız kez kanıtlamış isimlerden biri oldu.

O anları şöyle bırakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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