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Dergi Kapaklarına Konu Olabilecek Yakışıklılıklarıyla Ünlü İsimlerin Işığını Çalmaya Yeltenen Bodyguardlar

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Dergi Kapaklarına Konu Olabilecek Yakışıklılıklarıyla Ünlü İsimlerin Işığını Çalmaya Yeltenen Bodyguardlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2024 - 14:56

Bildiğiniz gibi ünlüler adım attıkları heryerde dikkatlerin ve medyanın bir numaralı odağı olmayı başaran isimler. Hayatlarını zorlaştıran bu durumlarda güvenliklerini tehdit eden olaylardan uzak kalmak adına birçok ünlünün etrafında korumaları görmeye de bir hayli alışkınız. Ancak bazı ünlülerin korumaları, yalnızca görevlerini yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda dikkatleri üzerine çeken cazibeleriyle de konuşuluyor. Güçlü duruşları, etkileyici fiziği ve karizmatik yüzleriyle çoğu koruma adeta ünlüleri gölgede bırakıyor. Peki, ünlülerin güvenliğini korumak için işe girip bazı durumlarda ışığını çalan bu isimler kim? İşte, şimdiye kadar görülen en dikkat çekici ünlü korumaları…

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Tim Chung

Tim Chung

Chung kısa bir süre önce Kylie Jenner'ın kızı Stormi Webster'ın babası olduğu söylentilerinin ardından bir sosyal medya entrikasının içine çekilmişti. Aynı zamanda model olan isim, Kardashian-Jenner kardeşlerden birkaçının koruması olarak da görev yapıyor. Kendisi daha önce Kylie, Kim ve Kourtney gibi isimlerle birlikte görülen Tim Chung Hollywood’un en bilindik korumalarından biri olmayı sürdürüyor.

Peter Van Der Veen

Peter Van Der Veen

Adele ve Lady Gaga'nın paparazzi fotoğraflarındaki göz kamaştırıcı rolüyle tanınsa da, Peter Van Der Veen'in aslında oldukça etkileyici bir çalışma geçmişi var: Hollandalı vücut geliştirmeci aynı zamanda Mr. Europe 2005 şampiyonu. Der Veen uzun zamandan beri Lady Gaga'nın korumalığını yapıyor.

Greg Lenz

Greg Lenz

Sık sık Jennifer Lawrence'ın köpeğini taşırken kameralara yakalanan Greg Lenz,  pek şaşırtıcı gelmeyecek ama koruma kariyerinin başlarında modellikle uğraşmış. Kendisi bugün evli ve bir çocuk hastanesinde doktor asistanı olarak çalışıyor.

Katy Perry'nin koruması

Katy Perry'nin koruması

Medyanın bir hayli ilgisini çeken, hatta Katy Perry hayranları tarafından bile Hugh Jackman'e benzetilen korumamızın ismi hala gizemini koruyor.

Martin Kirsten

Martin Kirsten

Heidi Klum'un korumalığını yapan Martin Kristen'in ünlü modelle birlikte olduğu iddia edilmişti. Eski kocası Seal ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Klum'un Kirsten'a bir ev ve para vererek ilişkilerini gizlemesini istediği söylenmişti.

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Sébastien Jondeau

Sébastien Jondeau

Efsanevi moda ikonu Karl Lagerfeld'in koruması Sebastien Jondeou hem ünlü isme olan yakınlığıyla hem de tazrıyla dikkat çeken bodyguardlardan biri.

Jennifer Lopez'in koruması

Jennifer Lopez'in koruması

Ben Affleck'le girdiği boşanma sürecinden bu yana İskandinav kökenli olduğu anlaşılan sarışın genç bir korumayla görüntülenen Jennifer Lopez'in yanındaki isim Alexander Skarsgård'a benzetiliyor.

Michael Arana

Michael Arana

Justin Bieber'ın koruması Michael Arana da Bieber kadar olmasa da şarkıcının hayranlarından epey bir ilgi görüyor. Kendisi geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullanmaktan tutuklanmış ve işinden de ayrılmak zorunda kalmıştı.

Justin Riblet

Justin Riblet

Daha önce ABD ordusunda Özel Kuvvetler silah çavuşu olarak görev yapan Riblet, Jennifer Lawrence'ın başka bir koruması. Kariyerine koruma olarak devam eden ismin sosyal medya hesabı bulunmamasına rağmen medyada ilgi çekmeye devam ediyor.

Julius De Boer

Julius De Boer

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé'nin koruması Julius De Boer, paparazzi fotoğraflarında oldukça sık görünüyor.  5 dil bilen ve kendi koruma şirketini kuran isim oldukça ilgi çekiyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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