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Kapak Kızı Olan 48 Yaşındaki Leoparlar İçindeki Ece Sükan Kusursuz Fiziğiyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Kapak Kızı Olan 48 Yaşındaki Leoparlar İçindeki Ece Sükan Kusursuz Fiziğiyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.02.2025 - 23:23

1998 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü seçilen, ardından modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Ece Sükan, şimdilerde moda editörlüğü ve oyunculuk yapıyor. 

Fiziğiyle düzenli olarak büyüleyen Sükan'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi ise L'officiel X dergisine verdiği muhteşem pozlar!

Gelin, 48 yaşındaki gençlik iksirini bulmuş Ece Sükan'ın kusursuz fiziğine beraber bakalım!

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On parmağında on marifet, eski manken, oyuncu, sunucu ve moda editörü Ece Sükan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

On parmağında on marifet, eski manken, oyuncu, sunucu ve moda editörü Ece Sükan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

1998 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü olan Ece Sükan, bu başarının ardından profesyonel olarak modellik yapmaya başlamış, o dönem oldukça ilgi çeken isimlerden biri haline gelmişti.

Şimdilerde sunuculuğa ve modelliğe devam etmese de Sükan'ı sık sık son zamanlarda katıldığı defilelerdeki asil duruşuyla takip ediyoruz.

Şimdilerde sunuculuğa ve modelliğe devam etmese de Sükan'ı sık sık son zamanlarda katıldığı defilelerdeki asil duruşuyla takip ediyoruz.

Her kombini ve pozuyla düzenli olarak tüm gözleri üzerine çeken Ece Sükan hayatının yarısını Amerika'da diğer yarısını da Türkiye'de olmak üzere mekik dokuyarak geçiriyor.

Belki denk gelmişsinizdir, en son Netflix'te yayınlanan ve çok da beğenilen Terzi dizisinde Suzi karakterine hayat vermişti.

Belki denk gelmişsinizdir, en son Netflix'te yayınlanan ve çok da beğenilen Terzi dizisinde Suzi karakterine hayat vermişti.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi kıymetli isimlerin yer aldığı dizide Çağatay Ulusoy'un asistanı ve yarı zamanlı sevgilisiydi kendisi. Yine o zaman da kusursuz fiziğiyle ve hiç yaşlanmıyor oluşuyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde de L'officiel X'in kapak kızı oldu Ece Sükan! Dergiye verdiği özel röportajda Vintage parçalara verdiği önemi vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde de L'officiel X'in kapak kızı oldu Ece Sükan! Dergiye verdiği özel röportajda Vintage parçalara verdiği önemi vurguladı.

'Ben vintage parçaları sürdürülebilirlik, yaşanmışlık ve özgünlük açısından daha çok seviyorum. Ve biliyorsun ben senelerdir vintage kullanırım. Arkadaşlarım bana zaman zaman ‘Yeter Ece, Vintage, vintage nereye kadar’ derlerdi ama bugün, vintage kültürünün oldukça revaçta olmasıyla, bir şekilde haklı çıkmış oldum. Bir de tabii moda endüstrinin de hep içinde olunca daha da bilinçli hale geliyorsun.”  açıklamasında bulundu.

Fakat asıl dikkat çeken detay leoparlara bürünerek verdiği poz oldu!

Fakat asıl dikkat çeken detay leoparlara bürünerek verdiği poz oldu!

48 yaşındaki Ece Sükan bir kez daha fiziğinin yıllar geçtikçe daha da güzelleştiğini ve kusursuzluğundan bir gram eksilmediğini kanıtladı!🧿

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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