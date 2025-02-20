Kapak Kızı Olan 48 Yaşındaki Leoparlar İçindeki Ece Sükan Kusursuz Fiziğiyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Kapak Kızı Olan 48 Yaşındaki Leoparlar İçindeki Ece Sükan Kusursuz Fiziğiyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
1998 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü seçilen, ardından modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Ece Sükan, şimdilerde moda editörlüğü ve oyunculuk yapıyor.
Fiziğiyle düzenli olarak büyüleyen Sükan'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi ise L'officiel X dergisine verdiği muhteşem pozlar!
Gelin, 48 yaşındaki gençlik iksirini bulmuş Ece Sükan'ın kusursuz fiziğine beraber bakalım!
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On parmağında on marifet, eski manken, oyuncu, sunucu ve moda editörü Ece Sükan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şimdilerde sunuculuğa ve modelliğe devam etmese de Sükan'ı sık sık son zamanlarda katıldığı defilelerdeki asil duruşuyla takip ediyoruz.
Belki denk gelmişsinizdir, en son Netflix'te yayınlanan ve çok da beğenilen Terzi dizisinde Suzi karakterine hayat vermişti.
Geçtiğimiz günlerde de L'officiel X'in kapak kızı oldu Ece Sükan! Dergiye verdiği özel röportajda Vintage parçalara verdiği önemi vurguladı.
Fakat asıl dikkat çeken detay leoparlara bürünerek verdiği poz oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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