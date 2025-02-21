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Büyük Aşkı İhanet mi Bitirdi? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın Ayrılığın Nedeni Hakkında Bomba İddia

Büyük Aşkı İhanet mi Bitirdi? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın Ayrılığın Nedeni Hakkında Bomba İddia

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 10:03 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 10:14

Onları birlikte görmeye öyle alışmıştık ki, ayrılık haberi gelince herkesin aklında tek bir soru vardı: Ne oldu? Aylardır “Evlilik yakın” diye konuşulan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya çifti yollarını ayırdı. Önce sosyal medyada fotoğraf beğenmeleri durdu, ardından paylaşım yapmayı kestiler. Derken, beklenen açıklama geldi. Ama asıl bomba şimdi patladı: İddiaya göre ayrılığın sebebi üçüncü bir kişi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşklarını uzun süre gözlerden uzak yaşasa da, ilişkiyi ilan ettikten sonra sosyal medyada sık sık birlikte fotoğraflar paylaşmaya başlamıştı.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşklarını uzun süre gözlerden uzak yaşasa da, ilişkiyi ilan ettikten sonra sosyal medyada sık sık birlikte fotoğraflar paylaşmaya başlamıştı.

Tatiller, romantik pozlar, kırmızı halıda el ele yürüyüşler… Öyle ki hayranları, ikilinin evliliğe doğru gittiğine neredeyse emindi. Ama işte, ne olduysa oldu ve çift bir süredir sessizliğe gömüldü.

Önce birlikte fotoğraf paylaşmayı bıraktılar.

Önce birlikte fotoğraf paylaşmayı bıraktılar.

Ardından, her paylaşıma koşarak beğeni bırakan Şükrü Özyıldız’ın son zamanlarda Sibil’in gönderilerine kayıtsız kalması dikkat çekti. Sosyal medyada göz göze gelmemeleri bile takipçilerinin radarına takılmıştı. Ve tahmin ettiğiniz gibi… Bu sessizlik ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi.

Peki ayrılık nedeni neydi?

Peki ayrılık nedeni neydi?

İlk başta, Şükrü Özyıldız’ın evlilik konusunda net olmamasının Çetinkaya’yı uzaklaştırdığı söyleniyordu. Ancak çok geçmeden başka bir iddia ortalığı karıştırdı.

Beklenen ilk açıklama Şükrü Özyıldız'dan geldi.

Beklenen ilk açıklama Şükrü Özyıldız'dan geldi.

Aylardır süren sessizlik geçtiğimiz günlerde bozuldu. İlk açıklama, Şükrü Özyıldız’dan geldi. Posta gazetesine konuşan yakışıklı oyuncu, “Evet, iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık” diyerek ayrılığı doğruladı. Üstelik ekledi: “Üç haftadır Kolombiya’daydım, yenilenip geldim.”

Evet, Kolombiya!

Evet, Kolombiya!

Meğer ayrılığın hemen ardından kendini yurt dışına atmış. Yenilenmiş, enerji depolamış, hayatına devam etmiş. Şükrü Özyıldız açıklama yapınca, Sibil Çetinkaya da daha fazla sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: “Bir süre önce böyle bir karar verdik. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman veren anlayışınıza ihtiyacımız var.'

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Açıklamalara bakılırsa sakin ve medeni bir ayrılık gibi görünüyor, değil mi?

Açıklamalara bakılırsa sakin ve medeni bir ayrılık gibi görünüyor, değil mi?

Ama magazin kulislerinde dönen söylentiler bunun pek de öyle olmadığını iddia ediyor. Büyük aşkın son bulmasının arkasında üçüncü bir kişi olduğu konuşuluyor.

İddialara göre Sibil Çetinkaya gönlünü başka birine kaptırdı.

İddialara göre Sibil Çetinkaya gönlünü başka birine kaptırdı.

Bu isim ise iş dünyasının tanınmış simalarından biri olan Murat Akdoğan. Hatta hatırlarsanız, Hande Erçel ile adı bir ara aşk dedikodularına karışmıştı. Magazin kulislerinde dönen dedikodulara göre, Sibil Çetinkaya ve Murat Akdoğan’ın yakınlaştığı ve bunun Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisinin bitmesine neden olduğu konuşuluyor.

Öte yandan, Şükrü Özyıldız’ın Sibil’i çok sevdiği ve “araya üçüncü bir şahıs girmese ayrılığı asla istemeyeceği” de söyleniyor.

Öte yandan, Şükrü Özyıldız’ın Sibil’i çok sevdiği ve “araya üçüncü bir şahıs girmese ayrılığı asla istemeyeceği” de söyleniyor.

Ama burada tuhaf bir detay var: İkili hala birbirini sosyal medyada takip ediyor ve aşk dolu fotoğraflarını silmiş değiller. Eğer ortada gerçekten bir ihanet varsa neden hala birbirlerini takip ediyorlar?

Bu iddialar doğru mu, yoksa sadece dedikodudan mı ibaret?

Bu iddialar doğru mu, yoksa sadece dedikodudan mı ibaret?

Önümüzdeki günlerde daha çok şey duyacağımız kesin. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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