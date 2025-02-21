Büyük Aşkı İhanet mi Bitirdi? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın Ayrılığın Nedeni Hakkında Bomba İddia

Bu isim ise iş dünyasının tanınmış simalarından biri olan Murat Akdoğan. Hatta hatırlarsanız, Hande Erçel ile adı bir ara aşk dedikodularına karışmıştı. Magazin kulislerinde dönen dedikodulara göre, Sibil Çetinkaya ve Murat Akdoğan’ın yakınlaştığı ve bunun Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisinin bitmesine neden olduğu konuşuluyor.