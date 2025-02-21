Büyük Aşkı İhanet mi Bitirdi? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın Ayrılığın Nedeni Hakkında Bomba İddia
Büyük Aşkı İhanet mi Bitirdi? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın Ayrılığın Nedeni Hakkında Bomba İddia
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Onları birlikte görmeye öyle alışmıştık ki, ayrılık haberi gelince herkesin aklında tek bir soru vardı: Ne oldu? Aylardır “Evlilik yakın” diye konuşulan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya çifti yollarını ayırdı. Önce sosyal medyada fotoğraf beğenmeleri durdu, ardından paylaşım yapmayı kestiler. Derken, beklenen açıklama geldi. Ama asıl bomba şimdi patladı: İddiaya göre ayrılığın sebebi üçüncü bir kişi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşklarını uzun süre gözlerden uzak yaşasa da, ilişkiyi ilan ettikten sonra sosyal medyada sık sık birlikte fotoğraflar paylaşmaya başlamıştı.
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Önce birlikte fotoğraf paylaşmayı bıraktılar.
Peki ayrılık nedeni neydi?
Beklenen ilk açıklama Şükrü Özyıldız'dan geldi.
Evet, Kolombiya!
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Açıklamalara bakılırsa sakin ve medeni bir ayrılık gibi görünüyor, değil mi?
İddialara göre Sibil Çetinkaya gönlünü başka birine kaptırdı.
Öte yandan, Şükrü Özyıldız’ın Sibil’i çok sevdiği ve “araya üçüncü bir şahıs girmese ayrılığı asla istemeyeceği” de söyleniyor.
Bu iddialar doğru mu, yoksa sadece dedikodudan mı ibaret?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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