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Buralar Alev Aldı: Hadise'nin 'Fırtınam' Klibi Yayınlanır Yayınlanmaz Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu!

Buralar Alev Aldı: Hadise'nin 'Fırtınam' Klibi Yayınlanır Yayınlanmaz Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 11:04

Geçtiğimiz günlerde bir kesiti yayınlanan Hadise’nin yeni klibi gece saatlerinde izleyiciyle buluştu ve yayınlanır yayınlanmaz ortalık alev aldı. Beklenen klip, güçlü görselleri ve iddialı sahneleriyle sosyal medyada fırtına estirdi. 

Hadise, Fırtınam şarkısının yayınlanmasıyla birlikte duygularını paylaşarak “Bu şarkıyla kendimi yeniden keşfettiğim bir döneme girdim” dedi. 

Klibin her detayı olay oldu; dans figürlerinden kıyafetine, sahne şovundan şarkının sözlerine kadar her şey günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Pop müziğin en sevilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Hadise!

Pop müziğin en sevilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Hadise!

Sadece sesiyle değil, tarzıyla, sahne şovlarıyla, duruşuyla ve açıklamalarıyla da magazin dünyasında sık sık kendine yer bulmayı başarıyor. Her çıkardığı şarkıyla olay olan Hadise, hayranlarını yine kendine hayran bırakıyor.

Son dönemde değiştirdiği saç rengi, cesur stili ve yeni ilişkisiyle konuşulan Hadise, müziğe verdiği ağırlıkla da dikkat çekiyor.

Son dönemde değiştirdiği saç rengi, cesur stili ve yeni ilişkisiyle konuşulan Hadise, müziğe verdiği ağırlıkla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde, 21 Şubat’ta çıkacağı duyurulan “Bu Gidişin Dönüşü Yok” şarkısının klibinden bir kesit paylaşmış, yeni Fırtınam adlı albümü için çok heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Gece saatlerinde yayınlanan klibi ise tam anlamıyla ortalığı kasıp kavurdu.

Klipte Hadise’nin iddialı kıyafetleri, dans figürleri ve dansçıların şovları sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.

Klipte Hadise’nin iddialı kıyafetleri, dans figürleri ve dansçıların şovları sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.

Klibin her sahnesi olay olurken, leopar desenli transparan kıyafeti ve dansçılarla yaptığı özel koreografi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri Hadise’nin tarzını beğenirken kimileri de eleştiriye boğdu.

Ancak tartışılmaz bir gerçek var ki, Hadise yine gündemin zirvesine oturdu.

Ancak tartışılmaz bir gerçek var ki, Hadise yine gündemin zirvesine oturdu.

Şarkının yayınlanmasının ardından Hadise, hayranlarıyla heyecanını paylaşarak şu sözleri söyledi:

'Küçük Bir Yol ile başlayan müzik yolculuğum, Hayat Oyunu ile tamamlandı demiştim. Fırtınam ile birlikte kendimi yeniden keşfettiğim bir döneme girdim ve bunu devamında gelecek şarkılarda da duyacaksınız. Müzik benim için hep bir his… O hissi yakaladığımda, doğru şarkılarla kendimi bulduğumda inanılmaz kreatif bir dünyaya geçiş yapıyorum. Bu bir ekip işi ve ekibimle gurur duyuyorum! Şarkımızda ve klibimizde emeği geçen herkese teşekkür ederim.'

Bu açıklamayla birlikte Hadise’nin yeni albüm sürecinde kendini tamamen müziğe adadığı ve yeni şarkılarla fırtına estirmeye devam edeceği mesajı verilmiş oldu.

Bu açıklamayla birlikte Hadise’nin yeni albüm sürecinde kendini tamamen müziğe adadığı ve yeni şarkılarla fırtına estirmeye devam edeceği mesajı verilmiş oldu.

Gelelim sosyal medyadaki yorumlara... İşte Hadise'nin yeni şarkısına gelen Twitter'ın (X) en dikkat çeken tepkileri...

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Yorumlarda önce klibinden ufak bir kesit izlemek isteyenler için:

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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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maestro__

Gerçekten müziğe kendini adamış insan bu kadar görseli ön plana almaz hadise bu ülkede müzikten anlayan iyi müzisyenlerin olduğunu unutma bence 😉

Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮