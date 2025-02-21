Buralar Alev Aldı: Hadise'nin 'Fırtınam' Klibi Yayınlanır Yayınlanmaz Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu!

Şarkının yayınlanmasının ardından Hadise, hayranlarıyla heyecanını paylaşarak şu sözleri söyledi:

'Küçük Bir Yol ile başlayan müzik yolculuğum, Hayat Oyunu ile tamamlandı demiştim. Fırtınam ile birlikte kendimi yeniden keşfettiğim bir döneme girdim ve bunu devamında gelecek şarkılarda da duyacaksınız. Müzik benim için hep bir his… O hissi yakaladığımda, doğru şarkılarla kendimi bulduğumda inanılmaz kreatif bir dünyaya geçiş yapıyorum. Bu bir ekip işi ve ekibimle gurur duyuyorum! Şarkımızda ve klibimizde emeği geçen herkese teşekkür ederim.'