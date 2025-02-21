Buralar Alev Aldı: Hadise'nin 'Fırtınam' Klibi Yayınlanır Yayınlanmaz Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu!
Buralar Alev Aldı: Hadise'nin 'Fırtınam' Klibi Yayınlanır Yayınlanmaz Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu!
Geçtiğimiz günlerde bir kesiti yayınlanan Hadise’nin yeni klibi gece saatlerinde izleyiciyle buluştu ve yayınlanır yayınlanmaz ortalık alev aldı. Beklenen klip, güçlü görselleri ve iddialı sahneleriyle sosyal medyada fırtına estirdi.
Hadise, Fırtınam şarkısının yayınlanmasıyla birlikte duygularını paylaşarak “Bu şarkıyla kendimi yeniden keşfettiğim bir döneme girdim” dedi.
Klibin her detayı olay oldu; dans figürlerinden kıyafetine, sahne şovundan şarkının sözlerine kadar her şey günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pop müziğin en sevilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Hadise!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde değiştirdiği saç rengi, cesur stili ve yeni ilişkisiyle konuşulan Hadise, müziğe verdiği ağırlıkla da dikkat çekiyor.
Klipte Hadise’nin iddialı kıyafetleri, dans figürleri ve dansçıların şovları sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.
Ancak tartışılmaz bir gerçek var ki, Hadise yine gündemin zirvesine oturdu.
Bu açıklamayla birlikte Hadise’nin yeni albüm sürecinde kendini tamamen müziğe adadığı ve yeni şarkılarla fırtına estirmeye devam edeceği mesajı verilmiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlarda önce klibinden ufak bir kesit izlemek isteyenler için:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Gerçekten müziğe kendini adamış insan bu kadar görseli ön plana almaz hadise bu ülkede müzikten anlayan iyi müzisyenlerin olduğunu unutma bence 😉
🤢🤢🤮🤮