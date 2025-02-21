onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dayıları Poz Vermeye Nasıl İkna Etti: Aleyna Tilki, Kahvehanede Verdiği Pozlarla Dillere Düştü!

Dayıları Poz Vermeye Nasıl İkna Etti: Aleyna Tilki, Kahvehanede Verdiği Pozlarla Dillere Düştü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 18:31

Son yıllarda güçlü sesi ve değişik stiliyle ön plana çıkan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdilerde ''Bekleyenim'' şarkısıyla yediden yetmişe herkesi sesiyle büyülemeye devam ediyor biliyorsunuz. Sözlerini kendi yazdığı başarılı şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcının bu seferki paylaşımı ayrı bir olay oldu! 

Aleyna Tilki, kahvehaneye gidip orada bulunan vatandaşlarla birlikte pozlar verdi. Güzel şarkıcı, bu tercihiyle sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme gelmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar yıllar önce '' Yetenek Sizsiniz Türkiye'' programına katılıp güçlü yorumuyla ''Gesi Bağları'' türküsünü seslendiren kız olarak tanımıştık Aleyna Tilki'yi!

Yıllar yıllar önce '' Yetenek Sizsiniz Türkiye'' programına katılıp güçlü yorumuyla ''Gesi Bağları'' türküsünü seslendiren kız olarak tanımıştık Aleyna Tilki'yi!

Şimdilerde ise güzel şarkıcının yıldızı her geçen gün daha parlamaya devam ediyor. Kendisi en son Dedüblüman ile yaptığı düet parçası ve ''Bekleyenim'' single'ıyla başarı elde etti.

Şimdilerde ise güzel şarkıcının yıldızı her geçen gün daha parlamaya devam ediyor. Kendisi en son Dedüblüman ile yaptığı düet parçası ve ''Bekleyenim'' single'ıyla başarı elde etti.

Yükselişe geçen kariyerinin yanı sıra kendine özgü stilini gözler önüne serdiği paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor kendisi.

Yükselişe geçen kariyerinin yanı sıra kendine özgü stilini gözler önüne serdiği paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor kendisi.

Aleyna Tilki'nin en son paylaştığı kareler ise ayrı bir olay oldu! Tilki, kahvehaneye gidip oradaki dayılarla çayını yudumlarken pozlar verdi.

Aleyna Tilki'nin en son paylaştığı kareler ise ayrı bir olay oldu! Tilki, kahvehaneye gidip oradaki dayılarla çayını yudumlarken pozlar verdi.

Shop yapılmıştan hallice duran bu kareleri epey yadırgayan sosyal medya kullanıcıları ise Aleyna Tilki'yi dillerine düşürerek esprili yorumlarını paylaştı.

Shop yapılmıştan hallice duran bu kareleri epey yadırgayan sosyal medya kullanıcıları ise Aleyna Tilki'yi dillerine düşürerek esprili yorumlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yorumlardan birkaçını sizler için derledik👇

Yorumlardan birkaçını sizler için derledik👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın