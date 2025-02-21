Dayıları Poz Vermeye Nasıl İkna Etti: Aleyna Tilki, Kahvehanede Verdiği Pozlarla Dillere Düştü!

Son yıllarda güçlü sesi ve değişik stiliyle ön plana çıkan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdilerde ''Bekleyenim'' şarkısıyla yediden yetmişe herkesi sesiyle büyülemeye devam ediyor biliyorsunuz. Sözlerini kendi yazdığı başarılı şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcının bu seferki paylaşımı ayrı bir olay oldu!

Aleyna Tilki, kahvehaneye gidip orada bulunan vatandaşlarla birlikte pozlar verdi. Güzel şarkıcı, bu tercihiyle sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme gelmeyi başardı.