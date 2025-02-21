Dayıları Poz Vermeye Nasıl İkna Etti: Aleyna Tilki, Kahvehanede Verdiği Pozlarla Dillere Düştü!
Dayıları Poz Vermeye Nasıl İkna Etti: Aleyna Tilki, Kahvehanede Verdiği Pozlarla Dillere Düştü!
Son yıllarda güçlü sesi ve değişik stiliyle ön plana çıkan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdilerde ''Bekleyenim'' şarkısıyla yediden yetmişe herkesi sesiyle büyülemeye devam ediyor biliyorsunuz. Sözlerini kendi yazdığı başarılı şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcının bu seferki paylaşımı ayrı bir olay oldu!
Aleyna Tilki, kahvehaneye gidip orada bulunan vatandaşlarla birlikte pozlar verdi. Güzel şarkıcı, bu tercihiyle sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme gelmeyi başardı.
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Yıllar yıllar önce '' Yetenek Sizsiniz Türkiye'' programına katılıp güçlü yorumuyla ''Gesi Bağları'' türküsünü seslendiren kız olarak tanımıştık Aleyna Tilki'yi!
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Şimdilerde ise güzel şarkıcının yıldızı her geçen gün daha parlamaya devam ediyor. Kendisi en son Dedüblüman ile yaptığı düet parçası ve ''Bekleyenim'' single'ıyla başarı elde etti.
Yükselişe geçen kariyerinin yanı sıra kendine özgü stilini gözler önüne serdiği paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor kendisi.
Aleyna Tilki'nin en son paylaştığı kareler ise ayrı bir olay oldu! Tilki, kahvehaneye gidip oradaki dayılarla çayını yudumlarken pozlar verdi.
Shop yapılmıştan hallice duran bu kareleri epey yadırgayan sosyal medya kullanıcıları ise Aleyna Tilki'yi dillerine düşürerek esprili yorumlarını paylaştı.
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