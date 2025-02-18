Arkadaşımın Aşkısın! Justin Bieber, Ex Aşkı Selena Gomez'in Nişanlısı Benny Blanco'yu Takibi Etmeyi Bıraktı!

Selena Gomez ve Justin Bieber ikilisi yıllar önce dillere destan bir gençlik aşkı yaşamışlardı. İkili, 2010 yılında Vanity Fair Oscar Partisi'nde kırmızı halıda poz vererek ilişkilerini resmen duyurmuştu. İlişkileri boyunca birçok kez ayrılıp barışan çift, 2018 yılında bir daha şans vermemek üzere birbirleriyle olan aşk defterini kapatmıştı.

Şimdilerde Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evliyken, Selena Gomez ise Benny Blanco ile nişanlı biliyorsunuz. Benny ve Justin'in ise geçmişe dayanan bir dostlukları vardı. Benny Blanco'nun Selena Gomez ile nişanlandığını duyurmasının ardından Bieber'dan beklenen hamle geldi. Justin, eski dostunu tek kalemde silerek Instagramdan takip etmeyi bıraktı.