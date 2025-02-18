Arkadaşımın Aşkısın! Justin Bieber, Ex Aşkı Selena Gomez'in Nişanlısı Benny Blanco'yu Takibi Etmeyi Bıraktı!
Selena Gomez ve Justin Bieber ikilisi yıllar önce dillere destan bir gençlik aşkı yaşamışlardı. İkili, 2010 yılında Vanity Fair Oscar Partisi'nde kırmızı halıda poz vererek ilişkilerini resmen duyurmuştu. İlişkileri boyunca birçok kez ayrılıp barışan çift, 2018 yılında bir daha şans vermemek üzere birbirleriyle olan aşk defterini kapatmıştı.
Şimdilerde Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evliyken, Selena Gomez ise Benny Blanco ile nişanlı biliyorsunuz. Benny ve Justin'in ise geçmişe dayanan bir dostlukları vardı. Benny Blanco'nun Selena Gomez ile nişanlandığını duyurmasının ardından Bieber'dan beklenen hamle geldi. Justin, eski dostunu tek kalemde silerek Instagramdan takip etmeyi bıraktı.
2010 yılında başlayan bir gençlik aşkıydı onlarınki... Bahsettiğimiz çift Amerika'nın olduğu kadar tüm dünyanın birbirine epey yakıştırdığı Selena Gomez ve Justin Bieber ikilisi elbette!
İnişleriyle çıkışlarıyla uzun yıllar birliktelik yaşayan çift, 2018 yılında geri dönüş olmaksızın ayrılmış ve herkes kendi yoluna bakmıştı.
Ex aşkını çabuk unutmuş gibi görünen Justin Bieber, 2018 yılında Hailey Baldwin ile evlendi. Hailey ve Justin'in evliliği güncelde devam ediyor biliyorsunuz.
Selena Gomez ise o dönemlerden bu yana ilk kez bu kadar ciddi bir ilişki yaşıyor. Ünlü şarkıcı, şimdilerde prodüktör Benny Blanco ile birlikte.
Gelin görün ki geçtiğimiz aylarda Selena Gomez ile nişanlanan Benny Blanco, Justin Bieber'ın da yakın bir arkadaşıydı.
Hatta Justin Bieber'ın ''Benny vakit geçirmekten en çok keyif aldığım arkadaşlarımdan biri!'' demişliği bile vardı.
Justin Bieber'dan geç ama yerinde bir hamle geldi. Ex aşkıyla nişanlanan dostu Benny Blanco'yu tek hamlede sosyal medyada takipten çıktı.👇
Blanco ise Bieber'ı hala takip etmeye devam ediyor.👇
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